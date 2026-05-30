또 다른 잔혹한 역사를 예고한, 한 남자의 충성

큰사진보기 ▲이현우 경호실장이 1988년 3월 저도에 들어가는 노태우 대통령 내외에게 지리 환경에 대해 설명하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲1988년 6월에 실시한 경호공무원 공개채용에서 응시자들이 면접 순서를 기다리고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲노태우 대통령이 미국 순방 과정에서 연도의 환영인파를 만나고 있다. ⓒ 대통령기록관 관련사진보기

도심의 골목마다 메아리치던 6월 항쟁의 함성이 사그라들지 않았던 1988년 초반. 직선제로 선출된 첫 대통령이라는 명분을 등에 업고 청와대에 입성한 노태우의 곁에는 오래전부터 그림자처럼 따라붙어 온 하나회 출신 장교 이현우가 있었다. 그는 대통령 경호실장이라는 이름으로 권력의 심장부에 자리를 잡았다. 거리에는 아직 최루탄의 냄새가 남아 있었고, 이한열의 죽음으로 쟁취한 직선제의 기억이 생생했지만, 청와대 경호실은 군사정권의 습속과 상명하복의 위계질서를 고스란히 간직한 채였다. 민주화라는 새 옷 위로도 지워지지 않는 낡은 군복의 냄새처럼, 그 조직의 본질은 쉽게 변하지 않았다. 그리고 그 중심에 선 이현우의 '충성'은 이미 또 다른 잔혹한 역사의 가능성을 예고하고 있었다.이현우의 이력은 '충성'이라는 단어가 어떻게 권력과 결합해 변질되는지를 보여주는 압축된 연대기였다. 육사 17기 출신으로 생도대장을 지냈고, 하나회의 핵심 축을 형성했던 그는 5공 시절 권력의 이너서클을 통과하며 성장했다. 군 경력의 정점에서 중장으로 예편한 뒤 곧바로 청와대 경호실장으로 이동한 순간, 그의 계급장은 단순히 군복을 벗는 것으로 끝나지 않았다. 그것은 오히려 더 질기고 보이지 않는 권력의 사슬로 전환되었다. 군에서 학습한 충성이 '명령에 대한 절대 복종'이었다면, 청와대에서 요구된 충성은 '지도자 개인에 대한 절대적 헌신'이었다. 이 두 층위의 충성이 겹쳐지는 지점에서, 윤리와 법의 경계는 점차 흐릿해지기 시작했다.6월 항쟁 이후 출범한 제6공화국은 겉으로는 민주화의 흐름을 반영하고 있었다. 1988년 3월부터는 단체에 한해 청와대 경내 관람이 허용되는 등 제한적이나마 개방 조치가 시행되었다. 경호실의 인적 구성에도 변화의 조짐이 나타났다. 사실 경호실은 1963년 창설 이래 외부에 쉽게 문을 열지 않는 폐쇄적 조직이었다. 1966년 처음으로 공개채용이 실시되었지만, 이는 군 특수부대나 체육계 인사 등의 추천을 전제로 한 '준공개채용'에 가까웠다. 이후에도 몇 차례 유사한 방식의 선발이 있었으나, 지원자 풀은 여전히 제한적이었다. 그러던 중 1988년 8월, 경호실 창설 이후 처음으로 형식적 의미의 공개채용이 실시되었다. 다만 경호공무원 채용 공고가 군과 경찰 등 경호 유관기관 중심으로 이뤄졌다는 점에서, 완전한 개방으로 보기는 어려운 한계도 분명했다.경호실의 공개채용은 민주화라는 거대한 시대적 흐름을 더 이상 외면할 수 없다는 현실 인식에서 비롯된 조치였다. 이는 군사정권 시기의 '사병집단'이라는 이미지를 벗고, 국민과 함께하는 전문 경호기관으로 전환하려는 시도의 일환이었다. 