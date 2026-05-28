황운하 "세종시 보통교부세 누락, 법제처 오판이 원인…즉각 시정해야"

큰사진보기 ▲조국혁신당 황운하 의원이 28일 세종시청 정음실에서 긴급 기자회견을 열고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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조국혁신당 황운하 의원이 세종시의 고질적인 재정 난제인 보통교부세 부족 사태를 해결하기 위해 정부의 유권해석 오류를 바로잡고, 필요하다면 소송까지 불사하겠다는 강경한 입장을 밝혔다.황 의원은 28일 세종시청 정음실에서 긴급 기자회견을 열고 "세종시민의 정당한 권리를 빼앗은 법제처의 잘못된 유권해석은 즉각 바로잡아야 한다"며 행정안전부와 법제처를 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.현재 세종시는 광역과 기초 행정사무를 동시에 수행하는 대한민국 유일의 단층제 특별자치시임에도 불구하고, 중앙정부의 잘못된 법령 해석으로 인해 마땅히 받아야 할 기초사무 수행분 교부세를 제대로 지급받지 못하고 있다는 지적을 받아왔다.황 의원은 그 결정적인 원인으로 지난 2024년 3월 20일 법제처가 내놓은 유권해석을 지목했다. 당시 법제처는 지방교부세법 시행규칙을 근거로 세종시의 표준행정수요액을 산정할 때 '시·도(광역)' 방식과 '시·군·구(기초)' 방식을 동시에 적용할 수 없다는 해석을 내렸다.이에 대해 황 의원은 "세종시법 제8조에는 다른 법령에서 시·도 또는 시·군·구를 인용할 경우 '각각' 세종시를 포함하는 것으로 본다고 명시되어 있다"며 "법제처가 하위 규정인 시행규칙을 근거로 국회가 제정한 특별법의 취지를 무력화한 것은 법률우위의 원칙을 위반한 명백한 위법"이라고 날을 세웠다.이어 "실제 기초사무를 수행하고 있음에도 다른 자치단체와 달리 이를 인정받지 못하는 것은 헌법상 평등원칙에 반하는 세종시민에 대한 차별"이라며, 이로 인해 세종시가 지난 5년간 받지 못한 보통교부세가 연평균 3000억 원, 누적 약 1조 4000억 원에 달한다고 주장했다. 이는 결국 시민들의 복지, 교통, 교육 등 생활 인프라 부족으로 고스란히 이어지고 있다는 설명이다.황 의원은 이 문제를 해결하기 위해 두 가지 방안을 동시에 추진하는 '투트랙(Two-Track) 전략'을 제시했다. 세종시법 개정을 통해 제주도(3%)처럼 보통교부세 총액의 일정 비율을 확보하는 '정률제 1%(약 6000억 원 규모)' 도입과 함께, 법제처의 잘못된 유권해석 시정 및 행안부의 지방교부세법 시행규칙 개정을 동시에 이끌어내겠다는 구상이다.그는 "과거 취득세 등이 많이 들어오던 초창기에 첫 단추를 잘못 끼운 후과를 지금 겪고 있는 것"이라며 "세종시가 극심한 예산 부족에 시달리는 상황을 타개하기 위해 1차적으로 세종시가 국가를 상대로 한 소송까지 불사하며 중앙정부를 압박해야 한다"고 강조했다.소수 정당(12석)인 조국혁신당의 한계로 법안 통과나 정부 설득이 어렵지 않겠냐는 취재진의 우려에 대해서는 현실적인 돌파구를 제시했다. 황 의원은 "지방교부세는 총액이 정해져 있어 세종시가 더 가져오면 다른 지역 의원들이 반대하기 때문에 결코 쉬운 문제가 아니다"라고 인정하면서도, "그렇기에 움직일 수 없는 명백한 논리와 자료를 제시해 공론화하고, 국민적 여론을 형성하는 것이 저의 역할이다. 정부와 여당이 이 문제를 방치할 수 없도록 강한 여론을 만들어가겠다"고 답했다.한편, 황 의원은 세종시의 또 다른 핵심 과제인 '행정수도 특별법' 진행 상황과 관련해 "내일(29일)로 국회 전반기가 끝나고 상임위가 재구성된다"며 "후반기에도 국토교통위원회에 계속 남아서 법안 통과에 전심전력을 기울이겠다"고 덧붙였다.이날 기자회견에는 오랜 기간 세종시 교부세 문제를 연구해 온 홍순기 전 조치원읍장도 참석해 황 의원의 주장에 힘을 실었다. 홍 전 읍장은 이번 지방선거에서 세종시 제2선거구(조치원읍)에 출마한 조국혁신당 세종시의원 후보이기도 하다.