금통위, 금리 동결에도 '인상' 시그널 확연... 석 달 만에 돌아선 금통위원들

큰사진보기 ▲한은-참고사진 배포-2026년 5월 통화정책방향 금융통화위원회 사진 ⓒ 한국은행 관련사진보기

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금통위가 당장의 기준금리를 동결했지만, 연내 금리 인상은 기정사실화되는 분위기다. 금통위원들의 금리 전망치가 석 달 만에 '인상' 쪽으로 급격히 기울었기 때문이다.이날 오전 금통위는 기준금리 동결 결정과 함께 '6개월 후 조건부 금리 전망'을 공개했다. 이는 금통위원 7명이 앞으로 6개월간 예상되는 금리 경로를 익명으로 꼽아보는 '통화정책의 바로미터' 역할을 한다. 위원 1인당 3개씩, 총 21개의 점을 찍어 합산하는 방식이다.공개된 점도표는 명확히 '인상'을 가리키고 있었다. 21개의 점 중 절반에 달하는 10개가 6개월 뒤 금리를 3.00%로 내다봤고, 2.75%를 제시한 의견도 7개에 달했다. 반면 현 수준인 2.50% 동결을 전망한 점은 2개에 그쳤다. 지난 2월 전망 당시 21개 점 중 16개가 2.50%에 집중됐던 것과 비교하면, 금통위원들의 시선이 동결 유지에서 0.50%포인트 이상 인상으로 이동했다는 이야기다. 석 달 만에 정책 기조가 바뀐 것이다.인상할 수 있는 여건도 무르익고 있다. 성장률과 물가가 동시에 오르고 있기 때문이다. 한은은 올해 경제성장률 전망치를 지난 2월 2.0%에서 이날 2.6%로 크게 높였다. 반도체를 중심으로 한 수출 호조와 설비투자 확대가 그 배경이다. 반면 물가 오름세도 심상치 않다. 4월 소비자물가 상승률은 석유류 가격이 전년 동기 대비 21.9% 뛰면서 2.6%까지 높아졌다. 한은은 연간 소비자물가 및 근원물가 상승률 전망치도 각각 2.7%, 2.4%로 올렸다. 모두 2월 전망치(2.2%, 2.1%)를 크게 웃도는 수준이다.일반적으로 물가 상승은 경제에 부담을 주지만, 경제성장률이 함께 오르는 상황에서는 경기 호조가 물가 압력을 상당 부분 흡수할 수 있다. 한은의 금리 인상 부담을 덜어주는 요소다.이날 회의에서 장용성·유상대 위원은 기준금리를 2.75%로 올려야 한다는 소수 의견을 냈다.한은은 이번 동결 결정과 관련해 "중동전쟁 영향으로 물가상승 압력이 높아진 반면 성장세는 수출 호조 등에 힘입어 예상보다 확대되고 있고 금융안정 측면에서도 리스크가 지속되고 있다"면서도 "중동사태 전개 및 파급영향과 관련한 불확실성이 여전히 높은 만큼 현재의 기준금리 수준을 유지하면서 사태의 추이와 성장·물가에 미치는 영향을 좀 더 점검해 나가는 것이 적절하다고 판단했다"고 밝혔다.또 앞으로의 정책방향을 설명하며 "금통위는 앞으로 성장세를 점검하면서 중기적 시계에서 물가상승률이 목표수준에서 안정될 수 있도록 하는 한편 금융안정에 유의하여 통화정책을 운용해 나갈 것"이라고 밝혔다. "향후 통화정책은 물가상승 압력의 확대 정도와 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 기준금리 인상 시기 등을 결정해 나갈 것"이라고도 했다.신현송 한국은행 총재 취임 후 처음 열린 28일 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리가 연 2.50%로 동결됐다. 다음 금통위가 7월인 점을 감안하면, 기준금리는 지난해 7월 이후 12개월째 같은 수준을 유지하게 됐다.앞서 유상대 부총재가 "금리 인상을 고민할 때가 됐다"며 금리 기조 전환을 시사했지만 금통위는 당장의 금리 인상보다는 물가 흐름과 경제 상황을 좀 더 지켜보겠다는 '신중론'을 택했다.금통위는 금리 결정과 함께 공개하는 통화정책방향문에서 앞으로의 대외 경제 상황에 대한 판단을 밝힐 예정이다.