[단독] 중국 반체제 인사 둥광핑 "한국 거쳐 캐나다 가고 싶다"

큰사진보기 ▲중국 반체제 인사 둥광핑씨가 28일 오전 구속영장실질심사를 받기 위해 대전지방법원 서산지원으로 향하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

▲충남 태안에서 체포된 중국 반체제 인사 둥광핑 신문웅 관련영상보기

AD

큰사진보기 ▲중국 반체제 인사 둥광핑씨가 28일 오전 구속영장실질심사를 받기 위해 대전지방법원 서산지원에 도착한 모습 ⓒ 신문웅 관련사진보기

지난 25일 밤 태안해상에서 긴급 체포된 둥광핑씨가 캐나다 망명을 희망하고 있음을 밝혔다.중국 반체제 인사로 알려진 둥광핑씨는 28일 오전 11시 출입국관리법 위반 혐의 관련 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 받기 위해 대전지방법원 서산지원으로 들어가기 전, 입국 목적을 묻는 취재진에 "한국을 거쳐 캐나다에 가고 싶다"고 간단히 입장을 밝혔다. 캐나다에는 가족이 살고 있는 것으로 전해졌다.법정 앞에서 만난 공익법인센터 어필의 김주광 변호사는 기자들에게 둥광핑 신원을 확인해주면서 "아직 최종 결정난 건 없다. 오늘 영장실질심사 이후 다시 당사자와 상의해 최종 입장을 밝히겠다"고 했다.취재에 따르면, 둥광핑씨는 지난 25일 오후 충남 태안 해안에서 해경에 체포됐다. 당시 그는 소형 고무포트에 타고 있었다. 과거 경찰관이었던 둥광핑씨는 1989년 톈안먼 민주화운동 희생자 추모에 참여했다가 해임되고 '국가정권 전복 선동' 등의 혐의로 수감 생활을 했다.2015년 태국으로 탈출해 유엔난민기구(UNHCR)에서 난민 지위를 인정 받고 캐나다 정착 승인을 받았지만, 출국 직전 중국 요구에 따라 강제 송환돼 2016~2019년 다시 수감된 것으로 알려졌다. 이후 베트남으로 가서 은신하다가 2022년 또 다시 체포됐고, 중국으로 송환돼 복역하다가 2023년 10월 출소했다.한편, 언론 보도에 따르면 마오닝 중국 외교부 대변인은 27일 정례 브리핑에서 관련 질문에 "구체적인 상황을 알지 못한다"고 답했다.