약초전골에 허준순례길까지, '한방' 여행 떠나고 싶다면

큰사진보기 ▲약초테마공원넓은 꽃, 구경하는 사람은 우리 부부와 다른 한 쌍뿐이었다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲연립주택형 숙소와 밤풍경밖에서 바라본 연립주택형 숙소, 창문으로 비친 불빛이 멋진 분위기를 자아냈다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲상설전시관,약초관산부추, 짚신나물 등 여러 가지 약초들이 싱싱하게 자라고 있었다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲단독주택형 숙소, 숲속의 집 외관4인용으로 원룸형태인데, 싱글 침대 두 개가 비치되어 있었다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲변형된 한옥형태 솦속의 집8인용이며 투룸,거실이 있다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘걷기숲속모험 시설어린이를 위한 시설인 것 같은데, 이용하는 어린이는 보이지 않았다. ⓒ 임지화 관련사진보기

[예약 정보]

- 홈페이지 : 숲나들e 산청한방자연휴양림

- 시기 : 매월 15일 9시~

- 지역민 우선 예약 적용한 숙소 3개이며, 일반인 이용 시 3박 4일까지

- 숙소 이용료 : 4인실 1박 주중은 7~8만원, 8인실 10만원~17만원

대놓고 자신의 정체성을 드러낸 휴양림이 있다. '한방'이라는 두 글자가 이유다. 이름하여 '한방자연휴양림'. 가보기도 전에, 뭔가 더 건강해질 것 같다. 산청 동의보감촌은 이전에 1박을 하면서 주제관, 박물관, 약초관 등을 대충 구경했다. 그때 문화해설사로부터 한방자연휴양림을 소개 받아 2박을 예약하고 남편과 5월 마지막 연휴에 다녀왔다.집에서 오전 10시에 출발해서 예상보다 늦은 오후 4시경 동의보감촌에 도착했다. 점심 겸 저녁 메뉴로 약초 냄새가 물씬 나는 약초 전골을 시켰다. 식사 후 바로 숙소로 가서 잠깐 휴식을 취하고, 어둠이 내리기 전에 밖으로 나갔다. 서늘한 기운이 느껴졌지만, 싫지 않았다. 풀들이 부대껴 사각거리는 소리가 들릴 만큼 주변은 고요했다.밖에서 바라본 숙소 창문의 불빛이 멋진 분위기를 자아냈다. 숙소로 오는 길에 모처럼 하늘을 올려다봤다. 예상치 못한 별 하나를 발견하고 나도 모르게 소리를 질렀다. 상현달도 볼 수 있었다. 오랜만에 본 밤하늘을 휴양림과 관련짓기에는 무리가 있지만, 훗날 연결해 기억할 것 같다.둘째 날, 비로소 '한방' 두 글자가 휴양림과 무관하지는 않다는 사실을 파악했다. 주변에 산약초 체험단지가 조성되고 있었다. 그 이외 시설이나 프로그램은 '동의보감촌'에 대부분 있었다. 동의보감촌 프로그램으로 한방온열체험, 약초향기주머니 만들기 체험, 웰니스헬스투어, 한의원 한방힐링 체험, 한방족욕체험 등이 있었다. 참고로 '동의보감촌'과 한방휴양림은 산청군이 운영 주체다.자연스럽게 상설전시관,엑스포기념관, 한의학 박물관, 약초레시피 가든과 약초테마 공원을 오전 내내 돌아봤다. 평소 나무와 약초 등 식물에 관심이 많은 남편한테는 유익한 볼거리였다. 남편과 약초 레시피 가든에서 약초 모양과 이름 맞추기 등 대화가 쉼 없이 이어졌다. 체질에 맞는 약초, 먹거리 등은 생활과 직결되는 궁금증 해소 시간으로 알차게 보낼 수 있었다.발을 담그고 놀 수 있는 개울은 없었지만, 연꽃이 핀 자그마한 연못은 조성되어 있었다. 테마공원에는 봄꽃이 가득했다. 허준순례길은 나무데크와 나무계단으로 편히 다닐 수 있도록 조성되어 있었다. 숙박 첫날에는 연립 주택형 숙소를 이용했다. 4인~8인용 17개소로 규모가 작았지만 2019년 개장해 깨끗했다. 또한 위치가 산의 8부 능선 높은 곳이어서 동의보감촌의 떠들썩한 분위기에서 확실히 벗어날 수 있었다.숙소 수는 적지만, 한옥형 단독주택형, 개량형 한옥형 단독주택, 원룸형 숲속의 집, 연립형 주택까지 네 가지 형태가 있는 게 특징이었다. 2일째는 숲속의 집에서 1박 했는데 침대가 비치 되어 있어서 편하게 이용할 수 있었다. 산책로는 휴양림 단독으로 조성되어 있었다. 수종은 소나무가 주류였다. 다음 기회에는 한옥형 숲속의 집을 예약하고 싶었다. 서울에서 이동 거리는 승용차로 갈 때는 6시간, 올 때는 4시간이 소요되어 장거리인데다 볼거리가 많아서 가족 여행지로 2박 3일 정도가 적당하다는 판단이다.나이 드신 부모님은 각종 약초, 전통 한방차, 족욕 체험 등이 눈높이에 근접할 듯하고, 어린이한테는 놀이터인 하늘걷기숲속모험과 생태학습장 두 군데가 있다. 또한 문화해설사 해설을 신청하면 체험장에 위치한 석경과 귀감석, 휴양림이 있는 필봉산과 왕산에 대해 설명을 들을 수 있다. 계절별 테마 여행으로는 9월~ 10월에 10만 제곱미터 면적에 핀 구절초와 약초 재배단지에서 '힐링'을, 한방약초 축제에서는 약초를 이용한 먹거리,살거리,볼거리를 즐길 수 있다.손주에서 조부모까지 3대 여행지로 손색 없을 듯하다. 주차장도 넓고 동의보감촌 포함 전체 시설이 여유롭게 배치되어 있었다. 그 여유로운 분위기에서 초여름의 짙어가는 녹음을 마음껏 즐길 수 있는 휴양림으로 부족함이 없었다.