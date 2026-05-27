사고까지 교사 독박?... "국가·지자체·학부모 분담 방안" 제안

프로그램 기획, 숙소·식당 선정, 계약·행정 처리, 이동 안전관리, 학생 생활지도, 사고대응...
이것은 최근 논란이 된 유초중고 현장 체험학습 관련 운영구조다. 더불어민주당 부설 민주연구원이 낸 보고서를 보면, 이렇게 층층이 쌓인 운영을 도맡아온 담당자는 오로지 교사였다. 이른바 '교사 독박 체험학습' 운영구조인 것이다.
"운영·안전 영역은 인증된 전문기관과 지자체 등이 책임 분담해야"
민주연구원이 27일 발표한 정책브리핑 '학생과 교사의 안전을 함께 지키는 현장 체험학습 개편'(연구자: 이경아 연구위원)을 보면, 이 같은 '교사 독박' 운영구조를 정부·교육청·지자체·전문기관, 그리고 학부모가 나눠 맡는 역할 분담 방안이 제안됐다. "교사의 (안전사고) 책임은 고의, 중대한 과실, 명백한 안전 지시 위반 등으로 한정할 필요가 있다"라면서다. (관련 기사: [주장] 체험학습을 교사 혼자 책임지는 나라는 없다
https://omn.kr/2id6j)
이 내용은 교육부가 곧 내놓을 현장 체험학습 지원 방안의 내용을 가늠할 수 있다는 점에서 눈길을 끈다.
이경아 연구위원은 보고서에서 "현재 체험학습은 사실상 교사가 전 과정을 책임지는 구조로 운영되고 있다"라면서 "체험학습의 위기는 단순 안전 문제가 아니라, 학교가 감당하기 어려운 운영·안전·법률 책임이 교사 개인에게 집중된 구조적 문제로 볼 필요가 있다"라고 짚었다. 이에 따라 이 연구위원은 "체험학습을 안정적으로 유지하기 위해서는 학교가 교육활동과 학생 인솔에 집중하고, 숙박·이동·체험 프로그램·보험·응급대응 등 운영·안전 영역은 인증된 전문기관과 지자체 등이 역할과 책임을 분담하는 구조로 전환할 필요가 있다"라고 제안했다.
이와 관련, 이 연구위원은 "교사의 법적 책임을 완화하는 면책제도 보강도 필요하지만, 그것만으로는 충분하지 않다"라면서 "사고 발생 후 면책 여부를 다투는 구조보다, 사전에 인증된 숙박·이동·식사·체험기관을 활용하고, 표준 안전계획과 학부모 동의, 보험·응급대응 체계를 별도로 구축해 교사의 책임 자체를 덜어내는 운영 구조가 필요하다"라고 강조했다. "체험학습을 교사 개인이 감당하는 위험 업무가 아니라 공공 인증과 전문기관 운영에 기반한 교육활동으로 전환해야 한다"라는 것이다.
이를 위해 이 연구위원은 체험학습 정책으로 "역할 분담형 체험학습 지원체계를 위한 '학교 체험학습 통합플랫폼'과 '국가 인증 기반 체험학습 생태계 구축'이 필요하다"라고 제안했다. "학교급식이 식재료는 공공 조달·계약 체계를 통해 품질·위생 기준 아래 공급·관리되는 것처럼, 체험학습도 교사가 교육과정에 맞는 프로그램을 선택·구성하고, 숙박·이동·체험활동은 인증·계약 체계를 거친 전문기관 중심으로 운영하는 구조가 필요하다"라는 뜻이다.
"학교급식 식재료를 공공 조달하는 것처럼, 체험학습도..."
이 연구위원은 "학부모 동의와 책임 분담체계 마련"도 주문했다. "체험학습 위험 고지·참여동의서를 통해 학부모에게 활동별 일반적 위험과 책임 한계를 사전에 명확히 고지하고, 학교·운영기관·보호자의 역할 분담을 문서로 확인하도록 해야 한다"라는 것이다.
이 연구위원은 "영국과 일본 등 해외 주요국은 오래전부터 체험학습을 개별 교사의 헌신과 책임감에 의존하는 방식이 아니라, 정부 인증·전문기관·지자체 연계 중심 구조로 운영하고 있다"라면서 "영국은 인증 등을 통해 외부 기관의 안전·품질 기준을 관리하고, 학교의 검증 부담을 줄이고 있다. 일본은 교육여행을 지역관광·문화체험·학교교류와 결합하여 전문 기관과 지역이 운영하는 구조로 발전시키고 있다"라고 해외 사례를 소개했다.