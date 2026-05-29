'백자청화철채동채초충난국문병'이 품은 어마어마한 기술력

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲차가 쪼르르 잔 속으로 들어가는 순간 티타임의 기대감은 최고조에 이르기 마련이다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲간송미술관 설립 당시 1938년의 명칭은 '빛나는 보물을 모아둔 집'이라는 뜻의 보화각(？華閣)이었다. 일제강점기 시절, 자본을 앞세운 일제의 문화재 수탈에 맞서 우리 문화유산을 방어하고 보존하기 위해 치밀하게 기획된 거점이었다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선의 아름다움의 백미 중 하나. 이렇게 보면 잘 모를 수 있지만 꽤 크다. ⓒ 노시은촬영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲다양한 색을 한번에 내는 일이 굉장히 까다로운 일인데 그걸 해낸 조선의 도공들! ⓒ 노시은촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲당시에도 최고급 자재만 사용해서 지은 간송미술관은 우리나라 최초의 사설 미술관이다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲추사 김정희의 기운이 펄펄 느껴지는 <침계>는 오랜 우정과 약속에 대해서 생각하게 만든다. ⓒ 노시은촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲<백자청화철채동채초충난국문병>의 감동을 티타임에서 이뤄보면 어떨까 싶어 마련해본 찻자리. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹차잎 위에 장미, 자스민, 진피를 조금씩 더했다. 초록, 붉은색, 노랑, 주황이 한데 놓이니 차를 우리기 전부터 작은 여름 정원 같다. 녹차는 입안을 맑게 열어주고, 꽃의 향은 더위에 느슨해진 기분을 부드럽게 끌어올린다. 여기에 진피 한 조각을 넣으면 감귤 껍질 특유의 산뜻한 향이 더해져 여름 차답게 마무리된다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲보기만 해도 화사함에 기분이 좋아지는 블렌딩 티. 각 재료가 조화를 이루는 게 몹시 중요하다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲여름 건강을 위한 차라고 해서 거창할 필요는 없다. 무거운 것을 덜고, 향긋한 것을 가까이 두고, 한 모금 마시는 동안 몸의 리듬을 다시 가볍게 맞추면 된다. 곁들인 버터바는 예상보다 훨씬 쫀득하고 고소했다. 진한 디저트와 산뜻한 차가 만나니, 오후의 피로까지 조금은 달콤하게 풀리는 기분이었다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 전시는 6월 14일까지라고 하니 꼭 들러보시길! ⓒ 노시은 관련사진보기

