에너지 미래, 전문가 아닌 도민에게 물었더니, 10년 전 충남의 실험

6 3 지방선거를 앞두고 후보들은 앞다퉈 개발과 성장 공약을 내놓고 있다. 하지만 기후위기 시대, 지역정치에 필요한 것은 더 많은 개발이 아니라 어떻게 더 지속가능한 지역을 만들 것인가에 대한 질문일 것이다. 기후위기는 에너지와 교통, 노동과 돌봄, 재난과 불평등까지 우리 삶 전반과 연결된 문제다.
이번 연속 기고는 '6 3 지방선거, 기후시민의회로 시민주권을 찾읍시다' 캠페인을 소개하며, 기후위기 시대 왜 새로운 민주주의가 필요한지를 묻고자 한다. 캠페인 준비 과정의 에피소드부터 지역 공론장의 경험과 한계, 국내외 기후시민의회 사례까지 함께 살펴보며, 왜 지금 지역의 기후 거버넌스의 새 판을 짜야 하는지 이야기해 보려 한다.
에너지 전환의 방향은 누가 결정해야 할까. 전문가가 기술적 타당성을 따지고, 행정이 정책으로 옮기는 것이 익숙한 방식이다. 그런데 그 과정에서 정작 그 지역에서 살아가는 사람들의 목소리는 얼마나 담겼을까. 얼마 전 공무원 한 분이 충남에서 에너지전환 비전을 만들던 시절 이야기를 슬며시 꺼냈다. 이미 십여 년이 지난 일인데도 여전히 기억하고 있다는 점이 새삼 놀라웠다. 아마도 당시 그 경험이 단순한 계획 수립이 아니라, 도민에게 직접 묻고 함께 고민한 드문 시도였기 때문일 것이다.
충남 서해안, 석탄의 땅이 되다
1980년대부터 충청남도 서해안에는 수입 유연탄을 쓰는 석탄화력발전소 단지가 조성되기 시작했다. 1983년 보령화력 1호기 준공을 시작으로 보령·태안·당진에는 500MW 규모 석탄화력발전소 8기씩이 단계적으로 건설되었다. 2015년 이후에는 1000MW급 석탄화력발전소가 각 지역마다 2기씩 추가로 들어섰다. 서천에는 국내산 무연탄을 연료로 사용하던 서천화력 1·2호기가 1983년부터 2017년까지 운영되었고, 이후 1000MW 규모의 신서천화력 1호기가 2021년에 준공되었다. 이렇게 해서 충남 서해안에 전국 석탄화력발전 설비의 절반가량이 집중된 구조가 형성되었다.
전환의 기로에 선 2015년
2015년에 충청남도 보령과 태안으로 두 개 발전공기업의 본사가 이전했다. 수도권에 있던 공공기관을 지방으로 옮겨 지역 균형발전을 도모하는 정책의 일환이었다. 당시 발전공기업들은 지역발전에 기여하는 전략으로 석탄화력발전소를 중심으로 한 산업클러스터 구축을 제시하기도 했다. 그러나 2015년은 파리기후협정이 체결된 해였다. 많은 국가와 지방정부들이 석탄발전의 폐지 및 단계적 감축 로드맵을 발표하기 시작했다. 국내에서는 초미세먼지 측정 결과가 공개되면서 충남 서해안 석탄화력발전소가 수도권 대기오염의 주요 원인 중 하나로 지목되었고, 당진에서는 추가로 계획된 민자 석탄화력발전소 건설을 둘러싼 지역 반대가 거세게 일어났다.
이런 상황에서 충남 서해안 지역이 어떤 에너지 미래를 선택해야 하는지에 대한 질문이 제기되었다. 노후 석탄화력발전소의 설비를 개선해 대기오염물질 배출을 줄일 수 있다면 계속 운영하도록 허용하는 것이 타당한지에 대한 논의가 있었다. 제철소 공정에서 발생하는 수소를 적극적으로 활용해 수소차와 연료전지 산업을 키우자는 수소경제 전략도 적극 제시되었다. 태양광 사업에 대한 지역 주민들의 반대를 고려하여 에너지협동조합을 활성화하는 방안도 논의되었다. 전문가들 사이에서도 에너지 미래에 대한 전망과 해법은 일치하지 않았다.
