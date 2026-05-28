'내고향축구단' 방한·우승의 의미와 과제

큰사진보기 ▲23일 수원 장안구 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 경기. 내고향 선수들이 인공기를 들고 우승 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲통일백서 : 2025 한반도 평화공존의 기록들통일부는 18일 이재명 정부 첫 통일백서인 <통일백서 : 2025 한반도 평화공존의 기록들>을 발간했다. 남북관계를 ‘통일을 지향하는 평화적 두 국가 관계’로 전환할 필요가 있다는 통일부 입장이 정부 공식문서에 명시된 것이다. ⓒ 통일부 관련사진보기

지난 23일 북한(조선민주주의인민공화국, 아래 '북한(조선)') 내고향녀자축구단이 아시아연맹 여자챔피언스리그에서 우승을 하고, 다음날(24일) 인천공항을 통해 출국했다. 북한(조선) 체육팀의 방한은 2018년 12월 북한(조선) 탁구팀 방한 후 7년 5개월 만의 일이다.이산가족 2세이자 남북연구 및 평화공존 시민활동가로서 필자는 입국(17일), 준결승(20일), 결승전(23일)의 세 행사에 참가했다. 특히 내고향축구단의 선전과 우승을 위해 빗속에서 그리고 땡볕에서 힘차게 그리고 열과 성을 다해 응원했다. 이번 내고향축구단의 방한과 우승은 향후 남북관계 변화와 발전에 매우 중요한 발판이 될 수 있다. 따라서 한국과 북한(조선) 두 나라는 이번 일에 대해 면밀한 검토와 분석 그리고 성찰 및 제도 개혁을 위한 숙고와 노력이 필요하다.북한(조선)이 2025~2026 아시아축구연맹 여자챔피언스리그 참가를 위해 한국 방문 결정을 한 것은 무엇보다 남북의 평화와 공존 측면에서 매우 잘한 일이다. 특히 방문뿐만 아니라 우승까지 한 것은 금상첨화요 크게 박수받을 일이다. 그러나 흠 또는 아쉬운 점이 있다. 그것은 입국 및 출국 때 환영나온 시민과 시민단체에게, 또 비를 흠뻑 맞으며 열심히 응원한 시민들에게 감사의 뜻을 표하지 않은 것이다. 북한(조선) 당국이나 선수단은 2023년 12월 30일 '적대적 두 교전국가' 선언을 하게 만든 정부와 마중 나오고 응원하기 위해 분투한 민주진보 시민들을 구분할 필요가 있었다.북한(조선) 내고향축구단이 7박 8일 동안 체류하며 우승·귀국하여 오랫동안 경색된 남북관계의 물꼬를 틀 수 있는 결정적 역할을 한국의 두 사람을 손꼽으면, 누구보다 이재명 대통령과 정동영 통일부 장관을 들 수 있다. 그러나 두 사람에 앞서 이런 일을 가능하게 한 사람(들)은, 12.3 내란을 빛의 혁명으로 척결하고 이재명 후보를 대통령으로 선출한 민주진보 시민들이라 할 수 있다.이번 일과 관련하여 성찰 및 제도 개혁이 필요한 것은 한국도 마찬가지이다. 특히 정당 및 정치인들의 성찰과 제도 개혁이 절실하다. 예를 들어 통일교육지원법 제11조(고발 등)는 "통일부장관은 통일교육을 하는 자가 자유민주적 기본질서를 침해하는 내용으로 통일교육을 하였을 때에는 수사기관 등에 고발하여야 한다"이다. 조정식 의원 등 더불어민주당 10인이 관련 조항 개정안을 발의했으나, 현재까지 국회 통과가 이루어지지 못하고 있다.지난 18일 이재명 정부 첫 통일백서가 발간되었다. 이번 통일백서는 바람직한 남북관계를 '통일지향의 평화적 두 국가로' 제시했다. 이에 일부 보수 정당과 정치인들은 '헌법을 부정하고 북한(조선) 헌법에 동조하는가?'라는 비판을 제기하기도 했다. 그러나 그간 정동영 통일부 장관은 "이재명 정부의 대북정책 핵심은 '평화공존'"이라며, "평화는 국민 행복의 전제조건이자 가장 확실한 안보인 만큼, 남북관계를 '적대적인 두 국가'가 아닌 '통일 지향의 평화적 두 국가 관계'로 전환해 나가는 것이 현시점의 최우선 과제"라는 입장을 밝혀온 바 있다.한편, 지난 5월 7일 우원식 국회의장과 더불어민주당·조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 여야 6당이 발의한 헌법 개정안이 국민의힘당 국회의원들의 불참으로 무산되었다. 개헌의 주요 내용은 대통령의 계엄 선포 시 국회 승인 필요, 부마항쟁·5.18민주화운동 정신 포함이다. 이 두 내용의 헌법 전문 포함은 매우 중요하고 필요한 내용이다.그러나 두 내용은 국내 민주정치의 발전을 위한 내용이고, 남북의 평화공존을 위한 제도 개혁이라 할 수 있는 헌법 개정 조항은 없다. 향후 보수성향의 정권이 들어서더라도 남북관계의 경색 또는 퇴보를 막기 위해서는 북한(조선)을 온전한 국가로 인정하지 않고 있는, 즉 반국가단체로 간주하고 있는 헌법 제3조 '대한민국의 영토는 한반도와 부속도서로 한다'는 조항은 이재명 정부 임기 내 목표로 하는 헌법 개정 내용에 반드시 포함해야 한다.이 조항은 헌법이 전면 개정된 1987년에는 적합했다고 볼 수 있으나, 40여 년이 흘러 남북 및 국제관계가 많이 변한 현시점에서는 비현실적, 비합리적, 비효과적이라고 할 수 있다. 통일도 중요하고 필요하지만, 통일보다는 평화와 공존·공영이 보편적 상위 가치라고 할 수 있다. 평화와 공존·공영을 위해서는 우선 북한(조선)의 국가로서 실체를 인정해야 한다. 이는 1991년 남북의 UN 동시 가입과 '남북기본합의서'의 기본 내용이기도 하다.지난해 8.15 광복절 기념식에서 이재명 대통령이 "평화는 안전한 일상의 기본이고, 민주주의의 토대이며, 경제 발전의 필수조건입니다. 싸워서 이기는 것보다, 싸우지 않고 이기는 것보다, 싸울 필요가 없는 상태, 평화를 만드는 것이 가장 중요한 일 아니겠습니까?"라고 말했다. 이재명 정부의 평화공존 정책 수준에 머무르면 안 된다. 헌법 개정이란 제도 개혁으로 완성되어야 한다.