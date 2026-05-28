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정치

26.05.28 11:23최종 업데이트 26.05.28 11:23

안규백 국방장관, '샹그릴라 대화' 참가... 일본 방위상과 양자회담도

30일 본회의서 '역내 안보 도전과 대한민국의 전략적 대응' 주제 연설

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안규백 국방부 장관이 지난 1월 30일 일본 가나가와현 요코스카시 해상자위대 총감부에 도착해 고이즈미 신지로 일본 방위상의 안내를 받아 이동하고 있다. 2026.1.30
안규백 국방부 장관이 지난 1월 30일 일본 가나가와현 요코스카시 해상자위대 총감부에 도착해 고이즈미 신지로 일본 방위상의 안내를 받아 이동하고 있다. 2026.1.30 ⓒ 국방부 제공

안규백 국방부장관이 오는 29일부터 31일까지 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 열리는 제23차 아시아 안보회의에 참석한다.

회의 개최 장소인 샹그릴라 호텔 이름을 따 '샹그릴라 대화'로 불리는 아시아 안보회의는 영국 국제전략문제연구소(IISS)가 매년 주관하는 다자 안보회의로, 아시아·유럽 등 주요국가 국방장관들이 참석한다.

국방부에 따르면 안 장관은 30일 열리는 본회의에서 '역내 안보 도전과 대한민국의 전략적 대응'을 주제로 연설한다. 안 장관은 이 자리에서 급변하는 안보환경의 도전과 이에 대응하기 위한 대한민국의 국방정책을 설명할 예정이다.

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또 안 장관은 미국 상·하원 대표단 및 호주, 노르웨이, 필리핀, 태국 국방장관들과도 만나 국방 및 방산협력 확대 방안을 논의할 예정이다.

고이즈미 신지로 일본 방위상과 양자 회담도 잡혀 있다. 안 장관과 고이즈미 방위상이 대면 회동하는 것은 지난 1월 30일 안 장관 방일을 계기로 일본 가나가와현 요코스카시에서 열린 한일 국방장관회담 이후 4개월 만이다.

이번 회의에는 피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관도 참석할 예정이라 한미일 국방장관이 회동할 가능성도 있다. 세 장관은 지난 2025년 11월 아세안확대국방장관회의에서 한 차례 머리를 맞댄 바 있다.

만약 회동이 성사된다면 북한 핵·미사일 위협에 대응하기 위한 3국 협력 등이 논의될 것으로 보인다.

#안규백#샹그릴라대화#아시아안보회의

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    • 오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

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