광주 금남로와 1980년 전남대 총학생회장 박관현

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큰사진보기 ▲옛전남도청 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲박관현 사진 ⓒ 여경수 관련사진보기

옛 전남도청을 중심으로 뻗은 네 개의 길을 걷는 두 번째 이야기로 금남로를 꺼낸다. 금남로를 걸었다. 광주를 대표하는 큰길이다. 국민연금공단 동광주지사 앞에서부터 높은 은행 건물들과 저축은행들이 늘어서 있었다.공원을 지나면 5·18민주화운동기록관과 전일빌딩이 나오고, 분수대 로터리를 중심으로 상무관과 옛 전남도청이 마주 보며 자리를 잡고 있다. 금남로라는 이름은 정충신 장군에서 비롯되었다. 광주 출신인 그는 임진왜란 때 어린 나이에 권율 장군의 전령으로 활약하며 뛰어난 자질을 인정받았다.이후 무과에 급제했다. 그는 1624년 이괄의 난을 진압한 공으로 진무공신 1등에 책봉되어 '금남군'이라는 작호를 하사받았다. 금남로 역시 국가를 위해 목숨을 걸었던 인물의 이름을 품고 있다.지난 21~22일 방문 당시 ,마침 행사 관계로 금남로 일부 구간은 차량이 통제되고, 금남로 위에서 공연이 진행되고 있었다. 운 좋게도 나도 금남로의 중앙선을 따라 걸을 수 있었다. 나는 5·18민주화운동기록관에 들렀다. 이곳은 1980년 당시에는 가톨릭센터가 있던 자리이다.3층에서는 '광주 5·18: 도시 정체성과 민주주의'를 주제로 한 사진 기록물을 만날 수 있었다. 전일빌딩에서는 5·18민주화운동 당시 기록된 개인의 일기들이 전시되는 특별전이 있었다. 마침 복원을 마친 옛 전남도청이 개관한 지 채 일주일이 되지 않았다.'가슴에 묻은 오월이야기' 행사가 진행되어 5·18유가족의 이야기들을 직접 들을 수 있었다. 다른 신청자들과 함께 옛 전남도청 내부를 처음으로 둘러볼 수 있었다. 외부는 여러 차례 지나쳤던 곳이지만, 안으로 들어서니 역사적인 현장에 선 기분이었다.이날 저녁에는 극단 토박이에서 기획한 <18번 방의 형> 연극을 민들레소극장에서 관람했다. 이 연극에서 박관현과 신영일의 삶이 소개된다. 1980년 전남대학교 총학생회장이던 박관현은 교도소에서 40여 일간의 단식 끝에 삶을 마감한다. 함께 단식에 동참했던 신영일은 출소 후 전남민주청년운동협의회를 꾸리며 그 뜻을 이어갔다.우리 세대와는 달리 박관현의 죽음을 부채처럼 안고 사는 젊은이들은 이제 없다. 지금의 젊은 세대는 한강 작가의 <소년이 온다>와 같은 문학을 통해 그 시대와 마주한다. 문득 이런 생각이 들었다. 박관현과 함께 젊은 나이에 시대를 책임졌던 이들이 이제는 자신들이 어떠한 자리에 있는지를 되돌아보았으면 한다.이날 오전에는 전남대학교 스토리움 건물 2층에서 총동문회가 주최한 사진전을 둘러봤다. 전시된 사진 중 검은색 정장에 덥수룩한 머리의 한 젊은이 사진이 눈길을 끌었다. 사진 설명을 보니 그가 바로 박관현이었다.오늘날 박관현이 살아있더라면 어떤 말을 했을까, 하는 생각이 떠나지 않았다. 80년 5월 금남로에는 피를 흘리던 시민들이 있었다. 지금의 5월 금남로에는 젊은이들의 축제가 있었다. 그리고 오늘 나는 금남로를 걸으면서, 박관현이 계속 떠올랐다.