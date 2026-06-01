도서관 안으로 못 들어오는 사람들, 이런 이유가 있었다니

<월간 옥이네> 107호에서는 충북 옥천의 가양도서관과 파주 문산도서관의 사례를 통해 주민의 삶의 질을 향상시기는 도서관의 역할을 짚어봅니다.

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월간 옥이네 통권 107호

글·사진 이혜빈

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문화체육관광부는 '제4차 도서관발전종합계획(2024~2028)'을 통해 앞으로의 도서관은 ▲ 누구나 자유롭게 이용할 수 있고 ▲ 공동체 활력을 불어넣는 연대와 협력을 만들고 ▲ K-지식자원의 보고로서 역할을 해야 한다고 발표했다. 물론 도서관의 본질은 책이겠지만, 오늘날의 공공도서관은 지역의 이야기를 발굴·공유하고, 주민을 연결, 더 나아가 지역의 현안을 논의하는 공간으로 역할을 확장하고 있다.지난해 9월에는 1994년 개관해 30여 년간 경기 파주시 북부 최초의 공공도서관으로 역할 해 온 문산도서관이 새로운 모습으로 재개관했다. 경기 파주시 문산읍의 인구는 4만8013명(2026년 3월 기준), 옥천군의 전체 인구(5만259명, 2026년 3월 기준)와 엇비슷한 규모의 지역에서 도서관은 주민들에게 어떤 이웃이 되어주고 있을까. 문산도서관을 풍성하게 채우는 이들을 만나 도서관의 역할을 물었다.문산도서관이 새로 보금자리를 꾸린 곳은 당동리 문화공원(문산읍 방촌로1671)으로, 이인숙 문산도서관장은 "원래 공원이 있던 자리라 공원 기능을 최대한 살리는 방향으로 설계되어 주차장은 작지만(43면), 주민들이 편하게 머무는공간을 마련했다"고 말했다.너른 잔디마당은 산책 겸 운동을 나온 주민들로 늘 붐빈다. 잔디마당에서 만난 한 주민은 건강을 위해 매일 잔디마당을 10바퀴씩은 돈다고 말하며 도서관 입구를 일러줬다. 그의 안내에 따라 들어선 문산도서관 1층은 안내데스크뿐만 아니라 ▲ 서담카페 ▲ 베이스캠프(열린 다목적실) ▲ 탐사1·2(동아리실) ▲루트1·2(강연실) 등 이용자들이 편안하게 휴식하고 교류할 수 있는 공간으로 꾸며졌다.이날 오후 2시 베이스캠프에서는 파주시 평생교육원과 서강대학교가 기획한 인문학 강좌가 열렸다. 해당 강좌에 참여하는 산방한담(67)씨는 도서관 프로그램에도 적극적으로 참여하는 문산도서관 단골 이용자다."지난주에는 신고은 작가의 관계회복 워크숍('가라앉지 않고 깊어지는 마음수업'), 송상호 기자의 '시대를 바꾼 영화들'에도 참여했어요. 우리 나이에는 남들이 일깨워주지 않거든요. 세상이 어떻게 돌아가는지 알고 싶어서 도서관 프로그램에 자주 참여해요. 다른 세대 친구를 사귀는 곳도 여기죠. 그렇게 사람 만나는 지혜와 안목을 배울 수 있어 좋아요."다양한 문화 공간을 다녀봤다는 산방한담씨는 문산도서관을 "초현실주의적인 공간"이라고 소개했다."베이스캠프는 다목적으로, 주민들이 특히 자유롭게 사용하는 공간이에요. 덕분에 연령대가 다양한 주민들이 같이 이용하는데, 설계를 어떻게 했는지 잡음이 크게 울리지 않아요. 덕분에 어린이, 청년들과도 편안하게 같은 공간을 이용할 수 있어요."베이스캠프는 주민들의 휴식 공간과 행사 공간으로 사용되지만, 때로는 모임 장소가 되어주기도 한다. 서담카페에서 딸 주소은(1)씨와 책 읽기에 빠져 있던 윤수정(46)씨는 얼마 전 이곳에서 또래 부모 모임을 가졌다."문산에서 소은이 또래를 키우는 분들을 만나기 어려워서 당근마켓을 통해 또래 엄마들과 연락하고 지냈거든요. 