그러나 제도적 변화에도 조직 내부는 여전히 강한 위계와 충성의 논리에 지배되고 있었다. 공개채용으로 선발된 일부 인력이 군·경 출신이 아니었다는 점에서 제한적 다양성이 확보되기는 했지만, 그것만으로 조직의 성격이 근본적으로 달라졌다고 보기는 어려웠다. 당시 공개채용으로 임용된 한 전직 경호관은 "일부 신임 직원의 배경이 다양해진 것은 사실이지만, 조직 전체를 민주화된 기관으로 보기는 어려웠다. 수뇌부와 주요 보직자 대부분이 군 특수부대 출신이었기 때문에 조직문화는 여전히 병영의 연장선에 있었다"고 회고했다.실제로 경호실 내부에서 '충성'은 여전히 강압과 배제의 언어로 작동하고 있었다는 평가가 적지 않다. 대통령의 안전을 명분으로 한 각종 통제, 이동 동선의 설정과 접근 절차의 관리에 이르기까지, 경호실은 '안전'이라는 논리를 통해 권력 접근의 관문을 실질적으로 통제하고 있었다. 이 과정에서 누가 대통령과 접촉할 수 있는지, 어떤 경로로 의사 전달이 이루어지는지를 선별하는 기능 또한 경호실에 집중되었다. 더불어 과거 권력기관의 연속선상에 있는 조직이라는 인식은 내부 구성원들에게 일정한 선민의식을 형성하는 요인으로 작용했던 것으로 보인다. 이러한 구조적 조건 속에서 이현우의 역할 역시 대통령 접근을 둘러싼 다양한 이해관계를 조정하는 기능과 긴밀히 맞물려 있었다.이렇듯 충성의 양상은 물리적 강제력보다는 더욱 은밀하고 제도화된 방식으로 나타났다. 노태우 정권 초기의 비자금 조성과 관리 과정에서, 이현우가 일정한 역할을 수행했다는 관련자 진술과 사법적 판단이 존재한다. 당시 조성된 자금의 일부는 금융기관 계좌 등을 통해 관리되었으며, 정치자금과 권력 유지에 필요한 재원으로 활용된 것으로 알려져 있다. 이현우는 이러한 자금의 관리와 집행 과정에서 대통령의 의중을 매개하는 위치에 있었던 것으로 평가된다. 이러한 맥락에서 '충성'은 국가나 공적 질서에 대한 헌신이라기보다, 권력자 개인과 그를 둘러싼 비공식적 자원 구조를 유지·보호하는 형태의 '시작 경호'로 작동했던 측면이 있었던 것으로 해석된다.노태우는 취임사에서 북방외교를 핵심 대외정책 기조로 제시하고, 1988년 7월 7일 '7·7 선언'을 통해 대공산권 외교를 본격화했다. 이후 한국은 소련을 비롯한 사회주의권 국가들과의 관계 개선을 추진하여 1990년 한소 수교를 성사시켰고, 1991년에는 남북한 유엔 동시가입과 남북 기본합의서 채택이라는 성과로 이어졌다. 이러한 일련의 흐름은 냉전 질서 속에서 한국 외교의 지평을 확장한 중요한 전환으로 평가된다. 그러나 이러한 성과의 이면에서도 권력 핵심부를 둘러싼 경호와 통제의 구조, 그 속에서 작동하는 '충성'의 양상은 여전히 지속되고 있었다. 1990년 12월 고르바초프 소련 대통령의 초청으로 이루어진 모스크바 방문은 한소 수교 이후 양국 관계를 공고히 하는 상징적 일정이었다.이 과정에서 경호실은 극도의 긴장 속에서 임무를 수행했다. 냉전이 완전히 해체되지 않은 상황에서 잠재적 위협 가능성이 상존했던 만큼, 고르바초프의 외교고문 도브리닌의 상춘재 비밀회동으로 시작된 북방정책의 막후 외교가 표면화되는 순간까지 보이지 않는 위험을 감당해야 했다. 이현우가 이끄는 경호조직은 대통령의 이동과 접촉을 엄격히 통제하며 경호 역량을 집중적으로 운용했던 것으로 알려져 있다. 