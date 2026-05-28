일장기 위에 덧그린 태극기가 소중히 품고 있던 것

큰사진보기 ▲대웅전 앞마당에서 열린 '부처님오신날 봉축법요식' 전경. 수많은 사부대중이 자리에 앉아 법요식에 동참하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲진관사 입구 쪽에 세워진 '진관사 태극기' 비석. 일장기 위에 먹으로 덧그린 보물 태극기의 선명한 형태와 백초월 선사의 항일 행적이 비석에 기록되어 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲기적이 일어났던 현장인 칠성각 전경. 2009년 해체 보수 당시 백초월 선사가 숨겨둔 태극기와 독립운동 사료들이 발견된 역사적 순간이 사진과 글로 생생하게 기록되어 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠성각 내부 불단 옆에 마련된 '진관사 태극기 및 독립운동 사료 발견' 기념 액자. 당시 발견되었던 유물들의 사진을 보며 뜨거운 감정이 올라왔다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅전 뒤편 언덕에 조성된 '룸비니동산'. 푸른 잔디와 소나무들이 정원처럼 잘 가꿔져 있다. 산책로를 걷는 재미가 쏠쏠하다. 동산 아래 '한글길'이 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲'한글길'의 시작을 알리는 커다란 바위 표석과 '진관사 사가독서터' 안내문. 세종대왕 시절 집현전 학사들이 이곳에서 학문을 닦았음을 증명하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한글길 산책로 옆에 세워진 조형물들. 펼쳐진 책 모양의 석조물과 훈민정음 자모의 결합 원리를 기하학적 문양으로 새겨놓은 비석이 한글 창제의 역사를 알려주는 듯하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

음력 사월 초파일, 불기 2570년의 부처님오신날이다. 하늘엔 낮 동안 이른 여름의 기운이 감돌고, 대지는 온통 싱그러운 초록으로 야생이 일렁이고 있다. 2500여 년 전, 오늘날 네팔의 룸비니 지천에서 태어나 보리수 아래에서 깨달음을 얻었던 그가 세상에 던진 자비와 지혜의 가르침은 긴 시간을 거슬러 오늘 우리가 사는 이 땅 위에도 여전히 유효한 위로로 흐른다. 부처님오신날을 맞아 마음의 정갈함과 신록의 푸르름을 찾아 나섰다. 발길이 향한 곳은 서울 은평구 북한산 자락의 천년고찰 진관사였다.현대의 세련됨을 비껴 가지 않은 은평한옥마을의 고풍스러운 길을 따라 길게 늘어선 연등들이 산사의 고즈넉한 품으로 나를 마중하는 듯했다. 알록달록한 연등이 가까이 보이는 신록과 어우러져 장관을 이루고 있었다. 바람이 슬쩍 지나갈 때마다 깃털처럼 흔들리는 연등들. 저마다의 빛깔 속에는 누군가의 애틋한 가족에 대한 안녕이, 또 간절한 삶의 기도가 매달려 있는 듯싶다.진관사 일주문 근처에 들어서자 가장 먼저 귀를 두드린 것은 청량한 계곡물 소리였다. 삼각산 골짜기에서 발원한 이 물줄기는 사시사철 마르는 법이 없다고 한다. 돌 사이를 유려하게 휘감으며 흘러내리는 물소리는 마치 속세의 묵은 때를 씻어내듯 절집의 정갈함을 더해준다. 