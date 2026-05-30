87년 민주화... 대통령경호실 문은 열렸지만 벽은 그대로

큰사진보기 ▲1990년 노태우 대통령이 보리스 옐친 러시아 대통령과 악수하고 있다. ⓒ 대통령기록관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲6월항쟁 이후 대통령경호실은 공개채용을 통해 문호를 넓혔다. 1988년 공개채용 응시자들이 면접(오른쪽)을 대기하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲노태우 정부에서 경호실 요원이 사격훈련을 하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲노태우 정부는 청와대 단체관람을 제한적으로 허용했다. 1988년 청와대 관람객이 경내를 둘러보고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

1987년 6월, 거리의 함성은 단순한 정권 교체 요구에 그치지 않았다. 그것은 권력의 구성 방식과 통치의 작동 원리를 근본적으로 전환하라는 집단적 요구였으며, 권력을 지탱해온 보이지 않는 장치들까지 재정의하라는 압력이었다. 6월 9일 연세대 앞에서 최루탄 'SY-44'에 직격당한 이한열의 피로 물든 거리는, 민주주의를 향한 희생과 정당성을 상징하는 공간으로 자리 잡았다. 이 항쟁의 정점에서 6·29 선언이 발표되고 직선제 개헌이 수용되면서 노태우 정부가 출범했다. 그리고 대통령의 가장 가까운 거리에서 권력을 수행해온 조직, 대통령경호실 역시 이러한 변화의 요구로부터 자유로울 수 없었다.군사정권 시기 경호는 단순한 보호 기능을 넘어 권력의 핵심 장치였다. 박정희 시대의 경호가 체제 유지의 방패였다면, 전두환 시기의 경호는 통치 권력의 위압을 시각적으로 구현하는 수단에 가까웠다. 청와대는 물리적·상징적 요새였고, 접근의 통제는 곧 권력의 위계를 드러내는 방식이었다.이때 경호는 대통령 개인의 안전을 넘어 권력 자체를 가시화하는 장치였으며, 시민은 보호의 대상이기보다 통제의 대상으로 인식되었다. 경호선은 물리적 경계이자 권위주의 질서의 상징적 선이었다. 이러한 구조 속에서 형성된 경호 조직은 존재 자체로 권력의 위압을 체현했으며, 6월 항쟁 이후에는 군사적 색채를 완화하고 민간 통제와 제도적 정당성에 부응해야 하는 전환의 압력에 직면하게 되었다.6월 항쟁은 군부와 민간을 가르던 경계선을 근본적으로 흔들어 놓았다. 직선제 개헌으로 대통령은 더 이상 군부의 선택에 의해 결정되는 권력의 산물이 아니라, 국민의 선택을 통해 정당성을 부여받는 존재로 재규정되었다. 이 변화는 곧 대통령을 둘러싼 경호의 의미에도 전환을 요구했다. '위대한 보통사람의 시대'를 내세운 노태우 정부에서 대통령은 국민 위에 군림하는 지배자가 아니라, 국민으로부터 권한을 위임받은 대표자라는 정당성을 전제로 해야 했다. 그렇다면 이 새로운 체제에서 경호는 누구를 향한 충성 위에 서야 하는가. 권력자 개인인가, 아니면 그 권력을 위임한 국민인가. 이 질문이야말로 민주화 이후 경호의 성격과 한계를 규정하는 출발점이었다.