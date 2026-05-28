잡스도, 머스크도, 한국에서는 살아남았을까?

큰사진보기 ▲일론 머스크 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

"솔직히 말하면, 저도 처음엔 무모하다고 생각했어요. 민간 기업이 로켓을 만든다는 게 말이 되냐고요. 그때 우리 중 누가 진지하게 관심을 가졌겠습니까?"

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요즘 한국 미디어와 테크 판을 달구는 두 가지 키워드가 있다. 하나는 정부가 사활을 걸고 밀어붙이는 AI이고, 또 하나는 스페이스 X의 기업공개(IPO) 전망에 따른 우주 산업 열풍이다. 뉴스, 유튜브, 오프라인 포럼, 여기저기서 AI가 바꿀 미래를 읊어대고, 우리도 하루빨리 발사체를 만들고 우주 경제에 뛰어들어야 한다는 목소리가 쏟아진다.얼마 전 미국에서 20년 넘게 항공우주 분야를 연구해 온 분을 만날 기회가 있어 스페이스X에 대한 얘기를 나누었었다. 스페이스X가 처음 등장했을 때 업계의 반응이 어땠는지 궁금해 던진 질문이었다.그 말이 내내 머릿속에 오래 남았다. 요즘의 열풍을 바라보며 느끼는 씁쓸함의 시작이었던 것 같다. 우리가 지금 목격하고 있는 이 거대한 담론들이, 실상은 거인의 발자국을 뒤쫓는 우리에게 너무나 익숙한 '사후 추격'에 가깝기 때문이다. 지금 이 열기는 일론 머스크가 20년을 버텨 마침내 증명해 낸 결과물이다. 그리고 한국 사회는 오직 그 '결과'에만 열광하고 있다.우리가 '천재'라 부르는 혁신가들의 시작은 언제나 외롭고 황량했다.1970년대 중반 스티브 잡스와 스티브 워즈니악이 '개인용 컴퓨터(지금의 PC)'를 만든다고 했을 때, 주위의 반응은 냉소 그 자체였다. 게임회사 아타리(Atari)와 컴퓨터 제조사 HP의 경영진은 "대학 중퇴자의 장난감 같은 기술이 필요 없다"라며 투자 요청을 거절했다. 2007년 잡스가 '아이폰'을 처음 들고 나왔을 때도 마찬가지다. 당시 마이크로소프트 CEO였던 스티브 발머는 "자판도 없는, 세상에서 가장 비싼 폰"이라며 비웃었고, 주요 경제 매체도 풀터치 스크린 방식이 실용적이지 않다는 칼럼을 쏟아냈다.2002년 일론 머스크가 사재 1억 달러를 털어 스페이스 X를 설립했을 때 역시 대중과 언론, 그리고 항공우주 업계는 회의론과 무시, 심지어는 노골적인 조롱으로 반응했다. 당시 주류 우주공학자들은 "항공우주 분야 경력이 전무한 닷컴 백만장자가 값싼 궤도 로켓을 만든다는 발상은 무모한 망상"이라며 무시했다. 그 후 스페이스 X가 세 번이나 발사에 실패하자, 주류 언론은 스페이스 X의 실패를 실리콘 밸리의 오만함으로 치부하며 '머스크의 화성 드림이 파산 위기'라는 비웃음 섞인 기사를 쏟아내기도 했다.그럼에도 그들은 살아남았다. 잡스와 머스크 같은 이들은 남이 만들어 놓은 생태계에 승차하는 사람들이 아니다. 이들은 세상에 없던 새로운 생태계를 스스로 창조하는 진짜 혁신가들이다.여기서 우리가 주목해야 할 점이 있다. 이런 진짜 혁신이 일어나는 국가에는 특별한 토양이 있다. 아무도 믿지 않고 누구도 이해하지 못하는 엉뚱한 '포석'을 던지는 아웃라이어들을 알아봐 주는 생태계이다.잡스는 애플에서 쫓겨난 뒤에도 다시 시작할 수 있었고, 머스크는 세 번의 실패 뒤에도 기회를 얻었다. 실패해도 다시 시도할 수 있었고, 주변의 비웃음 속에서도 자신의 길을 계속 밀어붙일 수 있었다. 그 무모한 시도를 완전히 꺾지 않는 사회와 그 구조가 부럽고 씁쓸하다.한국 사회가 스페이스 X에 열광하기 시작한 것은 머스크가 20년을 버텨 성공을 증명한 '이제서'이다. AI 패권을 논하기 시작한 것도 챗GPT가 전 세계를 뒤흔들고 난 다음이다. 