햇살이 유독 눈부시게 쏟아지던 날, 발걸음도 가볍게 성북동 간송미술관으로 향했습니다. 푸른 나무들이 만들어내는 싱그러운 그늘과 기분 좋게 뺨을 스치는 바람까지, 모든 것이 완벽하게 평화롭고 찬란한 날씨였죠. 하지만 미술관 문을 열고 들어가 마주한 <문화보국(文化保國) : 신념으로 지켜낸 우리의 얼> 전시의 여운은, 이 화창한 바깥 날씨와는 정반대로 결코 가볍지 않았습니다.이번 전시를 관통하는 핵심적인 테마는 '경성미술구락부'입니다. 구락부(俱樂部), 즉 클럽이란 이름만 들으면 예술을 사랑하는 모던 보이들이 모여 고상하게 미술품을 감상하고 차를 마셨을 사교장 같지만, 실상은 전혀 달랐습니다. 일제강점기 당시 거대 자본가들이 '경매'라는 아주 합법적이고 그럴싸한 포장지를 씌워 우리 땅의 귀한 문화재들을 수탈하고 일본으로 반출해 가던, 그야말로 문화재 수탈의 최전선이자 블랙홀 같은 곳이었죠.전시장 한편에는 당시 경매에 쓰였던 출품 목록, 즉 도록들이 고스란히 전시되어 있었습니다. 거기에는 어떤 유물이 출품되었는지, 그리고 그 소장자가 누구였는지 낱낱이 기록되어 있었습니다. 그것은 단순한 카탈로그가 아니라, 우리의 얼을 빼앗으려는 자와 어떻게든 지키려는 자가 맞붙었던 피 튀기는 장부였습니다. 그리고 그 살벌한 자본의 전쟁터 한가운데서, 서른한 살의 청년 간송 전형필 선생이 치렀던 가장 드라마틱한 전투의 흔적을 마주했습니다.간송이 그곳에서 목숨처럼 지켜낸 수많은 탈환품 중에서도, 제 시선을 완전히 압도하며 발길을 붙잡은 유물이 하나 있습니다. 바로 <백자청화철채동채초충난국문병(白磁靑畵鐵彩銅彩草蟲蘭菊文甁)>입니다. 이름이 숨차게 길죠? 하지만 이 이름 안에는 이 도자기가 품은 어마어마한 미학과 기술력이 고스란히 담겨 있습니다.이 도자기는 단순히 눈으로 보기에 아름답다는 감상을 훌쩍 넘어, 기술적으로 엄청난 '마스터피스'입니다. 세월의 흔적을 머금은 백자 바탕 위에 푸른색을 내는 '청화(靑畵)', 검붉은색을 내는 '철채(鐵彩)', 그리고 붉은색을 내는 '동채(銅彩)'라는 세 가지 안료가 모두 쓰였거든요.이게 왜 대단하냐면, 각 안료마다 가장 선명하고 아름다운 색을 내기 위해 가마 속에서 견뎌야 하는 최적의 온도가 전부 다르기 때문입니다. 특히 산화동을 안료로 쓰는 '동채'는 가마 속의 산소를 극도로 제한하는 환원염 상태에서 구워야만 그 특유의 붉은빛이 살아납니다. 불길의 온도가 조금만 어긋나도 시커멓게 타버리거나 탁한 녹색으로 변해버리는 아주 까다롭고 예민한 녀석이죠.가마 속 불의 온도를 기가 막히게 통제하고 융합하지 않으면, 절대 한 도자기 위에서 이 세 가지 색이 동시에 온전하게 피어날 수 없습니다. 이는 조선 도공의 집요한 장인 정신과 당시의 하이테크놀로지가 완벽하게 집약된, 그야말로 불이 허락해야만 탄생할 수 있는 기적 같은 작품인 것입니다.이토록 대단한 예술품이니, 1936년 11월 20일 경성미술구락부 경매가 무르익어갈 무렵, 마침내 이 압도적인 백자가 단상에 오르자 장내가 크게 술렁이기 시작합니다. 시대적 배경을 잠시 짚어보자면, 당시 고위 공무원이었던 군수의 한 달 월급이 고작 70원이던 시절입니다. 그런데 경매가 시작되자마자 호가는 눈 깜짝할 사이에 3천 원, 5천 원을 가볍게 뚫어버립니다.장내에 팽팽하고 숨 막히는 정적이 흐르던 그때, 관중 한구석에서 나지막하지만 엄청난 무게감을 가진 목소리가 들립니다. "9천 원." 