노태우 정부 초기 대통령경호실 내부에는 이러한 전환을 둘러싼 긴장이 분명히 존재했다. 조직의 인적 구성과 작동 문화는 여전히 군사정권 시기의 연속선 위에 있었지만, 이를 둘러싼 외부 환경은 급격히 변화하고 있었다. 언론의 자유는 확대되었고, 시민사회는 조직화되었으며, 대학가를 중심으로 한 집회와 시위는 일상적 정치 참여의 한 형태로 자리 잡았다.청와대 일대 역시 더 이상 절대적 통제의 공간으로만 남아 있을 수 없었다. 경찰과 시위대의 대치 상황은 실시간으로 보도되었고, 그 배후에서 작동하는 경호 인력의 배치와 대응 등도 외부자의 시선에 노출되기 시작했다. 경호는 더 이상 은폐된 기술적 영역에 머무르지 않았다. 그것은 해석의 대상이 되었고, 비판의 대상이 되었으며, 나아가 민주주의의 성숙도를 가늠하는 하나의 지표로 기능하게 되었다.이른바 '87체제' 이후 대통령경호실의 변화는 채용 방식에서 일정 부분 확인된다. 기존에는 군 특수부대 전역자를 중심으로 한 추천 기반의 제한경쟁이 일반적이었으나, 1988년을 전후해 공개채용이 도입되면서 형식상 개방성이 확대되었다. 채용 공고는 신문을 통해 공지되었고, 군 복무를 마친 지원자라면 누구나 응시할 수 있는 구조가 마련되었다. 그러나 이러한 변화에도 인적 구성의 중심축은 여전히 군 출신에 놓여 있었다. 지·덕·체를 평가 기준으로 내세우며 순발력과 판단력을 강조했다. 하지만 실제 선발 과정은 민간 지원만으로 충원되기 어려운 구조였고, 조직 내부와 군 네트워크의 영향력이 계속 작동했다. 1988년 공채로 임용된 한 경호관이 "부대장의 권유를 통해 응시하게 되었고, 준공채 방식이 병행되었다"고 회고한 점은 이러한 과도기적 성격을 잘 보여준다.전두환 정부 시기의 준공채 제도는 군 연계 구조의 전형이었다. 선발 인원의 상당수는 군에서 추천되었고, 일부는 대한체육회나 경호실 작전부대 등의 추천을 통해 경쟁에 참여하는 방식이었다. 1차 서류전형 이후 일정한 선발 과정을 거쳤지만, 교육 체계는 경호 전문성보다는 군사훈련에 크게 의존하고 있었다. 초기 기본교육을 제외하면, 대부분의 훈련은 특전사 공수교육, 유격훈련, 해군 UDT 등 외부 군사기관에 위탁되었고, 정작 경호 임무와 직결된 전문 교육은 상대적으로 미흡했다.이러한 경향은 공개채용 도입 이후에도 크게 달라지지 않았다. 조직의 일상 또한 군대식 규율과 문화에 깊이 뿌리내리고 있었다. 출근과 동시에 사무실에 집합해 '경호원가'를 제창하고 '경호원 신조'를 복창하는 관행은, 경호실이 제도적으로는 변화의 길목에 서 있었지만 문화적으로는 여전히 군사적 충성 체계에 기반하고 있었음을 상징적으로 보여준다.6월 항쟁의 불꽃은 청와대의 물리적 장벽을 흔들며 공개채용이라는 제도적 변화를 이끌어냈다. 하지만 '문호 개방'이라는 형식적 수준에 머무는 한계를 보였다. 변화의 요구는 거셌지만, 군사정권 시기 형성된 인적 네트워크와 정치적 관성은 쉽게 해체되지 않았다. 시민의 집단적 저항이 권력의 요새를 뒤흔들었음에도, 대통령경호실의 변화는 구조적 전환으로 이어지지 못한 채 표층에 머물렀다. 오히려 조직 내부의 규율과 문화는 군대보다도 더 엄격한 폐쇄성을 유지하며, 민주화의 흐름으로부터 일정하게 분리된 '무풍지대'처럼 작동했다. 