서산시장 선거, '예산 확보 성과' 놓고 맹정호-이완섭 설전

큰사진보기 ▲맹정호(왼쪽) 후보와 이완섭 서산시장 후보가 재임 시절 ‘예산 확보 성과’를 두고 공방을 벌이고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산시장 선거에 출마한 맹정호 더불어민주당 후보와 이완섭 국민의힘 후보가 재임 시절 '예산 확보 성과'를 두고 공방을 이어가고 있다.맹정호 후보 측은 임기 내 예산 증가 규모를 앞세워 공세를 펼쳤고, 이 후보 측은 대외적 여건에 따른 자연 증가분일 뿐이라며 수치 분석을 통해 맞받아쳤다.맹 후보 측은 이 후보가 '역대 최대 예산'을 강조하는 데 대해 "단순 총액이 아니라 얼마나 예산을 늘렸고 어떤 성과로 연결했느냐가 핵심"이라고 주장했다.맹 후보 측 자료에 따르면, 맹 후보가 시장이던 민선 7기 당시 서산시 본예산은 2018년 7600억 원에서 2022년 1조 1351억 원으로 약 3751억 원 증가했다. 반면 민선 8기 예산 증가 규모는 약 1700억 원 수준이라고 설명했다.맹 후보 측은 이 후보가 고속도로, 국제크루즈, 자원회수시설 등을 단독 성과처럼 홍보하는 것에 대해서도 반박했다. 서산-영덕 고속도로는 장기 국책사업이며, 자원회수시설은 민선 7기 공론화 과정을 거친 시민 합의의 결과물이라는 주장이다.맹 후보 측은 "행정은 정책의 연속성과 시민의 협력으로 완성되는 것임에도 모든 사업을 개인 성과로 포장하는 것은 시민을 무시하는 정치"라며 "이재명 정부 및 국회 다수당과의 네트워크를 통해 서산의 경제 지도를 다시 그려낼 적임자는 맹정호"라고 강조했다.이에 대해 이완섭 후보 측은 논평을 통해 "시민의 눈을 가리는 통계 왜곡이자 알맹이 없는 치적 자랑"이라고 비판했다.이 후보 캠프는 맹 후보 시절 늘어난 예산의 74.8%(2805억 원)가 문재인 정부의 보편적 복지 확대 기조에 따른 노령연금, 아동수당, 코로나19 관련 예산 등 국가가 내려준 예산 보조금이라고 반박했다. 전국 지자체에 공통 배정된 재원을 자신이 발로 뛰어 따온 것처럼 부풀렸다는 것이다.당시 대산공단의 '석유화학 초호황기'에 따른 자연스러운 지방세수 증가도 원인으로 꼽았다.이 후보 측은 "당시는 가만히 있어도 세수가 풍족했던 시기"라며 "경기 침체로 세수 확보가 엄혹한 현재와 비교하는 것은 무책임하다"고 비판했다.특히 이 후보 측은 여당 시장이어야 예산을 많이 확보할 수 있다는 논리를 수치로 반박했다.이 후보는 과거 야당 시장이라는 불리한 정치적 여건 속에서도 역대 최대 규모인 1조 3067억 원의 예산을 확보했으며, 순수 발품으로 결정되는 국·도비 등 외부 재원 역시 역대 최대인 6680억 원을 기록했다고 밝혔다.이완섭 후보는 "비가 와서 마당에 물이 고인 것을 두고 내가 우물을 파냈다고 우기는 격"이라며 "허울 좋은 말로 시민을 현혹하지 말고, 미래 100년을 바꿀 진짜 알짜배기 예산을 압도적인 역량으로 증명해 보이겠다"고 맞섰다.