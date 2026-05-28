"등수보다 내 기록을 깨서 기뻐요" 운동장을 뒤흔든 여중생들의 유쾌한 질주

지난 5월 27일 부여종합운동장에서 열린 '2026년 상반기 부여교육지원청 교육장배 육상대회'에 부여여자중학교 지도교사로서 학생 선수단을 직접 인솔하며 전 경기를 함께했습니다. 메달의 색깔보다 더 눈부셨던 아이들의 땀방울과 트랙 안팎에서 보여준 감동적인 연대와 성장의 순간을 생생하게 기록하고자 직접 취재하여 작성했습니다.

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초여름의 싱그러운 녹음이 짙어가던 지난 5월 27일 오전, 부여종합운동장은 아이들의 함성과 거친 숨소리로 가득 찼다. "탕!" 소리와 함께 출발 신호가 울리자, 트랙 위를 매섭게 질주하는 아이들의 이마 위로 땀방울이 은빛으로 부서졌다. 순위 경쟁의 중압감 대신, 자신이 가진 한계를 넘어서기 위해 온몸을 던진 청춘들의 건강한 레이스였다.이날 열린 행사는 '2026년 상반기 부여교육지원청 교육장배 육상대회'였다. 관내 초·중학교에서 모인 수많은 학생 사이에서, 유독 반짝이는 활약으로 운동장을 들썩이게 한 학교가 있다. 바로 금메달 4개, 은메달 6개, 동메달 2개 등 총 12개의 메달을 싹쓸이하며 트랙과 필드를 동시에 접수한 부여여자중학교(교장 고정옥)의 이야기다.부여여중 학생 선수들의 활약은 그야말로 '전방위적'이었다. 단거리부터 중거리, 도약과 투척에 이르기까지 종목을 가리지 않고 메달 릴레이가 이어졌다.가장 먼저 관중석의 탄성을 자아낸 것은 중거리 트랙이었다. 400m와 800m 종목에 출전한 한 선수가 폭발적인 지구력으로 두 종목 모두 1위를 거머쥐며 당당히 대회 2관왕에 올랐다. 단거리의 꽃이라 불리는 100m 결승선에서는 부여여중 선수 두 명이 나란히 1위와 2위로 골인하는 명장면을 연출하기도 했다. 치열했던 200m에서도 공동 2위를 기록하며 트랙 위는 그야말로 부여여중의 독무대가 되었다.선수들의 날갯짓은 필드에서도 멈추지 않았다. 바(Bar)를 사이에 두고 펼쳐진 높이뛰기 경기에서는 나란히 1위와 2위를 차지하며 압도적인 도약 능력을 선보였고, 멀리뛰기에서도 각각 2위와 3위에 이름을 올렸다. 기초 근력과 섬세한 기술이 요구되는 포환던지기 종목마저 은메달(2위)과 동메달(3위)을 추가하며, 아이들은 트랙과 필드 전역에 자신들의 노력의 흔적을 아로새겼다.사실 이번 대회에 출전한 아이들은 매일 운동만 하는 전문 엘리트 선수가 아니다. 교실에서는 친구들과 깔깔거리며 수업을 듣고, 떡볶이를 좋아하는 평범한 중학생들이다.대회를 앞두고 틈틈이 시간을 쪼개어 기초 체력을 다졌고, 체육 선생님의 세심한 지도 아래 안전하게 기술을 익혔다. 특히 이번 대회는 스파이크 착용이 금지되는 등 안전을 최우선으로 진행되었는데, 아이들은 서로의 운동화 끈을 묶어주고 다독이며 단 한 명의 부상자도 없이 대회를 유쾌하게 즐겼다.메달의 개수보다 값진 것은 아이들이 흘린 땀방울 속에서 피어난 '협동'과 '리스펙트(존중)'였다. 내가 1등을 하면 친구가 2등으로 들어와 서로를 껴안았고, 내가 3등에 머물러도 아낌없는 축하의 박수를 보냈다. 승패를 떠나 스포츠 자체를 즐기는 진정한 스포츠맨십이 초여름의 운동장을 달구었다.대회가 모두 끝나고 심판의 호루라기 소리가 멈춘 오후, 아이들은 메달을 목에 걸고 가쁜 숨을 몰아쉬며 한자리에 모였다. 목에 걸린 메달은 햇살을 받아 반짝였지만, 그보다 더 빛난 것은 하얗게 흙먼지가 가라앉은 아이들의 운동화였다. 넘어져도 다시 일어나 달렸던 흔적, 친구의 도약을 응원하며 발을 동동 굴렀던 흔적이 그 낡은 운동화에 고스란히 묻어있었다.대회장을 직접 찾아 아이들의 손을 일일이 맞잡아 준 교장의 눈시울도 붉어졌다. 교장은 "결과를 떠나 매 순간 자신의 한계를 넘어서며 당당하게 스포츠 정신을 보여준 우리 학생들이 너무나 대견하고 자랑스럽다"라며 "오늘 아이들이 보여준 것은 단순한 메달이 아니라, 앞으로 살아갈 날들을 지탱해 줄 단단한 도전 정신"이라고 아이들을 대견하게 바라보았다.등수와 메달의 색깔로 모든 것을 서열화하는 거친 세상 속에서, 부여여중 아이들이 보여준 레이스는 학교 체육이 왜 존재해야 하는지 그 본질을 뭉클하게 보여주었다.가장 소중한 승리는 남을 이기는 것이 아니라, 어제의 나를 넘어서는 것임을 아이들은 몸소 증명해 냈다. 부여종합운동장의 푸른 트랙 위에 새겨진 아이들의 거친 숨소리와 유쾌한 웃음소리는, 메달의 무게보다 훨씬 더 묵직하고 아름다운 성장의 기억으로 아이들의 마음속에 깊이 아로새겨질 것이다.