탈군사화와 전문화를 통한 민주적 경호 체제로의 전환은 구호에 가까웠고, 실제로는 군 출신 중심의 인적 구조, 연립정권 하의 정치적 타협, 그리고 무도·체력 중심의 전통적 사고가 결합된 관성이 조직의 변화를 제약하고 있었다.한편 청와대 바깥의 사회는 민주화 과정의 진통 속에서 빠르게 다른 질서로 이동하고 있었다. 특히 1991년 봄, 강경대 사망 사건 이후 전국적으로 확산된 시위는 경호의 성격을 극명하게 드러낸 계기였다. 청와대를 향한 행진과 격앙된 구호는 단순한 치안 문제가 아니라, 정권의 도덕성과 정당성을 향한 집단적 문제 제기였다. 이 상황에서 경호는 물리적 방어를 넘어 정치적 상징을 관리하는 기능까지 떠안게 되었다.방패와 병력을 전면에 배치하면 권위주의적 통치의 회귀로 해석될 위험이 있었고, 반대로 통제 수위를 낮추면 국가 권력의 통치 능력이 약화된다는 신호로 읽힐 수 있었다. 경호선의 높이와 병력 배치, 접근 통제의 방식 하나하나가 모두 정치적 의미를 생산하는 요소가 되었다. 이처럼 경호는 더 이상 단순한 기술적 행위에 머물지 않고, 권력의 의도와 정당성을 전달하는 하나의 '언어'로 기능하기 시작했다.3당 합당으로 거대 여당이 형성되는 등 정치 지형이 급변하는 와중에도, 경호를 둘러싼 근본적 긴장은 해소되지 않았다. 합당은 권력 재편의 계기였지만, 동시에 정치적 타협과 정당성 훼손이라는 비판을 동반한 사건이었다. 이로 인해 대통령의 공개 일정은 단순한 국정 수행의 장을 넘어, 항의와 시위가 결합된 정치적 공간으로 변모했다. 경호는 행사 동선을 설계하는 단계부터 돌발 상황을 전제해야 했으며, 동시에 그 대응이 과도한 통제로 비치지 않도록 정교한 균형을 요구받았다. 동선은 효율적으로 단축되어야 했지만 폐쇄적으로 보이지 않아야 했고, 차단선은 유지되어야 했지만 시민과의 완전한 단절로 인식되어서는 안 되었다. 이 과정에서 경호는 단순히 위협을 차단하는 기술을 넘어, 물리적 거리와 정치적 인식을 동시에 조율하는 '거리의 정치학'으로 성격이 확장되었다.이러한 변화의 가능성과 한계를 동시에 드러낸 사건이 1988년 9월 서울 올림픽이었다. 이는 노태우 정부 출범 이후 경호실이 최초로 총괄한 대규모 국제 행사로, 경호 체계의 전환을 시험하는 계기였다. 수만 명의 인력이 동원된 가운데 군 인력의 비중은 과거에 비해 상당히 낮아졌고, 경찰과 민간 자원봉사자를 중심으로 한 이른바 '저강도 경호'가 강조되었다. 물리적 억압 수단보다는 안내, 소통, 정보 공유를 통한 관리 방식이 전면에 부각되었고, 이는 국제사회에 개방적이고 안정된 국가 이미지를 전달하는 데 기여했다.개막식 당일 150여 개국에서 방문한 주요 인사들에 대한 경호가 원활하게 이루어지면서, 한국은 '민주화 이후의 국가'라는 상징을 일정 부분 구축할 수 있었다. 이는 과거 청와대 방어 중심의 폐쇄적 경호와 대비되는 사례였으며, 경호가 체제 방어의 수단에서 국가 이미지를 구성하는 전략적 요소로 확장될 수 있음을 보여준 사건이었다.해외 순방은 또 다른 시험장이었다. 노태우 정부는 북방외교를 통해 소련과 동유럽 국가들과의 관계를 개선하며 외교 지형을 넓혀갔다. 이러한 외교적 전환은 국내 민주화와 맞물려 한국의 국제적 이미지를 새롭게 구성하는 작업이었다. 해외에서의 경호는 단순히 물리적 안전을 확보하는 것을 넘어, 한국이 어떤 국가로 보일 것인가를 함께 연출하는 무대가 되었다. 