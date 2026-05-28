전시작전통제권 환수, 미국의 걱정만 전하는 조선일보

큰사진보기 ▲미국 하원 군사위원회 인도·태평양 군사태세 청문회에서 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.4. 22 ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

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외교 소식통은 27일 본지에 "올 초부터 미군이 '전작권 전환이 무리하게 조기 전환되면 기존 합의대로 미래연합군사령부를 창설해 전시에 한국군 연합사령관이 주한미군까지 지휘하는 방안이 실현될 수 있겠느냐'는 의구심을 수차례 한국 측에 전달한 것으로 알고 있다"고 말했다.

큰사진보기 ▲조선일보 28일 자 1면 머리기사 ⓒ 조선일보 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 예비역 공군 중령입니다.

기사의 생명은 사실이다. 기사는 가정을 배제하고 실제 벌어진 일을 중심으로 써야 한다.조선일보는 28일 "미, 전작권 조기 전환 땐 연합사 해체 시사"라는 제목의 기사를 1면 머리기사로 실었다. 이 기사의 문제점을 지적한다.이 기사는 "주한미군이 군사적 필요 조건이 충족되지 않은 상황에서 전시작전통제권(전작권)전환이 서둘러 이뤄질 경우"라며 가정하고 쓰고 있다.이재명 대통령은 지난해 11월 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관을 만나 직접 "임기 내 전작권 조기 회복"을 언급한 것을 비롯해 여러 차례 공식석상에서 전작권 회복을 말했지만, 단 한 번도 '군사적 필요조건'을 무시한 채 환수하겠다고 한 적이 없다. 매우 중요한 사실인데 기사는 이 점을 간과하고 있다.또, 기사에는 외교 및 복수의 소식통이 전하는 말이라며 "올 초부터 미군이 전작권 전환이 무리하게 조기 전환되면"이라며 익명의 소식통과 가상을 전제로 '미래연합군사령부' 구성에 강한 의구심을 전하고 있다.미래연합군사령부는 문재인 정부 시절인 2018년 한미가 합의한 사령부로 전작권 전환 후 한국군 4성 장군이 사령관을 맡고, 미군 4성 장군이 부사령관을 맡는다. 이는 현재까지 유효한 내용이다. 이를 바꾸기 위해서는 한미 정상이 합의해야 한다. 외교 및 복수 소식통이라는 익명의 말로 전할 내용이 아니다. 이를 언급해 주어야 한다.제이비어 브런슨 주한미군사령관은 최근 들어 군인으로서 지녀야 할 자세를 망각한 채 "비수" ,"고정된 항공모함", "삼성" 등 여러 단어를 언급하고 있다. 군에서 하는 모든 업무들은 비밀이 대다수 임을 감안할 때 브런슨 사령관의 언급은 도를 넘었다.그런데도 기사에서는 브런슨 사령관의 부적절한 언급을 지적하는 말은 찾아 보기 어렵다. 브런슨 사령관의 말에 동조할 게 아니라 언론이라면 도 넘은 언급을 지적해야 한다.기사는 또 "만약 전작권 전환으로 지휘 체계가 달라지면, 한반도 전쟁 발발시 미군의 대규모증원 전력 파병을 어떻게 담보할 수 있냐"라는 우려가 나온다고 했다.현재까지 유지되는 작계상 미군 증원 병력은 정상적으로 들어오게 되어 있다. 설령 지휘 체계 변화와 미국의 전략에 따라 증원 병력 규모, 시기, 방법 등이 바뀐다면 이 또한 한미가 협의하여 결정할 문제이지 가상을 예상하여 속단할 문제가 아니다.기사는 전작권 전환 이후 '유엔군사령관의 역할을 주일미군사령관에게 줄 수 있고 이 경우 주한미군사령부가 주일미군의 하부 단위가 될 수 있다'고 말한다.궁극적으로 전작권이 전환되면 유엔군사령부는 이관이 아니라 없어져야 한다. 또, 계급의 높고 낮음이 군에서 매우 중요한 역할을 하지만, 주한미군이나 주일미군이나 사령관 계급의 높고 낮음만 있을 뿐 주한미군사령부나 주일미군사령부 모두 인도태평양사령부의 하부 단위일 뿐이다. 기사에서는 이러한 부분에 대한 언급이 빠졌다.기사는 사실에 기반해 작성해야 한다. 특히, 부정확한 군사 안보 분야 기사는 국민 불안만 키울 뿐이다.