교토에 본점을 두고 런던, 파리, 뉴욕 등 세계 각지에 지점을 둔 당시 세계 제일의 일본 골동상, '야마나카 상회(山中商會)'의 주인 야마나카가 직접 나선 겁니다.대뜸 기와집 한 채 값을 툭 던지는 그 어마어마한 자본력에 장내에는 탄성과 절망이 섞인 한숨이 터져 나왔죠. 다들 승부가 끝났다고 생각했을 겁니다. 바로 그 순간이었습니다. 간송의 대리인이었던 신보 씨가 팔을 걷어붙이며, 마치 불을 뿜듯 큰 소리로 장내를 찢으며 외칩니다. "1만 원!"그때부터는 돈이 아니라 신념과 신념, 검과 검이 부딪히는 진짜 혈투였습니다. 일본 최대 거상과 조선의 젊은 수장가가 5백 원씩 숨 가쁘게 호가를 주고받습니다. 호가가 1만 4천 원을 넘어서자, 5백 원 단위로 오가던 목소리가 갑자기 50원 단위의 피 말리는 눈치 싸움으로 변합니다. 이미 양측 모두 한계에 다다른 것이죠.야마나카 측이 눈에 띄게 지친 기색으로 1만 4천5백50원을 부르자, 승기를 잡은 신보는 상대의 남은 기력마저 완전히 꺾어버리겠다는 듯 쐐기를 박아버립니다. "1만 4천5백80원!"침묵. 아무 소리도 들리지 않았습니다. 천하의 야마나카 상회도 혀를 내두르고 포기한 것이죠. 이윽고 경매사 고다이라의 경락봉이 책상을 향해 "탕!" 하고 힘껏 내리쳐집니다. 요란한 박수 소리와 함께, 자칫 대한해협을 건너 남의 나라 박물관 유리관 속에 영영 갇힐 뻔했던 우리 민족의 찬란한 긍지가, 서른한 살 젊은 간송의 품에 온전히 안기게 된 역사적인 순간이었습니다.그런데 참 아이러니가 아닐 수 없습니다. 경매장에서는 무려 기와집 15채 값을 걸고 핏대가 서는 치열한 자본의 전쟁이 벌어졌는데 정작 이 도자기의 표면은 너무나도 평화롭습니다. 백색 여백 위로 푸른색, 검붉은색, 붉은색 안료가 어우러져 난초와 국화가 흐드러지게 피어 있고, 그 사이를 풀벌레들이 유유자적 노니는 초충난국(草蟲蘭菊)의 아름다운 정원이 고요합니다.그 숭고하고도 애틋한 미학에 젖어 한참을 유리관 너머로 올려다보다가 문득 아주 엉뚱한 상상이 머릿속을 스치고 지나가더군요. 이 도자기, 영상이나 사진으로만 보면 크기 짐작이 잘 안 가시겠지만 실제로 보면 엄청나게 거대하고 묵직합니다. 게다가 안은 텅 빈 게 아니라 술이나 물을 담도록 만들어진 병이죠.만약 이 커다란 병이 과거 어느 화려한 연회장에서 쓰이던 실사용 술병이었다면 어땠을까요? 여기에 찰랑찰랑하게 가득 찬 술을 번쩍번쩍 들어 올리며 흥겹게 양반들의 잔을 채워주던 조선시대 기생 언니들은 도대체 팔과 어깨 힘이 얼마나 셌다는 걸까요?웬만한 코어 힘과 단련된 전완근으로는 한 손으로 따르는 건 어림도 없었을 겁니다. 이 단아하고 우아한 자태 이면에 숨겨져 있던 조선 언니들의 숨겨진 코어 근력. 그 가상한 상상에 도달하니, 진지했던 전시장에서 저 혼자 피식 웃음이 새어 나오고 말았습니다.며칠 동안 분주히 지내다가 다시 한 번 간송 미술관에서의 감동을 떠올리며 치열한 전투 끝에 지켜낸 도자기 속 그 평화로운 화원을, 제 차시간에 데리고 와보기로 합니다. 도공이 백자 위에 세 가지 안료로 아름다운 정원을 구워냈듯, 저는 이 맑은 백자 다관 안에 네 가지 재료를 조화롭게 얹어 그 국보 도자기를 찻잔 속에 그대로 재현해 보기로요.가장 먼저 베이스가 될 맑은 녹차 잎(2g)을 담습니다. 이것은 도자기의 뼈대가 되는 단아하고 순수한 순백의 '백자', 그리고 그 위에 부드럽고 청초하게 그어진 푸른빛의 '청화(靑畵)' 안료를 대변합니다.