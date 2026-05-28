계약서에 이렇게 많은 함정이... 이주배경 청소년 취업 현실 알리기

큰사진보기 ▲내일을 잡(Job)아볼래' 취업·진로 탐색 부스 전경 ⓒ 박환희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲부스 운영 현장 ⓒ 박환희 관련사진보기

이주배경 청소년의 취업 현실을 알리고 실질적인 취업 정보를 제공하기 위해 서울여자대학교 바롬종합설계프로젝트 '내일을 잡(job)아조' 팀이 교내 부스 체험 프로그램을 운영했다.이주배경 청소년은 체류자격 확인, 자기소개서 작성, 면접 준비, 근로계약서 검토 등 취업 전 과정에서 언어적·문화적 차이와 정보 접근성 부족으로 인해 일반 청소년보다 훨씬 큰 어려움을 겪고 있다. 이에 팀은 단순한 정보 제공을 넘어, 우리 학교 학생들이 이주배경 청소년의 어려움을 직접 체감할 수 있는 간접체험 부스를 기획했다.부스는 총 3단계로 구성됐다. 먼저 참여자는 직업카드를 한 장 뽑은 뒤 체험을 시작한다. 1단계는 '외국어 면접 체험'으로, 아랍어·중국어·스페인어로 작성된 자기소개·지원동기 문장을 10초 안에 읽어보는 활동이다. 낯선 언어로 자신을 표현해야 하는 이주배경 청소년의 상황을 직접 느낄 수 있도록 구성했다.2단계는 '근로계약서 함정 찾기'다. 실제 불공정 계약서에서 9가지 함정 조항을 형광펜으로 직접 표시하는 활동으로, 최저임금 미달, 주휴수당 미지급, 4대보험 미가입 등 이주배경 청소년이 취업 현장에서 실제로 마주할 수 있는 부당한 계약 조건들로 구성됐다.3단계는 '반전 직업카드 공개'다. 처음 뽑은 카드의 뒷면을 확인하는 순간, 기대했던 직업의 현실 업무가 공개된다. 식음료 서비스직, 파티시에, IT 데이터 분석가 등 9종의 직업카드를 통해 진로 정보 부족이 실제로 어떤 혼란을 가져올 수 있는지를 체험할 수 있도록 했다.부스에 참여한 학생들의 반응은 다양했다. 외국어 면접 체험 후 한 참여자는 "보이는데도 전혀 읽을 수가 없었다. 이주배경 청소년들이 한국어로 면접을 준비하는 게 얼마나 어려운 일인지 실감했다"고 말했다. 근로계약서 함정 찾기 활동에서는 "계약서를 꼼꼼히 읽어야 한다는 건 알았는데, 이렇게 많은 함정이 있을 줄 몰랐다"는 반응도 나왔다. 반전 직업카드를 확인한 참여자들은 "정보 없이 취업 준비를 한다는 게 얼마나 막막한 일인지 조금은 알 것 같다"고 소감을 전했다.내일을 잡(job)아조 팀은 이번 부스 운영과 함께 이주배경 청소년을 위한 8면 팜플렛 형태의 취업 지원 가이드북도 제작했다. 체류자격별 취업 가능 여부, 자기소개서 작성법, 면접 예시 답안, 근로계약서 체크리스트, 노동권리 안내 등 취업 준비 전 과정을 쉬운 언어와 사례 중심으로 담았다. 완성된 가이드북은 서울글로벌센터, 동대문구·도봉구 가족센터 총 3개 기관에 제공될 예정이며 "이주배경 청소년들이 겪는 어려움을 단순히 알리는 것을 넘어, 체험을 통해 직접 느끼고 공감할 수 있는 자리를 만들고 싶었다"며 "이 가이드북이 실제로 필요한 청소년들에게 닿을 수 있기를 바란다"고 말했다.