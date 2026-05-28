헌사 '키작고 눈빛 형형한' 아, 그 사람

큰사진보기 ▲녹두장군 전봉준전봉준 장군의 마지막 모습 사진을 편집하였다. 기록에 의하면 녹두장군 전봉준의 인상과 모습이 다음과 같다. 녹두 전봉준의 눈빛은 좀체 흔들리지 않을 것처럼 곧고 빛이 났으며, 얼굴색은 깨끗하고 맑았다. 특히 눈썹이 누에나방 모양처럼 아름다웠다. 그의 표정을 보면, 매우 엄격하고 올곧으면서도 따뜻한 성정인 줄 대번에 느낄 수 있다. 한마디로 말해서 봉준은 영웅호걸의 기상을 갖춘 작은 거인이었다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

'백성'이라고 하기에는 근대의식이 깨어있고 '민중'이라기에는 전근대의식에 젖어있는, 그래서 '군집群集'이라 불러야 할 수십 만 무리를 이끌고 봉기한 레지스탕스.오랜 세월 깊고도 질긴 압제의 철통을 깨부수고자 분연히 일어선 비범(非凡)한 범인(凡人), 동양 3국에 태풍의 눈이 된 작은 거인. 어느 시인의 싯구대로 "길이 끝나는 곳에서도 길이 되는 사람." 역사의 수레바퀴를 돌리려다가 거기에 깔리고 그 핏자국으로 새 길을 낸 혁명가.소용돌이치는 역사의 아픔을 자신의 상처로 보듬으면서 흔쾌히 죽어간 순교자, 나라가 위급한 상태임을 보고 아낌없이 목숨을 바친 '견위수명(見危授命)'의 호국인, 생을 버리고 의로움을 취한 '십생취의(拾生取義)'의 의인.지배자들이 동비(東匪)·토비(土匪)·비적·역도·반역자라 부르고, 자신들은 동도(東徒) 또는 도인병이라 칭한 무리의 우두머리, 몇 세기를 앞서가다가 목이 베인 허균이 가름한 항민(恒民)·원민(怨民)·호민(豪民)을 차례로 일깨운 사상사의 호걸, 아비는 장살당하고 젊은 부인은 병사한 비운의 사나이, 태어난 곳도 자라난 곳도 엇갈리는 불우했던 청소년.아비의 훈도를 받고 마을서당 훈장으로 스스로 깨친 학인, 먼 나라의 체 게바라와 가까운 나라의 루쉰이 의학을 공부하여 사람들의 병을 고치는 것에 한계를 느끼고 혁명의 길에 나선 것에 훨씬 앞서 약을 팔아 토민들의 병을 고치다가 혁명가가 된 민중해방의 선구자.인간평등·인존사상·후천개벽에 뜻을 모으고, 유·불·선 삼교를 넘어선 민족종교에 혼맥이 닿는 동학의 접주, 다산 정약용의 <경세유표>와 <남절양(男絶陽)>을 읽고 구세의 길에 나선 경세가, 거침없이 암소의 배를 갈라 송아지를 꺼내먹는 탐관들의 횡포를 용납할 수 없었던 진짜배기 농꾼, 동학도와 농민들의 추대받고 '광제창생'의 깃발을 든 저항인.탐학한 고부군수 조병갑의 죄상 밝히고 '제폭구민'의 횃불을 든 혁명가, 사발통문 통해 기의를 알리고 동지 모은 전략가, '21개조 기율'을 공포하고 창고문을 열어 빈민에게 곡식 나눠준 구세주, 황토현 전투를 승리로 이끈 계급장 없는 장군, 호남의 심장부 전주성을 접수한 맹장, 왜적의 내침을 내다보고 '척왜척양'의 깃발을 든 순결한 민족주의자.청군에 이어 왜군의 침입에 "동족상쟁 안 된다" 선포하고 점거했던 전주성에서 철수한 애국인, 53개 군현에 집강소 설치한 농민자치의 선구적인 민주지도자, 일본군 무라타 소총에 죽창으로 맞선 다윗, 시산혈해 우금치전투에서 피흘린 패전지장, 가롯 유다의 탈을 쓴 농민의 배신으로 붙잡힌 조선 예수의 길.일본군의 구명 유혹을 뿌리친 충혼지사, 사형대에 올라서도 의연히 조선의 혼맥을 지킨 대장부, "새야새야 파랑새야..." 한 마리의 파랑새, 암장된 역사의 무덤 헤치고 뚜벅뚜벅 걸어나온 신세기 민중의 벗, 키는 작았으나 얼굴 하얗고 눈빛 형형했던 아! 그 사람 녹두 전봉준.