도민에게 직접 묻기로 했다
2016년에 이전과 다른 방향의 충남 에너지 비전을 제시하기 위해 전문가 중심의 특별위원회가 꾸려졌고, 시민단체와 활동가들이 참여한 에너지전환 집담회에서는 시민 주도의 독자적인 에너지 비전을 제안하려는 시도도 이어졌다. 2017년 충남에서 추진된 '도민 에너지기획단 워크숍'은 이러한 논의의 연장선에 있다. 도민 에너지기획단은 '충청남도 에너지전환 비전 수립 연구'의 한 부분으로 기획되었다. 지역의 에너지 미래를 도민에게 직접 묻고 함께 구체화해 보자는 취지로 기획된 실험이었다. 말 그대로 실험이었다. 연구 설계부터 마무리까지 행정, 전문가, 시민사회 내에서 기대와 우려가 함께 있었다.
비전 수립과 도민 에너지기획단 워크숍은 충남연구원과 에너지기후정책연구소가 공동으로 기획하고 진행하였다. 연구진은 당시 충남의 에너지 미래에 대한 다양한 논의들을 검토하고 이해당사자들을 인터뷰하는 과정을 거쳐 여러 시나리오를 만들었다. 일반시민들이 이해하고 체감할 수 있도록 에너지 지표만이 아닌 다양한 사회·경제적 모습들을 설명에 추가하였다. 연구진 외에 행정과 시민단체와 함께 추진단을 구성하여 워크숍 형식과 내용을 검토하고, 지역단체들에 협조를 구해 퍼실리테이터를 구성하고 사전교육 등을 진행하였다. 시나리오와 도민 에너지기획단 워크숍 계획에 대해서는 특별위원회의 자문을 거쳤다.
세 차례 워크숍의 기록
도민 에너지기획단은 에너지 관련 업계나 이해관계자 대신 공개 모집으로 지원한 시민들로 구성했다. 무작위 선정 방식은 아니었다. 홍보를 통해 115명이 신청했고, 거주 지역, 성별, 연령, 직업 구성을 고려해 77명이 최종 선정되었다. 10대부터 70대까지 다양한 연령대가 포함되었으며, 학생, 자영업자, 직장인, 주부 등 여러 직업군이 고르게 분포했다. 사전에 학습 자료집을 배포했고, 워크숍은 2017년 10월 한 달 동안 세 차례 진행되었다.
1차 워크숍은 에너지 기본 개념과 충남의 에너지 현황을 공유하는 시간이었다. 석탄발전 비중, 전력 생산과 소비 구조, 기후·환경 문제와의 연관성을 설명하는 강의가 진행되었고, 조별로 토론 규칙을 정하며 참가자들이 서로의 배경과 관심사를 나누었다.
2차 워크숍에서는 장기 에너지 시나리오를 놓고 본격적인 토론이 진행되었다. 연구진은 현재 추세를 반영한 기준 시나리오와 함께 세 가지 대안 시나리오를 제시했다. 석탄과 대형 발전 중심 구조를 전제로 한 '탄소경제 시나리오', 천연가스·수소 등 새로운 에너지원 비중을 높이는 '신에너지산업 시나리오', 재생에너지 확대와 시민 참여를 핵심으로 하는 '에너지시민 시나리오'가 그것이다. 참여자들은 각 시나리오의 장점과 우려를 조별로 정리하고, 전자투표를 통해 시나리오 선택에서 중요한 기준을 선정했다. 이 과정에서 친환경성과 지속가능성, 에너지 전환 방향의 명확성, 실행 가능성이 핵심 기준으로 꼽혔다.
