"메모리 재평가"가 붙인 불기둥, 하이닉스도 시총 1조 달러 시대

전날 처음 '8000피'에 안착했던 코스피가 반도체를 중심으로 한 급등세에 힘입어 27일에도 신고가를 썼다. 간밤 미국 뉴욕증시를 뒤흔들었던 마이크론 테크놀로지의 폭등세가 고스란히 국내 시장으로 옮겨 왔기 때문이다. 폭발적인 매수세에 사이드카도 발동됐지만 삼성전자와 SK하이닉스는 거침없이 상승했다.
여기에 삼성전자의 임금 협상안 타결 소식과 이날 첫선을 보인 단일종목 2배 레버리지 ETF의 거래량까지 맞물리면서 한국 증시는 다시 한번 기염을 토했다.
새 역사 쓴 코스피... 장중 8450선도 돌파
이날 코스피 지수는 전 거래일보다 2.42% 오른 8242.12로 출발하며 시작과 동시에 크게 상승했다. 이후 사상 처음으로 8450선을 넘어 최고 8457.09까지 치솟았다. 강력한 매수세에 한국거래소는 이날 오전 9시 6분, 매수 사이드카(프로그램 매수 호가 일시 효력 정지)를 발동했다. 코스피200 선물가격이 전일 종가 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분 이상 지속될 때 발동되는 조치다. 코스피 시장에 매수 사이드카가 발동된 건 올해 들어 10번째다.
오후 들어 차익 실현 매물이 나오면서 장중 최고점보다 밀렸지만 코스피는 전 거래일 대비 181.19포인트(2.25%) 오른 8228.70으로 장을 마감했다. 어제 기록한 역대 최고 종가를 단 하루 만에 갈아치운 셈이다. 시장 전반의 거래량도 평소 대비 2배 넘게 늘어났다.
이날 증시를 자극한 건 미국 뉴욕증시에 상장된 마이크론 테크놀로지의 급등 소식이었다. 마이크론은 간밤 19.29% 폭등하며 시가총액 '1조 달러' 클럽에 첫발을 들였다. 이날 글로벌 투자은행(IB) UBS가 발간한 보고서 내용 때문이다.
우선 UBS 수석 애널리스트 티모시 아큐리는 마이크론 목표 주가를 기존 535달러에서 1625달러로 3배 가까이 올렸다. 그는 AI를 단순히 챗봇으로 소화하는 현 단계를 넘어, AI가 스스로 판단하고 행동하는 이른바 '에이전트' 시대가 오면 메모리 수요가 기하급수적으로 증가할 수 있다고 내다봤다. AI 에이전트가 스마트폰과 컴퓨터에 탑재되면, 모바일 DRAM과 AI용 메모리 수요가 폭발적으로 늘 수 있다는 전망이다.
동시에 AI 시대가 열리면서 메모리 반도체가 과거의 단순 경기순환형 자재를 뛰어넘어 '인프라 자산'으로 거듭나고 있다는 점, 반도체 부족을 우려한 글로벌 빅테크 기업들로부터 장기공급계약(LTA) 요구가 쏟아져 앞으로 수년간 마이크론이 안정적인 매출을 달성하게 됐다는 점 등도 근거로 제시했다.
그런데 이는 메모리 반도체 생태계를 이끌고 있는 삼성전자, SK하이닉스에 그대로 적용되는 논리다. 삼성전자, SK하이닉스 역시 빅테크 기업들로부터 LTA를 체결하자는 러브콜이 쏟아지고 있기 때문이다. 한 발 더 나아가 빅테크 기업들은 삼성전자, SK하이닉스에 생산 시설 건설과 첨단 장비 구입까지 지원해주겠다고도 제안하고 있는 상황이다.
이처럼 UBS가 띄운 '메모리 재평가' 논리는 국내 증시에서도 그대로 반영됐다. HBM 시장의 선두 주자인 SK하이닉스는 이날 전 거래일 대비 9.31% 폭등한 224만 3000원에 장을 마감했다. 장중 최고가는 236만 원까지 치솟았다. 이번 급등으로 SK하이닉스는 상장 이후 처음으로 시가총액 1조 달러(한화 약 1380조 원)를 돌파하는 신기록을 세웠다. 이로써 삼성전자에 이어 한국 증시 역사상 두 번째로 시가총액 1조 달러를 돌파했다.
삼성전자 역시 전날보다 2.68% 급등한 30만 7000원에 장을 마감했다. 특히 노사 임금협상안이 이날로 타결되면서 최대 뇌관으로 손꼽히던 '총파업 리스크'를 털어낸 것도 한몫했다(관련 기사: 삼성전자 임협 타결... 급한 불은 껐지만 노-노·주주갈등 예고
https://omn.kr/2idgf).
상장 첫날 대박난 '단일종목 2배 레버리지 ETF'… 투자에 '명암'도
이날 처음 증시에 상장된 '단일종목 2배 레버리지 ETF(상장지수펀드)' 역시 시장의 열기에 부채질을 했다. 국내 8개 자산운용사는 금융당국의 자본시장법 시행령 개정에 맞춰, 단일 우량 종목의 하루 수익률을 2배로 추종하는 ETF를 선보였다. 그동안 국내 ETF는 개별 종목 편입 비율이 30%로 제한돼 있었는데 이번에 규제가 완화되면서 국내에서도 단일 종목 100% 비중의 2배 상품 매매가 가능해졌다.
때마침 삼성전자와 SK하이닉스가 랠리를 펼치자, 2배 추종 ETF들 역시 폭발적인 수익률을 기록했다. SK하이닉스를 2배 추종하는 RISE SK하이닉스단일종목레버리지, KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 등은 이날 기준 가격보다 각각 18.47%, 18.44% 상승했다. 삼성전자를 2배 추종하는 RISE 삼성전자단일종목레버리지, TIGER 삼성전자단일종목레버리지 등도 기준가 대비 각각 5.61%, 5.53% 올랐다.
다만 레버리지 상품은 '음의 복리 효과'를 가진 만큼 투자에 유의할 필요가 있다. 만일 기초자산인 삼성전자 주가가 오늘 10% 올랐다가 내일 10% 떨어진다고 가정해 보자. 일반 주식이라면 100원이 110원이 된 뒤 다음 날 99원이 돼 처음보다 1% 손실을 보는 데 그친다. 하지만 2배 레버리지 상품은 오늘 20%가 올라 120원이 된 뒤, 다음 날 20%가 하락하면 96원이 된다. 기초자산이 1% 빠질 때, 레버리지 상품은 4%가 깎이는 구조인 셈이다.
결국 기초자산이 매일 직선으로 오르지 않고 오르내림을 반복하면 ETF의 가치는 서서히 갉아 먹혀 원금 손실이 발생할 수 있다.