미래가 어느 정도 현실이 된 다음에야, 거인의 발자국이 선명하게 찍히고 난 뒤에야, 우리는 비로소 열광하기 시작한다. 새로운 생태계를 스스로 만드는 것이 아니라, 누군가 이미 만들어 놓은 생태계에 기쁘게 올라타는 것이다.단순히 '뒷북을 친다'는 비판을 하려는 게 아니다. 더 근본적인 문제는, 그 20년의 긴 시간 동안 한국 사회는 그런 비슷한 시도를 알아볼 눈도, 버텨줄 구조도 갖추지 못했다는 점이다.만약 잡스가, 머스크가 한국에서 같은 시도를 했다면 어땠을까를 생각해 본다. 세 번 연속 실패한 로켓 스타트업은 다음 투자를 받기는커녕 '현실성 없는 무모한 도전'이라는 낙인과 함께 조용히 매장당했을 것이다. 앞이 안 보이는 가능성에 수천억 원을 베팅하는 모험자본(VC) 역시 우리 생태계엔 존재하지 않는다. 아웃라이어 혁신은 육성해야 할 대상이기 이전에, 제거되지 않도록 보호해야 할 존재인데도 말이다.그렇다면 우리는 왜 늘 뒤차를 타는 걸까? 이는 한국의 시스템이 나빠서도, 천재가 없어서도 아니다. 오히려 우리의 '잣대'가 너무 '합리적'이라서 문제다.진짜 혁신은 기존의 판단 기준으로는 '틀렸다' 거나 '무모하다'고 분류되던 아이디어가 살아남아, 세상의 기준 자체를 통째로 바꾸어 버리는 사건이다. 그렇기에 초기에는 명확하게 설명되지 않고, 지표로 증명되지도 않는다.방향이 정해진 문제에서만 강력하게 작동하던 한국의 '합리적 시스템'은 정답이 없는 개척자의 시대에 이르러 오히려 독이 되고 있다. 전문가 합의, 정량적 상대평가, 성공 가능성, 이런 잣대로, '목표의 현실성'과 '방법론의 검증 여부'를 따지는 구조에서는, 아무도 이해하지 못하는 혁신적 아이디어가 싹을 틔울 수 없다. 설명되지 않는 무모한 시도가 시작조차 못 한 채 걸러지는 사이, 우리는 가장 거대한 미래의 가능성을 스스로 잘라내고 있는지도 모른다대학을 중퇴하고 반지하에서 뭔가를 만들어 보겠다는 청년에게 한국의 투자자는 성공이 보이는 사업계획서와 아직 존재하지도 않은 시장 데이터를 요구할 것이다. 전문가 집단이 '무모하다'라고 평가한 연구는 과제 선정에서 조용히 탈락할 것이다. 아무도 이해하지 못하는 아이디어를 들고 온 창업자는 "아직 시장이 없다"는 말을 반복해서 들을 것이다. 이런 생각들이 상상이 아닌 이유는 지금 이 순간에도 비슷한 일이 지속적으로 반복되고 있기 때문이다.오해는 말아야 한다. 국가적 차원에서 AI를 밀어붙이고 우주 기술에 막대한 예산을 쏟아붓는 것은 뒤늦은 추격일지언정 지금 당장 '반드시 해야 할 일'이 맞다. 이미 열린 거대한 미래 시장에서 도태되지 않으려면, 우리가 잘하는 패스트 팔로워로서의 추격 속도 역시 멈추어서는 안 되기 때문이다.다만 우리가 경계해야 할 것은 "그다음은 무엇인가?"에 대한 갈증의 부재다. 추격과 개척은 근본적으로 다른 능력을 요구한다. 추격은 앞의 목표가 보이는 곳에서 옆보다 더 빨리 달리면 되는 것이지만, 개척은 앞도 옆도 보이지 않는 곳에서 먼저 길을 내야 하는 것이다.패스트 팔로어 전략으로 여기까지 왔지만, 우리는 이제 그 전략만으로는 닿을 수 없는 지점에 와 있다. 남들이 완성해 놓은 생태계에 올라타기 위해 분주한 동안, 다음 세대의 잡스와 머스크가 될 씨앗이 어디선가 말라가고 있지는 않은지 돌아봐야 한다.어쩌면 그 씨앗은 이미 우리 곁에 있을지도 모른다. 전문가들이 '말도 안 된다'라며 고개를 돌리면서도, '만약 저게 진짜 성공하기만 하면 판이 뒤집히는데'라는 섬뜩함을 느끼게 만드는 이들이 바로 그들이다. 혼자 다른 지도를 그리는 그 낯선 이질감이야말로 아웃라이어 혁신의 가장 확실한 신호다.지금 한국 사회가 고민해야 할 것은 이것이다. 성공이 증명된 혁신에 열광하는 것을 뛰어넘어, 아직 아무도 이해하지 못하는 무모한 첫걸음을 어떻게 찾아내고 기다려 줄 것인가이다.