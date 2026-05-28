서부지법 폭동 기록했다가 유죄 확정된 다큐 감독, 재판소원 청구

큰사진보기 ▲서부지법 폭동을 촬영하기 위해 법원에 진입했다가 벌금형을 선고받은 정윤석 다큐멘터리 감독이 지난달 30일 오전 서울 서초구 대법원에서 열린 상고심에서 벌금 200만 원형 유지 판결 받은 뒤 입장을 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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대법원에서 벌금형이 확정된 정윤석 다큐멘터리 감독이 헌법재판소에 재판소원을 청구하며 "(지난해 1월 19일) 서부지방법원 (폭동) 현장 촬영은 예술가로서 의무이자 직업이었다"고 강조했다.정 감독은 28일 오전 서울 서초구 민변 대회의실에서 기자회견을 열고 "지난 1년간 저의 싸움은 예술가로서 자신의 권리를 지키고자 함이었을 뿐, 다른 이유가 있지 않았다"며 이같이 밝혔다.앞서 1·2심 법원은 1.19 서부지법 폭동 사태 기록을 위해 법원에 진입한 정 감독에 대해 건조물침입 혐의를 인정해 벌금 200만 원을 선고했고, 대법원 3부(주심 오석준 대법관)는 지난달 30일 그의 벌금형을 확정했다.이에 대해 정 감독은 "법치주의는 민주주의의 근간이자 약속이고, (저 또한) 국민의 한 사람으로서 모든 절차를 준수했고 또 판결에 승복했다"며 "대법원 스스로 헌법정신을 지키지 않고 예술가의 양심에 유죄라는 기록을 남겼으니, 이를 근거로 마지막 절차인 재판소원을 신청한다"고 말했다.정 감독은 "저는 예술가로서 지난 시간 우리 사회와 공동체에 큰 빚을 졌다. 저의 지난 작품들은 모두 국민 세금으로 제작됐고 모교인 한국예술종합학교에서는 예술가란 사회 공동체를 위해 헌신하는 직업이라고 배웠다"며 "예술가로서 마지막까지 그 배움을 실천하고자 한다"고 했다.이어 "만약 본 사건이 헌법재판소에서 각하된다면 그것 역시 존중한다"며 "(다만) 입법부인 국회와 문체부, 그리고 정부의 수장이신 이재명 대통령님께서 예술인권리보장법의 전면적인 개정과 문화예술인들의 실제적인 처우 개선을 위해 힘써주시길 간곡히 부탁드린다"고 말했다.정 감독은 1.19 폭동 당시 JTBC 등 취재진과 함께 법원에 진입해 현장을 촬영했다. 그러나 다큐멘터리 감독인 자신은 유죄가 확정된 반면, 언론사에 속한 취재진은 '국민 알 권리를 위한 보도' 등을 이유로 처벌받지 않았다며 예술인권리보장법 전면 개정을 요구하고 있다.