그러다가 한동네에 살고 있으니 만나자는 이야기가 나왔어요. 사실 영유아 키우는 엄마들이 갈만한 곳이 잘 없어요. 문산도서관은 공간도 넓고, 수유실이 있어서 모임 장소로 제격이었죠. 덕분에 도서관에서 첫 대면 모임을 했어요."윤수정·주소은씨는 주에 1~2회 도서관을 방문한다. 함께 읽을 책을 빌리기 위함이다."6권 빌리면 한 일주일은 재밌게 봐요. 도서관에 영유아 도서가 많지 않은 편인데, 문산도서관은 다양한 영유아 도서가 있어서 자주 책을 빌리러 와요. 일반 그림책이 아니라 손으로 만지고 움직일 수 있는 도서라 소은이도 재밌어하고요."윤수정·주소은씨와 서담카페를 공유하고 있는 또 다른 이는 이문자(76)씨다. 도서관 나들이를 나왔다는 그는 따뜻한 커피와 책을 함께 즐기며 조용한 오후를 보내는 중이다."문산으로 이사 온 지 3년 됐어요. 동네가 낯설고, 아는 사람도 없으니까 도서관 이용하는 게 내 취미가 됐어요. 일정 없는 날은 꼭 도서관에 와요. 잔디마당에서 운동하다가 카페 와서 커피 한잔 하고 가는데, 오늘은 날이 더워서 바로 카페로 들어왔어요(웃음). 조금 있다가 걸으려고요."공부와 독서를 위해, 때로는 방해받지 않는 휴식을 위해 도서관을 찾아온 주민들은 도서관 곳곳에서 여유로운 한때를 보낸다. 하지만 모든 주민이 도서관 안으로 들어오지는 않는다. 잔디마당만 이용하거나, 돈을 지불해야 마음이 놓인다는 주민도 있었다. 이인숙 관장은 "아직 도서관과 친하지 않은 주민이 있기에 도서관 문턱을 낮추는 방식을 고민하고, 또 실험하고 있다"고 말했는데, 문산도서관 구석구석을 둘러보며 이 고민이 어떻게 구현되고 있는지 살펴봤다.문산도서관 안내데스크 옆에 놓인 커다란 책장은 ▲ 책 배달 ▲ 대출 예약 ▲ 희망도서 ▲ 부록을 이용자가 직접 꺼내 대출할 수 있는 책장이다. 대부분의 도서관에서 관리자 공간에 두는 책장을 정문에 배치한 까닭은 이용자가 더 직관적으로 도서관의 자료를 접하고 활용하도록 하기 위함이다. 이는 3층 미디어존에서도 볼 수 있는 풍경이다."미디어존은 음악과 영화를 감상할 수 있는 곳이에요. 책장에 대여할 수 있는 CD와 DVD가 비치돼 있는데, 처음엔 분실을 우려하는 목소리도 있었어요. 우리 이용자를 믿고, 이용자들이 더 편하게 도서관 자료에 접근할 수 있게 해보자는 의견에 힘이 실려 공간을 구성했는데, 실제로 운영 7개월간 분실된 자료는 없었어요." (양태성 도서관운영팀장)이러한 배치는 이용자가 도서관 자료에 접근하는 과정을 간소화한다. 문의와 허락의 과정이 생략되고, 직접 탐색하고 선택할 수 있는 자료 접근 방식을 마련함으로 도서관 이용에 대한 심리적 장벽을 낮춘 것이다. 뿐만 아니라 문산도서관은 열람실로 올라가는 계단에 완만한 경사로를 설치하고, 다국어로 그림책을 읽어주는 리딩북과 배리어프리(barrier-free) 도서대출반납기를 비치하는 등 다양한 이용자가 어려움 없이 도서관을 이용할 수 있도록 공간을 구성했다.누구에게나 열려있는 공간에서 이용자들은 스스로 원하는 자료를 찾고, 때로는 프로그램에 참여하며 서로 다른 배경의 사람들과 자연스럽게 어울린다. 이러한 경험이 쌓여 도서관은 책을 빌리는 공간에서, 의견을 제시하고 서로의 생각을 나누는 공간으로 확장된다. '공론의 공간'으로 기능하기 위한 전제가 되는 것이 바로 도서관의 낮은 문턱이다. 문산도서관이 더 많은 이용자의 경험을 고민하는 이유도 여기 있다."도서관 내부까지는 안 들어오시고, 잔디마당만 이용하시는 주민들이있어요. 주로 고령주민들이신데, 올해 하반기에는 이분들이 자연스럽게 도서관을 이용할 수 있게 하는 프로그램을 기획하고 있어요. 