미국 방문 시에는 미 비밀경호국(SS)과의 공조가 순조롭게 이뤄졌다. 이는 단순한 경호 협력을 넘어 민주주의 국가 간의 제도적 협력이라는 상징성을 지녔다. 과거의 한국이 '안보 국가'로 인식되었다면, 이제는 '민주화 이행 국가'로 읽히고 있었다. 경호는 그 전환의 현장에서 국가의 얼굴을 구성하는 역할을 감당했던 셈이다.그런 흐름 속에서 조직 내부에서도 변화의 조짐은 나타났다. 과거 경호가 상명하복과 군사적 규율을 중심으로 운영되었다면, 민주화 이후에는 법적 근거와 절차적 정당성이 점점 더 중요해졌다. 경호 활동은 단순한 명령 수행이 아니라, 법률과 규정에 따라 정당화되어야 했다. 이는 경호 요원 개인에게도 새로운 정체성의 변화를 요구했다. 그들은 더 이상 권력자의 '근위병'이 아니라, 헌법 질서를 수호하는 전문 공무원으로 자신을 재정의해야 했다. 충성의 대상은 인물에서 제도로, 개인에서 헌법으로 이동하는 중이었다. 하지만 그것이 시스템으로 완비될 수는 없었다. 열린 세상에서 닫힌 조직의 이미지를 크게 벗어나지 못했기 때문이다.해외 순방은 또 하나의 시험장이었다. 노태우 정부는 북방외교를 통해 소련과 동유럽 국가들과의 관계를 개선하며 외교 지형을 확장해 나갔다. 이러한 전환은 국내의 민주화 흐름과 맞물려, 한국이 국제사회에서 어떤 국가로 인식될 것인가를 새롭게 구성하는 과정이기도 했다. 이때 해외 경호는 단순한 신변 보호를 넘어 국가 이미지를 연출하는 무대로 기능했다. 방문국의 경호 기관과의 협력 방식, 경호의 노출 정도, 현지 시민과의 접촉 양상 등은 모두 한국의 정치적 성격을 드러내는 신호로 읽혔다. 특히 미국 방문 시 미 비밀경호국과의 공조는 원활하게 이루어졌고, 이는 단순한 실무 협력을 넘어 제도화된 민주주의 국가 간 협력이라는 상징성을 띠었다. 과거 한국이 '안보 중심 국가'로 인식되었다면, 이 시기부터는 '민주화 이행 국가'로 재해석되기 시작했으며, 경호는 그 전환의 최전선에서 국가의 얼굴을 구성하는 역할을 수행했다.이러한 흐름 속에서 조직 내부에서도 점진적인 변화의 조짐이 나타났다. 과거 경호가 상명하복과 군사적 규율에 의해 지배되었다면, 민주화 이후에는 법적 근거와 절차적 정당성이 점차 중요한 기준으로 부상했다. 경호 활동은 더 이상 단순한 명령의 집행이 아니라, 법률과 규정에 의해 설명되고 정당화되어야 하는 공적 행위로 재위치되었다. 이는 경호 요원 개인에게도 정체성의 전환을 요구했다. 그들은 권력자를 호위하는 근위병이 아니라, 헌법 질서를 수호하는 전문 공무원으로 자신을 인식해야 했다. 충성의 대상 또한 개인에서 제도와 헌법으로 이동하는 과정에 놓여 있었다.그러나 이러한 변화는 선언적 수준을 넘어 실질적이고 지속 가능한 제도화로까지 이어지지는 못했다. 외부 환경은 민주화의 진전에 따라 빠르게 개방되고 있었지만, 조직 내부의 문화와 의사결정 구조는 여전히 강한 폐쇄성과 위계적 관성을 유지하고 있었다. 특히 기존의 권력 집중적 운영 방식과 비공식적 의사결정 관행은 쉽게 해체되지 않았으며, 이는 변화의 흐름을 제약하는 핵심 요인으로 작용하였다. 그 결과 경호실은 한편으로는 열린 민주주의 질서에 적응하려는 모습을 보이면서도, 다른 한편으로는 과거 권위주의 시기의 작동 방식을 상당 부분 답습하는 이중적 성격을 띠게 되었다. 