3차 워크숍은 최종 시나리오를 선택하기 위한 심화 논의의 장이었다. 도지사와의 질의응답을 통해 도민 논의 결과가 도정 방향과 이어질 수 있음을 확인했고, 외부 전문가 발표를 통해 각 시나리오의 기술적·환경적 쟁점을 보완했다. 발전사, 산업계, 환경단체 등 이해관계자가 참여한 컨퍼런스에서는 전환 과정에서 영향을 받는 다양한 입장을 직접 들을 수 있었다. 이를 바탕으로 참여자들은 두 차례 투표를 진행했고, 재생에너지 확대와 시민 참여를 중심에 둔 '에너지시민 시나리오'가 다수 의견으로 선택되었다.
비전이 되다... '에너지 시민이 만드는 별빛 가득한 충남'
도민 에너지기획단 워크숍이 마무리된 후, 연구진은 보고서를 통해 '에너지시민 시나리오'를 중심으로 '에너지 시민이 만드는 별빛 가득한 충남'을 비전으로 제시하였다. 석탄 사용을 줄여 온실가스와 대기오염물질 배출을 줄이고 불필요한 에너지 사용을 줄이면서 도시 불빛을 끄면 하늘 가득히 빛나는 별을 볼 수 있을 것이라는 취지였다.
소비 절감, 공급 전환, 에너지 기업, 에너지 시민, 에너지 분권, 에너지 문화라는 6대 원칙을 설정하고 이에 맞추어 온실가스 배출량, 공동체에너지 지원 건수, 재생에너지 비중, 전력자립도, 1인당 최종에너지 소비량 등의 지표들을 제시했다. 탈석탄을 준비하고, 재생에너지를 확대하고, 시민자산을 만들고, 에너지 지역기업을 키우고, 산업부문 에너지소비를 줄이고, 에너지전환에 투자하는 등의 10가지 실천 과제와 세부 사업도 함께 담았다.
이 실험이 남긴 것들
시민참여 방식으로 지역에너지 계획을 수립한 사례가 없었던 것은 아니다. 하지만 전력자립률이나 재생에너지 비중 같은 수치 중심의 논의가 아니라, 에너지 전환의 큰 방향을 시민이 직접 선택하는 방식은 충남 도민 에너지기획단이 처음이었다. 연구진과 에너지 담당 부서뿐 아니라 공동체 담당 부서, 지역 영상제작팀, 지속가능발전협의회의 전문가 포럼까지 별도 예산을 보태고 추진단이나 퍼실리테이터로 함께 참여했다는 점도 눈에 띈다. 많은 이들이 워크숍 과정과 결과를 관심을 가지고 지켜보았다.
계획 수립 과정의 일회적인 행사로 끝나지 않고 그 성과가 인정받으며 이어졌다는 점도 의미 있다. 2017년 10월에 개최된 탈석탄 국제컨퍼런스에 도민 에너지기획단이 특별 손님으로 초대되고, 충남 에너지전환 비전 수립 사례가 발표되었다. 같은 해 연말에는 충청남도의 10대 시책으로 선정되었고, 2018년 3월 충남 에너지전환 비전 선포식으로 이어졌다. 영상제작팀이 제작한 짧은 영상은 충남도청 곳곳에서 한 달 넘게 모범 사례로 상영되기도 하였다. 에너지전환 비전의 슬로건과 전략은 2019년 수립된 충청남도 제6차 지역에너지계획의 비전에 그대로 녹아들었다. 충청남도는 시·군 지역에너지계획 수립을 지원하고 충남에너지센터를 설치해 비전 실행체계를 갖추려 했고, 시민사회 그룹도 충남기후에너지시민재단을 설립하여 에너지 시민 시나리오를 확산하고자 했다.
이 실험이 충남의 에너지 정책을 얼마나 바꾸었는지 단언하기는 어렵다. 다만, 에너지 전환의 방향을 전문가나 행정 내부에서만 정하는 대신 도민에게 직접 묻고 함께 논의해 본 경험이 큰 주목을 받았고 이후에도 적잖은 영향을 미쳤다는 점만은 분명하다. 기후시민의회나 시민참여 모델을 고민하는 이들에게 이 기록이 작은 참고라도 되었으면 한다.
기후시민의회 캠페인 바로가기: https://campaign.do/go.CCA
덧붙이는 글 | 글쓴이는 충남연구원 기후환경연구실장입니다