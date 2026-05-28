전남여고 담벼락을 보니 절로 고개가 숙여졌다

큰사진보기 ▲의병장 고경명의 격문 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍남순 가옥 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남여고 기억이음벽 ⓒ 여경수 관련사진보기

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지난 21일과 22일 전남대학교에서 열린 5·18학술대회에 참석하는 길에, 옛 전남도청을 중심으로 방사형으로 뻗은 네 개의 길을 걸었다. 충장로·금남로·서석로·제봉로가 그것이다. 그 첫 번째 이야기로 제봉로를 먼저 꺼낸다.광주 제봉로는 임진왜란 당시 호남 의병장으로 활약한 제봉(霽峰) 고경명의 기개를 기리기 위해 붙여진 이름이다. 고경명이 의병을 모으기 위해 쓴 격문을 광주민속역사박물관에서 본 적이 있다. 말 위에서 그 글을 써 내려갔다는 이야기가 전해지는데, 그 기세가 글자 사이에서 느껴지는 듯했다.전남대학교에서 518번 버스를 타고 나와 옛 시외버스정류장이 있던 대인교차로에서 내렸다. 거기서부터 옛 전남도청을 향해 걷기 시작했다. 이 길에는 광주은행, 광주고등학교, 광주중앙초등학교, 전남여고가 차례로 자리하고 있다.제봉로는 과거 광주읍성의 동벽이 서 있던 자리다. 대구에도 읍성 동벽 터를 따라 조성된 동성로가 있다. 지금은 대구에서 가장 번화한 거리가 되었는데, 같은 역사적 바탕을 지닌 두 도시의 길이 걸어온 결이 사뭇 다르게 느껴진다. 광주고등학교 앞을 지나쳤다. 1960년, 이곳에서도 4·19의거의 불길이 타올랐다.조금 더 걸으니 인권 변호사 고 홍남순의 가옥 앞에서 발길이 멈추었다. 그는 일생을 5·18의 명예회복에 바친 인물이다. 그의 집에는 광주 민주화운동의 주요 인물들이 수시로 모였으니, 단순한 자택의 의미를 넘어서는 곳이다. 그런 이유로 이곳 역시 5·18 사적지로 지정되어 있다.이번 광주 도보 답사에서 가장 깊은 인상을 남긴 곳은 전남여고 담벼락에 새겨진 '기억이음 벽'이었다. 이 벽에는 5·18과 관련된 전남여고 동문들을 기리는 표지판이 설치되어 있다. 들불야학 교사 출신인 박기순(1976년 졸업)은 5·18 시민군의 대변인이었던 윤상원과 영혼결혼식을 올렸다. <님을 위한 행진곡>의 주인공이다.5·18 당시 재학생이었던 김경희는 현장에서 목숨을 잃었다. 대학 교정에서 5·18 진상규명을 외치며 끝내 분신으로 산화한 박선영(1985년 졸업)의 이름도 그 벽에 새겨져 있다. 이날 아침 전남대학교에서 현 정부의 1급 이상 공직 임명자 명단을 내건 현수막을 보고, 대학이 고위 관료를 배출하는 것이 그리 자랑인가 싶었는데, 전남여고가 기리는 동문들 앞에서는 절로 고개가 숙여졌다.마침 은암미술관에서 들불야학과 관련된 특별전을 열고 있었다. 박기순이 교사로 몸담았던 들불야학의 모습과 영혼결혼식 그림을 이곳에서 만날 수 있었다. 뜻밖의 수확이었다. 제봉로를 걸으며, 우리나라 민주화운동에서 여성들이 얼마나 깊이 뿌리내리고 있었는지를 새삼 느꼈다. 담벼락에 새겨진 세 이름 앞에서, 오래 발걸음이 떨어지지 않았다.