울산시 '세계 창업생태계' 391위…1년 만에 155계단 상승

울산시가 지역에 있는 세계적(글로벌) 제조 기반과 대기업 신기술 수요를 결합해 향후 5년 내 "세계 100위권 이내의 창업도시로 도약한다"는 청사진을 발표한 가운데 세계 창업기업(글로벌 스타트업) 생태계 평가에서 세계 391위에 오르며 1년 만에 155계단 상승한 것으로 나타났다(관련기사 : 울산시 "5년 내 '세계 100위권 내 창업도시' 로 도약").
28일 세계 창업기업 분석기관인 스타트업블링크(StartupBlink)가 발표한 '세계 창업기업 생태계 2026 지수(Global Startup Ecosystem 2026 Index)'에서 울산시는 세계 391위를 기록했다.
스타트업블링크는 지난 2017년부터 세계 창업기업 생태계 지수를 발표하고 있고 매년 1556개 도시와 120개국을 대상으로 평가해 창업생태계를 종합 평가한 보고서를 발행하고 있다.
발표에 따르면 평가 내용은 ▲생태계 구성원 역량인 창업기업(스타트업), 투자자, 대기업, 지원기관 등의 참여도 ▲투자유치, 출구전략(엑시트) 성과, 고용창출 등 생태계 경제적 성과 ▲생태계 국제(글로벌) 인지도인 국제(글로벌) 인재, 기업유치, 국제 연결망(글로벌 네트워크) 등을 종합적으로 반영한다.
울산시의 경우 지난해 처음 세계 창업생태계 순위에 진입했다. 당시 546위를 기록했던 울산은 1년 만에 155계단 상승하며 서울·대전·부산에 이어 국내 네 번째로 강력한 창업기업 생태계를 갖춘 도시로 평가받았다. 동아시아 지역 순위도 32위로 지난해보다 14계단 상승했다.
울산시 관게자는 이날 "이번 성과는 산업도시의 강점이 잘 반영된 결과로 분석된다"며 "울산은 환경 정화 기술(클린테크) 분야에서 국내 선두이자 동아시아 4위 수준의 경쟁력을 인정받았고, 생태계 성장률은 동아시아 4위인 145%를 기록했다. 에너지·환경 분야에서도 국내 3위에 올랐다"고 밝혔다.
이어 "또한 종하이노베이션센터 내 울산스타트업허브 운영을 통해 창업 초기부터 세계 진출까지 지원 체계를 구축한 점도 한몫했다"며 "여기에 울산과학기술원(UNIST)의 원천기술(딥테크) 창업중심대학 선정, 신규 팁스(TIPS) 운영사 확대, 500억 원 규모 지역성장펀드 조성 등 지난 1년간 기술 기반 창업지원 체계를 강화한 것도 긍정적인 평가를 받았다"고 설명했다.
울산시, 창업도시 위한 향후 계획은?
한편 울산시는 이 같은 성과를 바탕으로 향후 5년 안에 세계 100위권 창업도시 진입을 위해 원천기술(딥테크) 창업기업 500개 육성, 산업융합 인공지능(AI) 인재 500명 양성, 대기업 중심 현장 실증 150건 추진 등을 추진한다는 계획이다.
이를 위해 울산시와 대학, 연구기관, 대기업을 아우르는 추진단을 구성하고, 주력산업 혁신과 연계한 제조인공지능(AI) 실증 중심 창업도시로 도약하기 위한 추진 전략을 마련했다.
우선, 울산의 3대 주력산업에 기반한 ▲미래 이동수단(모빌리티) ▲친환경·에너지 ▲인공지능(AI)을 3대 중점분야로 선정하고, 주력산업 혁신과 인공지능 전환(AX)을 통해 지역 특화형 창업생태계를 고도화해 나갈 계획이다.
또한, 울산과학기술원(UNIST) 노바투스 대학원에서 연간 100여 명의 인공지능(AI) 전문인력 양성, 500억 원의 지역성장펀드 활용 사업화 자금 지원, 조선해양분야 개방형 혁신(오픈이노베이션) 및 확장(스케일업) 특화 공간인 조선해양 창업기업 지구(스타트업 파크) 조성, 창업가들의 정주여건 개선 등 '전주기 창업 지원체계'를 더욱 강화해 나간다는 방침이다.
울산시 관계자는 "자동차·조선·석유화학 등 주력산업 선도(앵커)기업과 창업기업(스타트업)을 연결하는 개방형 혁신 역량이 울산의 가장 큰 강점"이라며 "원천기술(딥테크)과 제조 인공지능(AI) 기반의 세계적 창업도시로 도약해 세계 100위권 안에 진입할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.