이러한 구조적 이중성은 조직 내부의 정체성 혼란을 야기했을 뿐만 아니라, 외부 환경과의 마찰을 반복적으로 발생시키는 요인이 되었다.1988년 3월 청와대 단체 관람이 제한적으로 허용되면서, 청와대는 '폐쇄 요새'의 이미지를 일정 부분 벗어나게 되었다. 그러나 이는 동시에 새로운 유형의 위기 대응을 요구했고, 경호는 이중의 긴장 속에 놓였다. 대통령의 절대적 안전을 보장해야 하는 책무와 민주적 가치 및 인권을 존중해야 하는 요구가 병존했기 때문이다. 과잉 경호는 권위주의의 잔재로, 미흡한 경호는 국가의 무능으로 비판받을 수 있었다. 경호는 본질적으로 보이지 않게 성공해야 했지만, 민주화 이후에는 그 보이지 않음조차 설명해야 하는 역설에 직면했다. 실패는 곧바로 정치적 책임으로 이어졌고, 성공은 당연한 것으로 간주되었다는 점에서, 대통령 경호는 본질적으로 인정받기 어려운 숙명을 지녔다.노태우 정부 시기 경호실은 과거와 미래의 경계에 선 조직이었다. 내부에는 군사정권의 문화와 위계가 잔존했지만, 외부 환경은 민주화의 요구에 따라 빠르게 재편되고 있었다. 이에 따라 경호는 체제 방어의 폐쇄적 장치에서 벗어나, 민주적 정당성을 훼손하지 않으면서 최고 권력자의 안전을 보장해야 하는 정교한 시스템으로 전환되어 갔다. 이는 힘을 과시하는 방식이 아니라, 필요할 때조차 절제하는 기술로의 변화를 의미했다. 그러나 이러한 변화에도 불구하고 군사적 잔재와 비자금 문제의 그림자는 여전히 남아 있었고, 경호실은 상반된 요소들이 공존하는 긴장 속에서 과도기를 지나고 있었다.민주화와 경호의 정치학은 결국 '충성의 재구성'을 의미했다. 과거의 충성이 단일한 위계에 종속되어 있었다면, 민주화 이후의 충성은 대통령 개인, 헌법 질서, 시민의 안전, 국제적 위상이라는 복수의 층위 속에서 작동하게 되었다. 경호는 이 상이한 충성 사이에서 균형을 모색해야 했고, 그 과정에서 대통령 보호는 곧 민주주의의 시험대로 전환되었다. 방패를 드는 행위 하나조차 정치적 해석의 대상이 되는 상황에서, 경호는 더 이상 단순한 기술이 아니라 정치적 판단을 내포한 실천이 되었다. 그러나 경호실 내부에는 민주화의 경험과 감각을 체화한 인력이 충분하지 않았고, 이로 인해 조직은 시민의 요구와 권력의 논리 사이에서 흔들리는 구조적 긴장 속에 놓일 수밖에 없었다.민주화 초기의 경호실은 이러한 긴장 속에서 보안사 쿠데타 위협과 대규모 시위 등 복합적 위기에 대응해야 했다. 1990년 10월 4일, 육군 이병 윤석양의 '청명작전' 폭로를 통해 국군 보안사령부의 민간인 사찰과 비상계엄을 통한 친위 쿠데타 구상이 드러나면서 사회적 충격이 확산되었다. 실제 실행에는 이르지 않았지만, 민주 인사를 구금하는 방식으로 정권 안보를 도모하려 했다는 점은 체제 내부의 불안정성을 여실히 보여주었다. 만약 이러한 계획이 현실화되었다면, 경호실은 단순한 '노태우 사병' 논란을 넘어 실질적 권력 도구로 기능했을 가능성도 배제하기 어렵다. 이는 당시 경호가 처해 있던 정치적 위험성과 구조적 취약성을 단적으로 드러내는 사례였다.노태우 정부 시기 청와대는 외형적으로 적지 않은 변화를 겪었다. 1990년 관저, 1991년 본관 신축에 따라 경내 경비와 경호 체계도 재편되었다. 그러나 이러한 변화가 87체제 민주화의 흐름을 내부 혁신으로까지 이어가지는 못했다는 점은 한계로 남는다. 