그 위로 붉은 장미꽃봉오리(0.3g)를 조심스레 얹습니다. 가마 안에서 온도가 조금만 어긋나도 시커멓게 타버려 숱한 도공들의 애를 태웠던, 하지만 완벽하게 성공하는 순간 그 어떤 색보다 화려하고 붉게 타오르는 안료. 불꽃을 품은 '동채(銅彩)'의 상징입니다.여기에 은은한 황금빛을 띠는 말린 재스민꽃(0.3g)을 더해줍니다. 이것은 멈춰있는 도자기 표면에 생동감을 불어넣었던, 바람에 흔들리는 난초와 국화, 그리고 그 사이를 노니는 풀벌레의 숨결을 시각과 후각으로 채워 넣는 작업입니다.마지막으로, 바삭하게 잘 말린 진피, 즉 귤껍질을 두 조각 떨어뜨립니다. 흙 내음을 머금은 채 도자기 화원의 짙은 음영을 단단하게 잡아주던 검붉은 안료, '철채(鐵彩)'의 묵직함을 다관 속에 더해주고 싶었습니다.맑은 물에 가볍게 씻어낸 이 찻잎과 꽃잎들에 끓는 물을 붓고, 가마에서 도자기를 구워내는 마음으로 정성껏 우려냅니다. 다관 뚜껑을 열자 찻잔에 담긴 맑고 푸르스름한 수색은 백자의 청초함을 쏙 빼닮았고, 주변을 휘감는 다채로운 향은 영락없는 초충도의 정원 그 자체입니다.이 블렌딩 조합은 시각적인 낭만뿐만 아니라, 점점 덥고 끈적해지는 다가올 여름철에 우리의 몸과 마음을 다스려주는 아주 훌륭한 양생(養生) 처방전이 되기도 합니다.성질이 찬 녹차가 든든한 베이스가 되어 몸의 들뜬 열을 내리고 더위를 식혀주며 중심을 딱 잡아줍니다. 그 위로 장미가 어혈을 흩어주고 재스민이 화려하게 피어나면서, 여름철 무더위에 꽉 막히고 짜증이 났던 가슴속 기운을 부드럽게 소통시키고 울체된 것을 부드럽게 풀어주죠.자칫 향기만 화려하게 날릴 수 있는 꽃차의 가벼움을, 철채처럼 묵직하게 깔리는 진피의 쌉싸름함이 개입하며 입안의 텁텁함을 씻어내고 속을 아주 개운하게 다듬어 줍니다.다채로운 향을 머금고도 맑은 차를 한 모금 천천히 넘기니, 간송이 굳건한 신념으로 지켜낸 아름다운 백자 병 속 정원만이 제 몸속으로 은은하게 퍼져나가는 기분입니다. 우리의 것을 지켜내야만 했던 비장한 역사는 미술관에 고이 모셔두되, 과거의 숭고한 정신과 결단은 그저 머릿속에 기억하는 것에 그치지 않았으면 합니다.우리 유물이 품은 단아한 미감과 서사를 나만의 일상 속에 차 한 잔으로 녹여내어 향유하는 것. 과거의 아름다움을 현재의 내 삶 속에서, 바로 이 순간 생생하게 숨 쉬게 하는 것. 어쩌면 이것이야말로 이 시대를 살아가는 우리가 할 수 있는, 가장 일상적이고 빛나는 의미의 '문화보국(文化保國)'이 아닐까 싶습니다.유독 지치기 쉬운 다가오는 여름, 여러분도 한 잔의 차와 함께 마음속 깊은 곳에 꺾이지 않는 평화로운 정원 하나씩 가꾸어 보시길.전시 정보 : 간송미술관 특별전 <문화보국(文化保國) : 신념으로 지켜낸 우리의 얼>- 전시 기간 : 2026. 04. 15 (수) ~ 2026. 06. 14 (일)- 전시 장소 : 서울 간송미술관 보화각 (서울 성북구 성북로 102-11)- 관람 시간 : 오전 10:00 ~ 오후 6:00 (입장 마감 17:30)- 매주 월요일 휴관 (단, 공휴일은 정상 운영)- 관람 요금 : 성인 (만 19세~64세) : 5,000원청소년 및 어린이 (만 36개월~18세) : 3,000원만 65세 이상 : 3,000원36개월 미만 영유아 : 무료