도서관과 친하지 않은 주민들에게 도서관을 소개해 주는 거죠." (양태성 팀장)문산도서관이 더 다양한 이용자를 만나기 위해 택한 전략은 '가까이 있는 주민을 도서관 더 깊숙이 초대하는 것'이다. 마침 얼마 전, 주변 학교에서도 문산도서관 문을 두드려 왔다. 동아리 활동을 하기에 학교 공간이 충분하지 않은데 문산도서관 공간을 활용할 수 있느냐는 문의였다."반가운 소식이었지만, 문제는 활동하는 금요일이 도서관 휴관일이라는 거였죠. 고민 끝에 담당 사서가 출근해 도서관을 개방하기로 했어요. 기꺼이 당직을 서는 사서들에게 고마운 마음이에요. 지난 금요일엔 파주고등학교와 문산고등학교 학생 50여 명이 도서관에서 모임을 했어요." (이인숙 관장)양태성 팀장은 "학업이 바쁜 탓에 청소년들의 도서관 이용은 시험공부로 한정적인 편"이라며 "당장 학생들에게 필요한 것을 제공하면서, 추후에는 진로 강연 등 학생들에게 필요한 프로그램을 기획, 청소년 이용자와의 만남을 늘려갈 예정"이라고 말했다.어린이 서비스를 담당하는 차정아 사서는 지역아동센터에 찾아가 4개월간 독서 프로그램을 진행하는 사업을 앞두고 있다. 어린이 이용자의 경우 도서관에 대한 부모의 관심 정도에 따라 도서관 이용률이 천차만별로 달라지는데, 이번 사업으로 기존에 도서관을 잘 이용하지 못했던 어린이를 만날 수 있게 됐다고."올해 초에 특수 아동을 대상으로 한 AI 교육을 했어요. 기존에 잘 만나지 못했던 어린이들을 만나니 뿌듯하더라고요. 이번 프로그램을 통해서도 더 많은 아동이 도서관을 이용할 수 있게 도울 수 있을 것 같아서 기대돼요. 어린이들과 긴 시간 보낼 수 있다는 것도 기대되고요(웃음)."이인숙 관장은 "주민이 도서관을 삶의 일부로 느끼게 하려면 관계 맺기가 필수적"이라고 강조하며 "도서관이 사람과 사람을, 그리고 사람과 지역을 연결하는 매개가 돼야 한다"고 말했다."파주시는 도서관이 책을 읽는 공간을 넘어서는 도서관을 추구해왔어요. 2010년 도서관정책팀이 꾸려지고 읍면동마다 1개 도서관 설립을 추진해 현재는 18개 공공도서관, 86개 작은도서관이 운영되고 있죠. 이렇게 공공도서관이 활발히 운영될 수 있었던 건 도서관이 주민들을 만나게 하고 토론할 수 있는 안전한 공론장이 되어줬기 때문이에요."문산도서관은 재개관 이후 총 87개 프로그램을 진행, 도서관 프로그램에 2650명의 주민이 참여했다(2025년 9월 29일~2026년 2월). 문산도서관에서 열린 프로그램은 그림책 원화 전시, 금산리 민요 공연, 평화특화프로그램, 도서 연계 보드게임 체험, 작가와의 만남 등 다양한데, 양태성 팀장은 "도서관 프로그램은 한 번으로 끝나는 행사가 아니라 연속성을 가진 모임이 되도록 기획한다"고 설명했다."주민들이 프로그램에 하루 참여하고 끝나는 게 아니라, 꾸준히 어울리며 공동체를 형성할 수 있도록 하는 게 도서관이 추구하는 역할입니다. 예를 들어 매주 수요일엔 '아이의 세상을 열어주는 그림책 프로그램'을 하는데, 그림책 강연이 모두 끝난 후에는 수강생분들을 동아리원으로 모아 그림책을 연구하고, 또 어린이 이용자들에게 봉사하는 선순환을 만들어 내려 하고 있어요."문산도서관에서 활동하고 있는 동아리는 7개(▲ 문산 에디터 ▲ 그림책 연구 ▲ 영화 감상 및 토론 ▲ 평화 책보따리 ▲ 윤독 ▲ 뜨개 ▲ 필사)다. 구 문산도서관에서부터 이어오던 동아리도 있지만, 재개관 후 몇 차례의 강연 이후로 주민 조직으로 발전한 동아리도 있다. 가장 최근 발족한 동아리는 문산 마을잡지를 만들게 될 문산 에디터 동아리. 문산 에디터 발굴 프로젝트는 지난 2월부터 시작해 5번의 강연을 통해 만나 동아리를 구성, 4월 13일 처음 모였다.문산도서관은 강연을 동아리로, 동아리가 지역 환원 활동으로 이어지는 구조를 만들어내며 이용자를 적극적인 지역사회 참여자로 불러낸다. 