정상외교 현장에서는 양국 경호 인력 간 협조와 긴장이 병존하는 가운데 동선과 접근 통제를 둘러싼 조율이 이루어졌으며, 이러한 경호 활동은 국가적 외교 성과를 뒷받침하는 한편, 권력 핵심을 둘러싼 폐쇄성과 통제의 구조가 해외 순방의 공간에서도 그대로 작동하고 있었음을 보여준다.경호조직에서 지도자 개인에게 집중된 충성은 필연적으로 광범위한 보안과 통제를 수반한다. 6월 항쟁을 통해 표출된 시민들의 희생과 민주화에 대한 열망이 제도적 성과로 이어졌음에도, 권력 핵심부의 인식과 운영 방식은 반드시 이에 상응해 변화한 것은 아니었다. 이현우가 이끈 경호실 역시 대통령 개인의 안전과 권위 유지에 최우선 가치를 두는 구조 속에서 운영되었으며, 그 보호 대상은 헌법 질서나 추상적 민주주의 가치라기보다 대통령 개인과 그 주변의 권력 기반에 더욱 밀접하게 연결되어 있었던 것으로 해석된다. 북방외교의 성과 뒤에는 이러한 경호 체계의 엄격한 보안 유지가 작동하고 있었으며, 동시에 이와 같은 보안 구조가 권력 내부의 비공식적 자원과 정보까지 포괄적으로 보호하는 기능을 수행했을 가능성도 제기된다.직선제 개헌을 통해 확보된 정치적 정당성이 제도적으로는 확립되었으나, 실제 권력 작동의 현장에서는 여전히 폐쇄적 질서와 비공식적 경로가 중요한 역할을 했다. 대통령 면담과 같은 제한된 접근 기회는 기업 활동과 밀접한 이해관계 속에서 중요한 의미를 가졌고, 이 과정에서 경호실이 사실상 접근 통제의 핵심 관문으로 기능했다. 이러한 구조 속에서 경호실장의 역할은 단순한 신변보호를 넘어, 권력 접근의 경로를 조정하는 위치로 확장되었다. 경호실의 문은 곧 '정부와 시장을 잇는 유일한 관문'으로 기능했다. 이 문을 관리하는 이현우의 충성은 대통령에게 향한 듯 보였지만, 실제로는 그 관문을 통과하려는 이들에게 잔혹한 선택을 강요하는 방식으로 나타났다.북방외교로 대표되는 대외적 성과와 별개로, 정권 내부에서는 비자금 조성과 운용이 병행되고 있었다는 점이 이후 수사와 재판을 통해 드러났다. 노태우는 대선자금 잔여분을 포함해 재임 기간 중 거액의 비자금을 조성한 사실이 확인되었으며, 이는 기업들로부터의 자금 제공과 밀접한 관련이 있었던 것으로 판단되었다. 일부 자금은 특정 사업이나 인허가, 공사 수주와 연계된 청탁의 성격을 띠고 있었던 것으로 지적되기도 한다. 이러한 구조는 국정 운영 과정에서 형성된 권한이 사적 이익과 결합될 수 있음을 보여주는 사례로 평가되며, 동시에 당시 정치·경제 환경 속에서 관련 행위가 일정 부분 관행처럼 인식되었던 측면도 함께 논의된다.당시 수사 및 판결에 따르면, 이현우는 경호실장 재직 시기 대통령의 지시에 따라 기업인과의 비공식 면담을 주선하고, 그 과정에서 금품 제공과 관련된 흐름에 관여한 인물로 지목되었다. 또한 자금을 제공한 기업에 대해 군 관련 공사 등과 관련한 영향력 행사가 이루어졌다는 진술과 판단도 존재한다. 이러한 일련의 과정에서 경호실은 높은 수준의 보안과 통제를 유지하며 관련 사실이 외부로 드러나지 않도록 관리하는 역할을 수행했던 것으로 보인다. 결과적으로 '충성'이라는 명분 아래 이루어진 이러한 행위들은 권력 내부의 비공식적 자원 구조를 유지하는 기능을 했으며, 그 과정에서 부패의 은폐와 지속이라는 측면을 동반했던 것으로 해석된다.이현우에게 '충성'은 대통령의 비밀을 끝까지 보호하는 책무로 인식되었던 것으로 보인다. 그러나 이러한 인식은 개인적 윤리라기보다 역할 수행의 논리에 가까웠다. 