평화를 향한 세 번째 걸음, 연천서 이어가는 희망의 여정

큰사진보기 ▲2026 제3회 코리아 평화의 날 연천 ⓒ 국경선평화학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제3회 코리아 평화의 날 연천 ⓒ 국경선평화학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 평통연대 평화칼럼에도 실렸습니다.

2026년 6월 6일 현충일, 경기도 연천군 호로고루에서 제3회 '코리아 평화의 날'이 개최됩니다. 연천DMZ평화마당, 코리아시민평화음악회, 평화마라토너환영식, 대동놀이, DMZ시민손잡기평화대합창 등 다채로운 행사가 준비되어 있습니다.'한반도의 평화와 화해에 대한 절박한 염원'을 품고 시작된 코리아 평화의 날은 분단의 현실을 가장 가까이 마주하는 접경지역 철원(2024년)과 파주(2025년)를 거쳐 올해 연천에서 세 번째 걸음을 이어갑니다. 이 여정이 중단되지 않고 이어질 수 있었던 것은 단지 주최 측의 헌신과 열정만은 아니고, 평화를 소망하는 시민들의 연대와 참여가 함께했기 때문일 것입니다.어린 시절, 6월 호국보훈의 달이 다가오면 익숙하게 들리던 구호들이 있었습니다. '잊지 말자 6·25' '때려잡자 김일성' '쳐부수자 공산당' '이룩하자 멸공통일' 등. 어린 마음에 북한에 대한 강한 적대감이 자연스럽게 자리 잡았습니다.전쟁의 상처를 안겨준 상대를 향한 분노는 새로운 전쟁이라도 불사할 수 있다는 생각을 하게 했습니다. 돌이켜보면 그것은 군사독재 시대가 외부의 적을 강조하며 내부 권력을 정당화하던 시대적 분위기 속에서 강요된 인식이었습니다. 이러한 맥락에서 코리아 평화의 날이 현충일에 열리는 것은 단순한 일정 선택의 의미만은 아닙니다. 깊은 상징성과 실천적 의미를 담고 있기 때문입니다.현충일은 오랫동안 국가를 위해 희생한 이들을 기리고, 안보의식을 다지는 날로 기억되어 왔습니다. 때로는 적과 아군, 가해자와 피해자를 이분법적으로 구분하고, 복수와 적대의 감정을 강화하는 방식으로 기념되었습니다.그러나 코리아 평화의 날은 다른 길을 제안합니다. 희생을 기억하되 또 다른 전쟁을 상정하지 않습니다. 전쟁의 영웅보다 전쟁이 남긴 상처와 희생의 비극을 직시합니다. 적을 제거해야 할 대상으로 보기보다 함께 살아가야 할 생명으로 바라봅니다. 전쟁으로 인한 모든 희생자를 총체적인 폭력이 야기한 비극의 증언자로서 기억하고 "어떤 전쟁의 형태도 허용해서는 안 된다"라는 인식을 외치고자 합니다.코리아 평화의 날이 남북 접경지역에서 개최되는 분명한 이유가 있습니다. 그곳 주민들에게 평화는 추상적 개념이 아니기 때문입니다. 그들은 민간인통제선, 출입 제한, 야간 통행금지와 같은 제도적 장벽 안에 갇혀 있습니다. 대북 확성기 방송과 전단 살포, 폭격과 원점사격 등이 초래하는 긴장과 불안을 실시간으로 경험하고 있습니다.DMZ 일대의 지뢰 위험과 생태계 훼손, 농경지 손실에 이르기까지 그들 삶의 자리 자체가 평화를 절실히 필요로 하고 있습니다. 코리아 평화의 날은 접경지역 주민들의 현재 상황을 이해하고, 그들의 심리적 고통과 트라우마에 함께하며, 그들이 해결하길 원하는 문제에 연대하겠다는 각오를 담고 있습니다.최근 남북관계는 극도로 경색되어 있습니다. 남과 북은 서로를 교전 가운데 있는 적대적 국가가 되도록 강요당하고 있습니다. 북에서는 '통일'이라는 언어가 삭제되고 있고, 남에서는 '평화'라는 단어가 실종되고 있습니다정부 간 대화가 완벽하게 멈춘 상황에서 시민사회와 접경지역 주민, 종교 공동체가 함께 만들어가는 코리아 평화의 날 행사는 남북 정부와 국제사회에 하나의 메시지를 전하려고 합니다. "대화와 화해의 가능성은 아직 닫히지 않았다." 정치, 군사적 대립을 넘어 같은 민족으로서 인간적 연대를 확인하고, 적대감을 절대화하지 않으며, 장기적인 평화의 기반을 세우려고 합니다.또한 코리아 평화의 날 행사는 DMZ를 단순한 군사 경계선이 아니라 평화와 생태, 문화가 공존하는 새로운 공간으로 상상하고 실천적으로 모색하려고 합니다. 국내 평화단체뿐 아니라 국제 시민사회, 종교계, 인권단체 등과 연대를 확장함으로써, 갈등이 깊어질수록 평화를 향한 연대와 협력이 중요하다는 것을 드러내려고 합니다.특별히 다음 세대에게 '평화는 불가능한 이상이 아니라 함께 배우며 만들어야 하는 실천 가능한 과제'임을 경험하도록 하는 교육의 장이 되려고 합니다. 전쟁을 직접 경험한 분단1세대와 분단이데올로기 교육에 세뇌된 분단2세대보다 오늘의 청년세대와 미래세대가 평화에 객관적, 주체적으로 접근할 수 있기 때문입니다.코리아 평화의 날에 참여하는 모든 시민과 그리스도인은 감상적 평화주의에 머물러선 안 됩니다. 군사적 긴장과 적대를 숙명처럼 받아들여도 안 됩니다. 평화는 현실을 외면한 낭만으로 도달하는 것이 아니라 상호 만남과 용서, 인정과 신뢰, 비폭력적 갈등 해결을 통해 함께 만들어가는 가장 현실적인 대안일 것입니다.코리아 평화의 날에 참가하는 이들은 특정 정치 진영과 이념의 도구가 되지 않도록 경계해야 합니다. 인간의 생명과 안전, 공존이라는 보편적 가치 위에서 평화를 추구해야 합니다. 무엇보다 두려움과 긴장 속에서 실제로 살아가는 접경지역 주민들의 목소리를 경청하며, 그들의 안전과 생존을 지지하는 동반자가 되어야 합니다.지금 한반도의 평화는 한반도만의 문제가 아니고, 동아시아 평화와 세계 평화로 깊이 연결되어 있습니다. 배타적 민족주의를 넘어 국제사회와 연대하며 넓고 유연한 시각의 평화를 모색해야 합니다.평화는 하루의 행사로 완성되지 않습니다. 일상의 감수성이 되어야 하고, 삶의 태도와 방식이 되어야 합니다. 지역사회와 교회, 시민 공동체 안에서 삶으로 실천되어야 합니다.코리아 평화의 날은 단순한 행사나 일회적 집회가 아닌, 평화를 향한 긴 여정의 시작이 될 것입니다. 마음을 새롭게 하고, 시야를 넓혀 주며, 우리 모두를 새로운 삶으로 이끌어줄 연천 호로고루 코리아 평화의 날에 평화를 함께 만들어 갈 여러분을 진심으로 초대합니다.