맑은 정취의 덕분일까. 부처님오신날을 맞아 불교 신도들 뿐만 아니라, 지친 마음을 누이고자 하는 사람들로 그야말로 인산인해를 이루었다. 경내는 발 디딜 틈 없이 찾아든 사람들로 가득했다.백초월길, 백초월 선사와 태극기에 대한 안내문 하나가 눈길을 끈다. 불교의 깊은 자비를 수행하는 절집에서 마주한 태극기라는 단어는 신선하면서도 의아함을 자아냈다. 백초월길을 따라 걷는다는 것은 단순히 사찰의 경내로 들어서는 것을 넘어, 우리 근현대사의 가장 아프고도 뜨거웠던 독립운동의 한복판으로 걸어 들어가는 일이기도 했다.단아한 미를 뽐내는 대웅전 앞마당은 형형색색의 연등으로 가득 찼다. 마치 거대한 꽃밭을 연상케 했다. 각자의 염원이 담긴 연등들이 오월의 투명한 햇살을 받아 반짝였고, 주변에는 오랜 세월을 버텨온 노송들이 묵묵히 절을 지키고 있다. 아름드리 소나무의 굽은 가지와 거친 껍질에서는 모진 풍파를 견뎌낸 세월의 깊이와 장엄함이 그대로 묻어났다.나는 걸음을 재촉해 진관사 태극기의 비밀이 숨겨져 있던 칠성각으로 향했다. 지난 2009년, 낡은 칠성각을 해체하여 복원하는 과정에서 기적 같은 일이 일어났다. 불단을 뜯어내고 벽체 깊숙한 곳을 살피던 중, 빛바랜 보따리 하나가 발견된 것이다. 보따리를 조심스레 풀자, 오래 숨죽였던 역사의 숨결이 90년 만에 세상 밖으로 모습을 드러냈다.그 중심에는 세월의 때와 불에 그슬린 흔적이 고스란히 남은 태극기 한 점이 조용히 숨을 쉬고 있었다. 놀랍게도 그 태극기는 새 천에 그린 것이 아니었다. 일제의 엄혹한 감시를 피해, 붉은 동그라미가 선명한 일장기 위에 검은 먹으로 태극과 4괘를 정성스레 덧칠해 만든 것이었다. 일장기 위에 조심스레 태극을 덧그렸을 누군가의 간절함이 백 년의 시간을 뛰어넘어 거친 질감 위로 고스란히 전해오는 듯해 가슴이 먹먹해졌다.이 유일무이한 역사적 가치와 상징성을 인정받아, 진관사 태극기는 등록문화재를 넘어 대한민국 국가 지정 문화재인 '보물'로 승격 지정되었다. 사찰에서 발견된 태극기 중 최초의 보물 지정이자, 빼앗긴 나라를 되찾으려 했던 불교계의 외침이 국가적 역사의 정수로 공인 받은 순간이었다.더욱 가슴을 뜨겁게 하는 것은 태극기 안에 소중히 싸여 있던 독립운동 사료들이었다. 태극기는 그냥 묻혀 있던 것이 아니라, 비밀리에 발간되던 항일 언론 매체들을 품고 있는 '보자기' 역할을 하고 있었다.보따리 안에서는 1919년 6월부터 12월 사이 상해 임시정부와 국내 독립운동가들이 발행한 <독립신문>, <신대한신문>, <조선독립신문>을 비롯하여 대한민국 임시정부의 포고문과 경고문 등 무려 6종 20점에 달하는 귀중한 사료들이 쏟아져 나왔다. 검열의 칼날을 피해 독립의 소식을 전하던 종이들이 마침내 이곳 비밀 거점에 모여, 태극기의 품 안에서 90년 동안 숨죽여 있었던 것이다.위험하고도 위대한 유산을 목숨 걸고 벽 속에 숨겨두었던 주인공이 바로 백초월 선사였다. 그는 단순히 염불만 외우던 승려가 아니었다. 나라와 민족이 도탄에 빠졌을 때 불교가 산속에 숨어 침묵해서는 안 된다고 믿었던 실천가였다.스님은 비밀 결사 성격의 항일 조직 활동을 이끌며, 진관사를 서울 지역 독립운동의 비밀 거점으로 삼아 독립 사료를 숨기고 신도와 승려들에게 배포하며 민족의식을 고취했다. 또한 전국 사찰의 승려들을 규합하고 은밀하게 독립자금을 모아 상해 임시정부를 지원하며 항일의 불꽃을 피워 올렸다.