그 결과 경호실은 민주화 이후에도 높은 폐쇄성과 낮은 책임성을 동시에 지닌 권력기관으로 남았다는 평가가 존재한다. 한편 권력 내부에서 형성된 충성의 구조는 정권 환경이 변화할 경우 급격히 재편될 수밖에 없다는 점도 드러났다. 1995년 노태우 비자금 사건에 대한 검찰 수사가 본격화되면서, 이현우가 핵심 관련자로 구속된 사실은 이러한 구조적 취약성을 상징적으로 보여주는 사례로 언급된다. 대통령의 비자금을 관리하고, 북방외교 안전을 보장하며 자신을 '대통령을 위해 모든 걸 뒤집어쓸 준비가 된 충성파'라고 믿었겠지만, 정권 교체와 여론의 분노 앞에서 그는 제왕의 측근이 아니라, 가장 손쉬운 희생양으로 전락하고 말았다.언론 보도와 수사 결과에서는 이현우가 비자금 조성과 관리 과정에 깊이 관여한 인물로 지목되었으며, 그의 역할과 책임을 둘러싼 비판도 제기되었다. 구속영장 청구 전후의 보도에서는 경호실장의 권한과 영향력이 사적 자금 형성과 결합되었다는 점이 강조되기도 했다. 이러한 장면은 대중에게 강한 인상을 남겼으며, 권력 핵심부에서 작동하던 '충성'의 서사가 법적 판단과 사회적 평가의 대상이 되는 과정을 보여주었다. 이현우 본인의 시각에서 보면, 이는 '끝까지 대통령 곁을 지킨 충신의 비극'이었을지 모른다. 하지만 법정과 역사 앞에서 그의 충성은 미덕이나 미화의 대상이 아니라, 부패 구조를 가능하게 만든 핵심 매개이자, 민주주의를 잠식한 시스템적 폭력으로 규정되었다.법과 제도 밖에서 작동하는 충성은 개인에게도, 그 충성이 향한 권력자에게도 지속 가능한 보호 장치가 되기 어렵다. 노태우는 회고록과 법정 진술에서 자금의 구체적 운용에 대해 직접 관여하지 않았으며, 상당 부분을 실무진이 처리했다고 밝힌 바 있다. 그러나 이러한 해명이 가능했던 배경에는 권력 핵심부에 높은 재량권과 비공식적 권한이 집중된 통치 방식이 자리하고 있었다는 점도 함께 지적된다. 특히 경호실장과 같은 위치에 '절대적 신뢰'가 부여될 경우, 비밀과 자원의 관리가 특정 개인에게 집중되는 구조가 형성되기 쉽다. 이러한 조건에서는 권력자와 측근 사이에 상호 의존성이 강화되며, 어느 한쪽의 문제는 곧 다른 한쪽으로 확장될 수밖에 없는 구조적 위험이 내재하게 된다.6월 민주항쟁 이후 직선제를 통해 형성된 정치적 정당성에도 불구하고, 권력 운영의 실제 양상은 반드시 이에 상응하는 방향으로 변화하지는 않았다. 시민들이 기대했던 '국민과 헌법에 대한 충성'이라는 가치가 제도적으로는 강조되었으나, 경호실과 같은 권력 핵심 조직에서는 여전히 폐쇄성과 비공식적 운영 방식이 유지되었다. 이러한 맥락에서 경호실의 충성은 정치사회적 통제의 바깥에서 권력 유지에 기여하는 방식으로 작동했다. 그 결과 민주주의의 형식적 제도와 실제 권력 작동 사이의 괴리가 지속되었다는 해석도 가능하다. 북방외교라는 성과의 이면에서 드러난 이러한 이중적 구조는, 당시 권력 운영의 복합적 성격을 보여주는 사례로 이해될 수 있다.대다수 현장 경호관들은 이현우의 비자금 조성 의혹에 대해 "알지 못한다"는 입장을 견지할 가능성이 농후하다. 실제로 노태우 정부 시기 대통령경호실은 민주화 국면 속에서 외형적으로는 전문성과 절차성을 강조하며 조직의 위상을 재정립하려 했다. 대통령의 동선과 심리 상태를 관리하는 일상적 경계 또한 빈틈없이 수행되었다. 이러한 모습은 물리적 경호라는 본연의 임무를 충실히 이행한 것처럼 보이게 한다. 