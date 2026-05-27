"메모리 재평가"가 붙인 불기둥, 하이닉스도 시총 1조 달러 시대

▲27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 181.19p(2.25%) 오른 8,228.70으로 마감했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기