결국 그는 일제에 체포되어 청주교도소 등에서 모진 고문과 옥고를 치렀고, 광복을 불과 1년 앞둔 1944년 끝내 순국하였다. 끝내 독립에 대한 서원을 꺾지 않았던 그는 한 사람의 청정한 수행자이기 전에, 시대를 아파하고 행동했던 참된 지식인이자 투사였다.칠성각 앞에 서서 그날의 태극기와 사료들을 마음속으로 그려보았다. 가슴 속에서 정체 모를 뜨거운 울림이 밀려왔다. 오늘 내가 형형색색의 연등 아래에서 마음의 평화를 구하고 가족의 안녕을 비는 평화로운 일상이, 일장기 위에 조심스레 태극을 덧그렸을 누군가의 간절함과 비밀스러운 사료들을 품에 안고 밤길을 달렸을 희생 위에 놓여 있다는 깨달음 때문이었다.부처님이 말씀하신 자비의 본질은 어쩌면 고요한 방에 앉아 자신의 마음만 닦는 데 머무는 것이 아닐지도 모른다. 눈앞에서 고통 받는 이웃의 눈물을 닦아주고 온몸을 던져 시대의 어둠을 걷어내는 것, 그것이야말로 진정한 자비의 실천이 아니었을까.독립의 뜨거운 숨결을 가슴에 채우고 대웅전 뒤편으로 걸음을 옮겼다. 그곳에는 석가모니의 탄생지를 기리며 평화롭게 조성된 '룸비니 동산'이 아담하게 자리하고 있었다. 아기 부처의 탄생을 축하하듯 오월의 들꽃들이 만발한 동산을 찬찬히 둘러보고 내려오는 길, 발밑으로 폭이 좁고 정겨운 흙길 하나가 길게 이어졌다. 이 길의 이름은 뜻밖에도 '한글길'이었다.백초월 선사의 근대사적 흔적에 감탄한 지 얼마 지나지 않아, 이번에는 조선 시대로 시간을 거슬러 올라간 기분이었다. 진관사는 세종대왕 시절, 한글 창제의 위대한 대업을 뒷받침했던 숨은 공간으로 전해진다. 세종은 집현전 학사들이 오직 학문에만 전념할 수 있도록 '사가독서' 제도를 시행했는데, 성균관이나 사가에서 공부하던 학사들이 도심을 떠나 깊이 있는 사색과 연구를 이어갈 수 있도록 지정해 준 절 가운데 하나가 바로 이곳 진관사였다고 한다.성삼문, 신숙주, 박팽년, 이개 등 이름만 들어도 쟁쟁한 집현전 학사들이 세종의 명을 받들어 이 삼각산 자락으로 모여들었다. 그들은 진관사의 고요한 전각에 머물며 계곡물 소리를 벗 삼아 밤낮으로 책을 읽고 소리의 이치를 연구했을 것이다. 불교의 범음과 실담어에 익숙했던 산사의 분위기 또한, 학사들의 음운 연구에 적지 않은 영감을 주었을지도 모른다.그들이 거닐며 훈민정음의 초석을 다졌을 그 길을 내가 '한글길'이라는 이름으로 걷고 있다고 생각하니, 발걸음마다 깊은 역사의 무게와 감동이 전해졌다. 일제강점기에는 나라의 주권과 민족의 혼을 지키기 위해 태극기를 가슴에 품고 목숨을 걸었던 사찰이, 그보다 수백 년 전에는 우리 글자의 탄생을 품어 안았던 요람이었다니... 진관사는 우리 민족의 정체성과 정신을 지켜온 거대한 거울과도 같은 공간이었다.삼각산의 계곡물은 여전히 세상을 다 아우르겠다는 듯 청아 하게 흐르고 있었다. 오월의 산빛은 한층 더 짙고 푸르러졌고, 연등들은 불어오는 산바람을 따라 조용히 흔들리며 도심을 향하는 이들의 뒷모습을 배웅했다.집으로 돌아오는 길, 나는 단순히 아름다운 절 한 채를 구경하고 온 것이 아니었다. 천년의 숲이 키워낸 맑은 정원 속에서, 보물로 빛나는 태극기와 바래지 않은 독립 사료, 그리고 한글길에 깃든 집현전 학사들의 숨결까지. 우리 민족의 정신과 문화를 눈물과 땀으로 지켜낸 선조들의 뜨거운 마음, 그 위대한 한 자락을 온 마음에 품고 돌아온 듯하여 가슴이 오래도록 벅차올랐다.