민주화는 경호를 약화시키기보다 오히려 더 복잡한 정치적 맥락을 요구했고, 그 결과 경호실은 민주주의의 무게를 짊어진 채 여전히 폐쇄성과 비가시성을 유지하는 조직으로 머물렀다. 철저한 방어 속에서도 유연성을 확보하고, 절대적 충성 속에서도 헌법적 절제를 구현하는 단계에는 충분히 이르지 못했다.이 시기 경호는 총성과 폭탄의 위협을 넘어 여론과 카메라, 시민의 시선까지 고려해야 하는 새로운 국면으로 이동했다. 경호선은 더 이상 물리적 경계에 그치지 않고, 권력과 시민 사이의 거리이자 국가와 개인 간 신뢰를 가늠하는 기준으로 작동했다. 이러한 변화 속에서 경호는 끊임없이 조정되었고, 그 조정의 과정 자체가 민주화의 한 장면을 이루었다. 결국 민주화 이후의 경호는 권력을 보호하는 동시에 민주주의를 드러내야 하는 역설을 감당하는 실천이 되었으며, 경호실은 과거의 관성과 미래의 요구가 교차하는 지점에서 보호 기술을 넘어선 정치적 행위의 영역으로 나아가고 있었다.노태우 정부 시기 청와대는 외형적으로 적지 않은 변화를 겪었다. 1990년 관저, 1991년 본관이 새롭게 들어서면서 경내 경비와 경호 체계 또한 전반적으로 재편되었다. 이는 권위주의적 통치 공간의 상징성을 완화하고, 변화된 정치 환경에 대응하려는 시도로 해석될 수 있었다. 그러나 이러한 물리적·외형적 개선은 조직 내부의 운영 방식과 문화까지 근본적으로 전환시키는 데에는 이르지 못했다. 특히 권력 중심의 의사결정 구조와 위계적 조직 문화는 여전히 강하게 잔존했으며, 87체제 민주화가 요구한 투명성과 책임성의 원칙은 제한적으로만 반영되었다. 그 결과 변화는 상징적 수준을 넘어서지 못한 채, 제도와 관행의 실질적 혁신으로 이어지지 못했다는 한계를 드러냈다.민주화는 경호를 약화시키기보다 오히려 더 복합적이고 정교한 정치적 요구를 부과했다. 경호는 대통령의 신변 안전을 절대적으로 보장해야 하는 동시에, 민주적 가치와 시민의 권리를 침해하지 않아야 하는 이중의 책무를 떠안게 되었다. 이는 단순한 물리적 방어를 넘어, 상황에 대한 정치적 해석과 판단을 요구하는 영역으로 경호의 성격을 확장시키는 계기가 되었다. 그럼에도 경호실은 민주주의의 무게를 온전히 제도화하지 못한 채, 여전히 폐쇄성과 비가시성을 특징으로 하는 조직으로 존속했다. 철저한 방어 태세 속에서도 유연성을 확보하고, 절대적 충성 속에서도 헌법적 절제를 구현해야 했지만, 이러한 상반된 요구는 안정적으로 조정되지 못한 채 지속적인 긴장 상태로 남아 있었다.이러한 의미에서 경호실은 변화된 환경에 적응하는 과정에서 새로운 규범을 충분히 내면화하지 못한 채, 과거의 관성과 현재의 요구 사이에서 구조적 불균형을 안고 운영될 수밖에 없었다. 이 시기 경호는 총성과 폭탄의 위협을 넘어 여론과 카메라, 시민의 시선까지 고려해야 하는 새로운 국면으로 전환되었다. 경호선은 단순한 물리적 경계를 넘어 권력과 시민 사이의 거리이자 국가와 개인 간 신뢰를 가늠하는 기준으로 작동했다. 이러한 변화 속에서 경호는 끊임없이 조정되었고, 그 과정 자체가 민주화의 한 단면을 형성했다. 결국 민주화 이후의 경호는 권력을 보호하는 동시에 민주주의를 드러내야 하는 역설을 감당하는 실천이 되었으며, 경호실은 과거의 관성과 미래의 요구가 교차하는 지점에서 보호 기술을 넘어 정치적 행위로 재구성되고 있었다.