AI에 무너지는 도서관·책방... "서울시, 독서 주권 되찾아야"

큰사진보기 ▲'창작-유통-복지를 연결하는 AI 도서생태계와 서울 독서주권 선언 2026'을 띄운 빔프로젝터 아래, 정란희·신남희·장수련·김성신·고운기·정우영 토론자가 나란히 앉아 발언을 시작하고 있다. ⓒ 한진우 관련사진보기

큰사진보기 ▲강당 한쪽 벽을 가득 채운 어린이책 서가.그 위로 한국 시민 독서운동의 시간이 쌓인 상패와 기념패가 길게 도열해 있다. 접이식 의자가 단정히 놓인 이 작은 공간이 이날의 토론장이었다. ⓒ 한진우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가도서관통계시스템(2023)광역지자체별 공공도서관 위탁운영 비율 ⓒ 국가도서관통계시스템 관련사진보기

큰사진보기 ▲건물 외벽 세로 간판에는 '책읽는사회문화재단(Book Culture Foundation)' 명패가 걸려 있고, 세미나가 끝난 직후 이곳을 다시 지났을 때 그 아래 전광 시계는 오후 4시 31분을 가리키고 있었다. ⓒ 한진우 관련사진보기

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5월 27일 오후, 대학로 일석기념관의 작은 강당. 어린이책 서가가 벽을 가득 채운 이 공간에 작가·평론가·도서관장·서점인 여섯 명이 모였다. '창작-유통-복지를 연결하는 AI 도서생태계와 서울 독서주권 선언 2026' 세미나였다. 고운기 한양대 교수, 김성신 문학평론가, 신남희 중랑구립정보도서관장, 장수련 전 불광문고 점장, 정란희 아동문학가, 정우영 시인. 이름만으로도 묵직한 이들이 같은 방에 앉는 일이 이처럼 드물었다는 사실 자체가, 이미 하나의 문제 진단이었다.강당 한쪽 책장 위에는 '기적의 도서관 제1호 개관' 신문 스크랩이 액자로 보존돼 있었다. 20여 년 전 시민의 힘으로 어린이도서관을 처음 세웠던 그 출발점에, 이번에는 AI 시대의 독서 주권을 되찾기 위한 논의가 다시 뿌리를 내리고 있었다.세미나의 포문은 김성신 문학평론가가 열었다. "출판계가 '책이 안 팔리니 도와달라'고 앓는 소리를 하는 수준이 아니다"라고 못을 박은 그는 AI의 위협을 생태계 전체의 공멸 문제로 규정했다. AI 업체들이 저작권법 정비 이전에 인간의 저작물을 무단 학습하며 시장을 잠식하고 있는데, 인간 창작 생태계가 무너지면 AI 스스로도 5년 이내에 새로운 학습 데이터를 잃고 동반 붕괴한다는 것이다. AI를 위협으로만 그리는 기존 담론과 달리, AI의 생존 자체가 인간 창작물의 지속적 생산에 달려 있다는 역설이었다.고운기 교수는 대안으로 '서울 문화 편의점' 50개소 설치를 제안했다. 25개 자치구당 2개소씩, 24시간 개방형 복합 문화 공간을 마련해 디지털 독서 환경을 오프라인 일상과 연결하는 구상이다. "성동구 스마트 쉼터에서 이미 실증된 모델"이라는 게 그의 설명이었다.도서관 정책의 구조적 문제는 신남희 관장이 집중 조명했다. "양적 인프라는 늘었지만 질적으로는 심각한 상태"라는 그의 발언은 수치로 뒷받침된다. 국가도서관통계시스템 2023년 기준으로, 서울시 자치구 소속 공공도서관 178개관 중 174개관(97.8%)이 위탁 운영 중이다. 전국 위탁 운영 도서관 264개관 가운데 65.9%가 서울 한 곳에 집중된 수치다. 부산·울산·세종·전북은 위탁 도서관이 단 한 곳도 없다. 한국도서관협회는 "주요 선진국에서 위탁 운영이 1% 이하인 것과 비교하면 서울시 사례는 비정상적"이라고 명시한 바 있다.신 관장이 비판한 것은 오세훈 서울시장의 역점 사업인 '서울 야외 도서관'이었다. 도서관 예산이 전시 행정으로 빠져나가면서 정작 시민들이 일상적으로 이용하는 공공도서관의 내실은 위축됐다는 지적이다. 그가 요구한 것은 직영 체제 전환과 평가 기준의 전면 개편이다. '몇 명이 방문했는가'가 아니라 '지역 공론장이 되었는가'를 묻는 질적 평가로의 전환이다.가장 선명한 언어를 꺼낸 것은 장수련 전 점장이었다. 마이크를 잡은 그는 자신을 '전문직'이 아닌 '시장 판매근로자'로 소개했다. 이날 토론에서 가장 낯설고 가장 정확한 자기 규정이었다.불광문고는 그가 나고 자란 은평구 불광동의 오랜 서점이었다. 폐업 이후에도 5년간 그 골목을 떠나지 못했다는 그는 "폐업은 점주의 능력 부족이 아니라 서점이 책을 팔아서는 살아남을 수 없는 구조 때문"이라고 잘라 말했다. 서점에 '문화 공간이 되라'고 종용하는 정책 흐름도 "본말이 전도된 것"이라 비판했다. 서점이 서점답게 자립하려면 북토크나 전시보다 실질적인 판매 기반이 먼저라는 것이다.대안으로 제시된 것이 도서관 자료 구입비 100% 증액이다. 서울 인구 기준 연간 약 1,900억 원 규모의 예산을 확보하되, 전액을 '지역 동네 책방 정가 구매 원칙'으로 집행하는 구조다. 예산이 대형 플랫폼이 아닌 골목 상권과 영세 출판사로 흘러가야 양질의 도서가 생산되는 토양이 만들어진다는 논리다. 독서 바우처 제도의 즉각 도입, 10~20년 차 중견 작가를 위한 지원 시스템 신설도 함께 요구됐다.정우영 시인과 정란희 작가는 어린이·청소년의 독서 주권 문제를 직격했다. 정 시인은 "영어·수학 중심 입시 교육이 아이들을 책에서 멀어지게 만든 것은 기성세대가 만든 암묵적 정책의 결과"라고 진단했다. 정란희 작가는 여기에 '검열' 문제를 덧붙였다. 학교와 도서관의 희망 도서 제도 허점을 틈타 어른들의 자의적 기준으로 아이들의 독서 목록이 걸러지는 현실이다. "AI가 쓴 책마저 출판 시장에 뒤섞이는 지금, 누가 어떤 기준으로 아이들에게 책을 권할 것인가는 더 이상 미룰 수 없는 질문"이라는 그의 말에 강당은 조용해졌다.두 시간 반의 토론이 끝난 뒤 참석자들은 '서울 독서 주권 선언문' 초안을 다듬었다. '동네 책방' 용어 정의부터 중견 작가 소외 문제까지 날카로운 수정 의견이 오갔다. 고운기 교수의 제안대로 "어느 한 사람의 개인 의견이 아닌 집단 지성의 힘으로" 만들어진 이 선언문은 다가올 서울시장 선거 후보들에게 전달될 예정이다.강당 벽면의 '기적의 도서관 제1호 개관' 스크랩이 조용히 이 장면을 지켜보고 있었다. 20여 년 전 시민의 손이 만들어낸 변화가 이번에는 어떤 모양으로 이어질지 선거 이후의 모습을 기대해본다.