이인숙 관장은 도서관 프로그램이 단순 문화프로그램을 넘어서기 위해서는 사서의 전문성이중요한 역할을 한다고 짚었다."문산도서관에서 근무하는 사서는 11명이에요. '1사서 1동아리'가 도서관 목표이니 만큼 지역주민과의 교류를 적극 권장해요. 지역주민을 만나서 이야기를 듣고, 또 프로그램을 기획하는 일은 절대 쉬운 일은 아니지만 주민과의 대화를 통해 주민들의 욕구를 알아챌 수 있게 되고, 마을과 주민들께 꼭 필요한 프로그램이 나와요. 사서에게 주민을 만나는 일이 중요한 이유죠. 특히 AI 시대에 정보 전달은 기계가 대체할 수 있지만, 관계를 만들고 공감하는 일은 인간 고유의 영역이 될 거예요. '1사서 1동아리' 목표는 관계와 공감을 실천하는 중요한 방식입니다." (이인숙 관장)"각자 자기 담당 분야가 정해져 있지만, 회의할 때는 서로의 프로그램에 적극적으로 의견을 주고, 또 현장에서 도움도 많이 줘요. 새로운 프로그램을 하고 싶다고 제안했을 때, 기쁘게 결합해주는 동료 사서가 있다는 게 도움이 많이 돼요."(정혜은 사서)중앙도서관 기록팀에서 근무한 경력이 있는 양태성 팀장은 지역을 공부하는 일의 중요성을 체감하며 일해왔다. 그런 그가 지역을 배우는 경로는 바로 주민이다."저는 주민들, 특히 어르신들이랑 대화하는 걸 좋아해요. 아무래도 지역에 대해서는 이분들이 정말 많은 걸 알고 계시거든요. 대화하다 보면 종종 깜짝 놀랄만한 이야기를 듣는데, 나만 알고 있으면 안되겠다 싶은 거죠. 그렇게 더 공부하고 주민들에게 전달할 방법을 기획해 나누고 있어요." (양태성 팀장)파주시 도서관 최초의 마을기록 발행물인 '파주에 살다, 기억하다'에도 그의 손길이 닿았다. 2019년 파주시 봉일천 4리 마을의 이야기를 담은 도서가 만들어진 후, 사라지는 마을과 새로 생겨난 마을을 담은 다양한 책자가 발행됐다. 문산도서관 2층에 있는 지역 자료 코너에서는 이러한 마을 책자와 도서관 소식지를 엮은 발행물, 파주 지역 작가들의 저서 등 다양한 지역 자료를 전시해두고 있다."한 지역에 오래 살아도, 그 지역을 잘 모르는 주민이 많아요. 주민들에게 지역의 문화, 역사, 그리고 사람을 알리고, 이를 통해 지역에 더 애착을 갖게 하는 것 또한 도서관이 할 수 있는 일이라고 생각해요. 그래서 저는 '지역을 알려면 그 지역 도서관에 가야한다'고 말해요. 문산도서관도 그 책임을 다하기 위해 열심히 문산의 자원을 발굴하고 있습니다." (양태성 팀장)문산도서관에서 지역자원을 발굴하고 이를 주민들에게 소개하는 대표적인 프로그램은 '동네사람 프로젝트'다. 지난해 10월 감홍로주를 담그는 이기숙 명인의 특별강연부터 시작해, 전통주와 발효 문화를 이어온 최행숙 장인의 강연을 진행, 다가오는 5월엔 전통궁중배첩 안병목 장인과의 만남을 준비하고 있다."지역자원 발굴을 하다 보면 지역의 것들이 사라져가는 걸 보게 돼요. 지난 금산리 민요 공연과 전시를 준비할 적에도 자료가 없어서 애를 먹었거든요. 게다가 전수 이수자께서 돌아가시기도 했고요. 사라지는 지역자원을 잘 포착하고 정리해두는 게 중요하다는 걸 일을 하면서 더욱 실감하고 있어요." (정혜은 사서)애써 발굴하고 수집한 자원이니 만큼 주민들에게 제대로 전하는 것도 사서의 몫이다. 정혜은 사서는 "도서관은 전 연령이 이용하는 공간이라, 자원을 발굴하고 섭외하는 것만큼 모두에게 이해되도록 가공하는 작업에도 품을 많이 들이고 있다"고 말했다."문산도서관이 문산을 담고, 문산을 닮은 도서관이 됐으면 좋겠어요. 지역 연계 일을 담당하게 되면서부터는 늘 마을을 떠올릴 수밖에 없어요. 덕분에 파주에 대한 애정이 커졌죠. 동네에 도서관이 있어서 좋다는 이야기를 이용자분들이 자주 해주시는데, 이 이야기가 쭉 이어지도록 문산을 잘 담아가겠습니다."