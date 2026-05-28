"경비실이 빈소 되는 비극, 더 이상 좌시 않겠다"

큰사진보기 ▲서산노동시민사회단체가 최근 사망한 경비노동자 죽음에 대해 근본적인 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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민주노총 서산태안위원회와 '서산 경비 노동자 사망 참사 해결을 위한 노동시민사회단체(아래 노동시민사회단체)'가 최근 사망한 경비 노동자 죽음에 대해 근본적인 대책 마련을 촉구했다.노동시민사회단체에 따르면 지난 26일 오전 3시경, 충남 서산의 한 아파트 경비실에서 휴식 중이던 70대 경비 노동자 A씨가 숨진 채 발견됐다.A씨의 정확한 사인은 알려지지 않았으나, 노동시민사회단체는 "경비 노동자 죽음은 개인의 질병이나 갑작스러운 사고가 아니다"라고 말했다.이들은 28일 서산시청에서 긴급 기자회견을 열고 "열악한 노동 환경을 방치한 아파트 단지와 노동자의 생명줄이 걸린 사업을 무책임하게 중단해 버린 서산시 행정이 합작한 구조적 살인"이라고 주장했다.이날 기자회견에는 이선숙 정의당 충남도의원 비례대표, 김애란 민주당 서산시의원 비례대표, 김정이 진보당 후보 등 20여 명이 함께했다.노동시민사회단체에 따르면 숨진 경비 노동자가 근무하던 아파트에는 제대로 된 휴게실조차 없었다. 사방이 통유리로 된 좁은 경비실 안에서 꼼짝달싹 못 하는 사실상의 대기 근무이자 무임금 연장 노동이었다는 것.이들은 과거 민주노총 서산태안위원회가 서산비정규직지원센터를 운영하던 당시, A 씨가 근무하던 아파트가 경비노동자 휴게실 개선 사업 대상에 선정됐다고 설명했다. 그러나 이후 비정규직지원센터가 서산시 직영 체제로 전환되면서 해당 사업은 전면 중단됐다고 주장했다.노동시민사회단체는 "서산시가 휴게시설 지원 사업을 예정대로 이어갔다면 경비 노동자의 죽음을 마주하는 비극은 없었을 것"이라면서 "시의 무책임한 행정이 노동자를 사지로 내몬 것이나 다름없다"고 재차 주장했다.이어 ▲ 서산시의 행정 방치 사과 ▲ 경비 노동자 휴게시설 개선 사업 전면 재개 ▲ 경비 노동자 휴게실 실태, 편법적 휴게시간 쪼개기 전수조사 즉각 실시 ▲ 감시·단속적 노동 승인 제도 폐지 ▲ 인간다운 휴게권 즉각 보장 등을 시에 요구했다.노동시민사회단체는 "고인의 죽음에 대한 철저한 진상규명과 근본적인 대책이 마련과 모든 비정규직·고령 노동자가 인간답게 쉴 권리를 쟁취할 때까지 멈추지 않고 끝까지 투쟁할 것"이라고 덧붙였다.신현웅 전 서산시비정규직지원센터 센터장은 기자와의 인터뷰에서 "공동주택 경비노동자의 휴게실 설치와 휴게시간 보장은 법으로 보장되어 있다"면서 "(하지만) 감시감독 해야할 고용노동부와 서산시 무엇을 했느냐"며 진상조사를 촉구했다.그러면서 "(A씨 사망 후)고용노동부에서 해당 아파트를 방문한 것으로 알고 있다"면서 "기자회견 후 고용노동부 서산출장소를 방문해 진상조사를 비롯해 (A 씨가) 산재 처리가 될 수 있도록 협조를 요청할 계획"이라고 밝혔다.이런 가운데, 민주당 맹정호, 국민의힘 이완섭 후보는 SNS를 통해 경비 노동자 A 씨에 죽음에 명복을 빌고 유가족을 위로했다.맹정호 더불어민주당 서산시장 후보는 A씨가 사망한 26일 "이번 일은 여전히 열악한 환경 속에서 일하고 있는 경비 노동자들의 현실을 보여주고 있다"면서 "경비 노동자의 노동환경을 바꾸겠다"고 말했다.이완섭 국민의힘 서산시장 후보는 27일 오후 "경비·미화 노동자분들의 헌신은 결코 당연한 것이 아니다"며 "경비·미화 노동자분들의 근무 환경과 휴식 여건 개선에도 지속적으로 관심을 기울이겠다"고 약속했다.한편 경찰에 따르면 A씨에 죽음에 대해 타살 혐의는 없는 것으로 결론 내렸다.