그러나 그 이면에는 직무 수행을 넘어선, '충성'이라는 이름 아래 요구된 일방적 순응의 구조가 자리하고 있었다. 체제의 리듬에 맞춰 움직이는 규율화된 발걸음은 조직을 유지하는 동력이었지만, 동시에 개인을 소진시키는 자기잠식의 과정이기도 했다.경호관들의 총성이 사격 훈련장에 울려퍼지는 동안에 한편에서는 비자금 300억원이 은행금고에 쌓였지만 누구도 주목하지 않았다. 동아그룹 최원석 회장의 2억 9천만 원 제공 사건 역시 경호실과의 연관성이 사법적·언론 보도를 통해 제기되었다. 이러한 흐름을 오직 특정 인물만 인지하고 있었다고 보기는 어렵다. 다만 조직 내부에는 '필요한 만큼만 알라'는 암묵적 규율이 작동했고, 이는 상부의 불투명한 지시를 문제 삼기보다 묵인하거나 따르는 방향으로 경호관들을 유도했을 가능성이 크다. 그 과정에서 직접적 개입을 회피하는 태도조차 또 하나의 '충성'으로 정당화되었을 수 있다. 경호관들은 충성의 폐루프에 갇혀 체제의 맥박을 따라가는 그림자인 동시에, 그 구조 속에서 자신을 갉아먹는 칼날이 되었던 것은 아닐까.이현우 개인의 궤적을 따라가 보면, 충성이 어떻게 변질되는지 일정한 전형이 드러난다. 충성은 언제나 고귀한 가치로 출발한다. 전우애, 조직에 대한 책임, 지도자에 대한 신뢰, 국가안보라는 상징이 덧씌워지며, 그것은 사익을 배제한 헌신으로 정당화된다. 그러나 그 다음 단계에서 충성은 필연적으로 '예외'를 요구한다. 법과 절차, 투명성이 유예되는 영역이 생겨나고, "외부에 말할 수 없는 일"이라는 표현이 조직 내부의 일상적 언어로 자리 잡는다. 예외가 축적되는 과정에서 충성은 점차 권력과 자금의 비공식 통로로 기능하기 시작한다. 이 지점에 이르면 충성은 더 이상 윤리적 가치가 아니라, 구조적 부패를 유지·재생산하는 장치로 전환된다. 그리고 정권의 균열이나 정치적 환경의 변화가 도래하는 순간, 축적된 예외와 비밀은 역으로 작동해, 충성의 수행자 개인을 '책임의 집적지'로 환원시킨다.이러한 전개는 노태우 정부 시기 대통령경호실이 경험한 역사적 경로와도 맞닿아 있다. 제5공화국에서 형성된 군 내 사조직 네트워크는 6월 항쟁 이후에도 경호실, 국가안전기획부, 군 수뇌부 전반에 걸쳐 잔존했다. 이 네트워크에서 충성은 단순한 직무 윤리를 넘어, 동기 의식과 강한 유대, 그리고 권력 형성 과정에 함께 관여했다는 비공개적 연대감에 의해 유지되었다. 북방외교 수행 과정에서의 경호 성과, 특히 소련 방문 시 보안 유지와 같은 사례는 이러한 결속의 성과로 제시되었다. 그러나 동시에, 그 이면에서 드러난 비자금 조성과 관리 문제는 동일한 구조가 어떻게 부패의 매개로 작동했는지를 보여준다. 결국 충성은 체제를 지탱하는 명분이자, 그 내부에서 부패를 가능하게 하는 이중적 기제로 기능했다.그렇다면 시대의 이면을 관통하는 '충성의 잔혹사'는 무엇을 의미하는가. 그것은 충성이 본래 '누군가를 보호하기 위한 방패'로 출발하지만, 시간이 흐르며 '다수를 배제하고 상처 입히는 칼날'로 전도되는 역설을 가리킨다. 노태우를 방호한다는 명분 아래 구축된 경호실의 충성은 민주화운동 세력과 시민사회의 요구를 주변화했고, 공정한 경쟁을 기대하던 기업들을 비공식적 부담과 청탁의 구조 속으로 끌어들였으며, 조직 내부에는 침묵과 순응의 규율을 내면화시켰다. 그리고 그 칼날은 결국 되돌아와, 노태우와 이현우 개인에게도 역사적 평가와 사법적 책임이라는 형태로 귀결되었다.