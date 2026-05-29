탈출 못 해 죽었는데, 애초 비상구 설치의무가 없었다니?

2024년 6월 24일 23명이 죽고 9명이 다친 한국사회 최악의 중대재해 아리셀 참사에 대해 지난 4월 22일 항소심 재판부는 형량을 대폭 줄여 경영책임자에게 각각 4년과 7년을 선고했습니다. 유가족 및 대책위는 물론 국민 대다수가 도저히 받아들일 수 없는 결과라며 반발하고 있습니다. 일각에선 한국사회 산재 재판에서 최악의 선례를 남겼다는 평가도 나옵니다. 대법원 선고를 앞두고 유가족 및 대책위가 바라본 2심 선고의 문제점을 다섯 차례에 걸쳐 짚어봅니다.

큰사진보기 ▲2024년 6월 25일 경기도 화성 전곡산단에 위치한 아리셀 공장 화재 참사 현장. ⓒ 김성욱 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23명 노동자가 사망한 ‘아리셀 참사’ 2심 판결 과정과 선고에 대한 기자간담회가 지난 4월 28일 오후 서울 중구 민주노총 교육장에서 아리셀참사대책위와 아리셀산재피해가족협의회 주최로 열렸다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 아리셀 중대재해 참사 대책위 법률지원단 변호사입니다.