충성의 잔혹사는 한 개인의 몰락을 넘어, 권력과 충성의 결합이 빚어낸 한국 현대사의 집단적 비극을 지칭하는 개념이 된다. 6월 항쟁 이후 열렸던 민주화의 공간은 제도적 진전에도, 군사정권 시기의 충성 문화와 비공식 권력 작동 방식을 완전히 해소하지 못했다. 노태우 정부의 대통령경호실은 바로 이 과도기의 균열 위에 놓인 조직이었다. 북방외교의 성과와 비자금 문제의 드러남이 공존했던 이 공간에서, 충성은 국민에 대한 책임이 아니라 지도자와 핵심 집단을 향한 폐쇄적 결속으로 재규정되었다. 이러한 재구성의 결과가 광범위한 책임의 전가와 파국으로 이어졌다는 점에서, 이 시기를 '충성의 잔혹사'로 명명하는 것은 일정한 역사적 설득력을 갖는다.충성의 잔혹사는 특정 시기의 일회적 기록으로 환원되지 않는다. 이현우와 노태우의 관계, 그리고 그 사이를 매개로 작동했던 대통령경호실의 충성 구조를 재구성하는 작업은, 권력과 충성이 결합할 때 반복적으로 나타나는 왜곡과 파국의 가능성을 경계하게 만드는 하나의 경고로 기능한다. 문제는 이러한 역사적 경험이 충분히 성찰되지 못한 채, 유사한 권력-충성 관계가 다른 형태로 재현될 여지를 남겨두었다는 점이다. 이후 시기에도 정치권력과 측근 집단을 중심으로 한 강한 결속과 배타적 의사결정 구조가 논란의 대상이 되었고, 이는 충성이 공적 책임보다 우선하는 방식으로 오해되거나 동원될 수 있음을 보여준다.6월 항쟁으로 촉발된 민주화의 서사는 분명 제도적 성취를 남겼다. 직선제 개헌과 권력 분산, 시민사회의 성장 등은 한국 정치의 외형을 근본적으로 바꾸어 놓았다. 그러나 그 이면에서는 북방외교라는 외교적 성과와 더불어, 비공식 권력 운용과 비자금 문제, 그리고 폐쇄적 의사결정 구조가 여전히 공존하고 있었다. 즉, 민주화는 제도의 층위에서는 진전되었지만, 권력을 둘러싼 행위 양식과 충성의 문화는 완전히 해체되지 않은 채 잔존해 있었던 것이다. 이러한 이중적 경험을 함께 성찰할 때 비로소 우리는 충성이라는 개념의 변질 과정을 입체적으로 이해할 수 있다.충성은 본래 공동체를 보호하고 공적 가치를 실현하기 위한 윤리적 동기로 출발하지만, 권력과 결합하는 순간 점차 특정 집단을 위한 배타적 결속으로 수렴한다. 그 과정에서 법과 절차는 '예외'로 유보되고, 책임은 분산되며, 침묵과 순응이 조직의 미덕으로 재정의된다. 결국 충성은 더 이상 공적 윤리를 지탱하는 덕목이 아니라, 권력 내부의 불투명성을 유지하고 문제를 은폐하는 구조적 장치로 기능하게 된다. 이 지점에서 '충성의 잔혹사'는 단순한 과거 서술을 넘어선다. 그것은 특정 인물이나 정권의 실패를 기록하는 개념이 아니라, 권력과 충성이 결합할 때 반복적으로 나타나는 구조적 위험을 드러내는 분석 틀이다.이현우의 경호실은 충성이 어떻게 제도 위에 군림하고, 어떻게 개인을 책임의 최종 수취인으로 전락시키며, 어떻게 조직 전체를 공모의 구조로 끌어들이는지를 설명하는 하나의 역사적 모델이다. 이 개념이 겨냥하는 바는 과거의 평가에 머물지 않는다. 오히려 현재의 권력 작동 방식과 미래의 정치적 선택을 비판적으로 점검하는 데 있다. 충성이 다시금 미덕의 언어로 호출될 때, 그것이 누구를 위한 것이며 어떤 예외를 정당화하는지를 끊임없이 묻지 않는다면, 동일한 패턴은 다른 이름과 형태로 반복될 가능성이 크다. 그런 의미에서 '충성의 잔혹사'는 이미 지나간 시대의 기록이 아니라, 여전히 현재진행형인 질문이며, 앞으로도 반복을 경계해야 할 정치적 경고로 남는다.