김상욱 "김종훈 후보 결단에 감사, '역선택 방지' 장치는 필수"

김상욱 더불어민주당 울산시장 후보가 27일 김종훈 진보당 후보의 여론조사 재경선 결정에 "크고 용기 있는 결단에 깊은 감사와 존경을 드리며 이번 협의를 위해 헌신해 주신 민주당과 진보당의 모든 동지들께도 진심으로 감사드린다"고 밝혔다(관련 기사 : 김종훈, 김상욱 요구 수용... 울산시장 후보 단일화 재경선 실시
).
김상욱 후보는 이날 오후 자신의 선거사무소에서 기자회견을 갖고 "'민주시민의 민의가 왜곡되지 않는 방식의 단일화'는 민주도시 울산을 만들어낼 수 있는 후보를 선출하기 위한 가장 근본적인 대전제"라며 "'역선택 방지' 장치는 이를 실현하기 위한 당연한 필수 조건"이라며 이같이 밝혔다.
김 후보는 "저는 이러한 취지에서 28일, 역선택 방지 조항을 반영한 여론조사 방식으로 민주·진보 단일 후보를 선출할 것을 제안했다"며 "진보당 김종훈 후보께서 오늘 오후 기자회견을 통해 이를 수용해 주셨고, 현재 양당 중앙당 실무 차원에서 후속 협의가 진행되고 있다"고 덧붙였다.
김 후보는 "그동안 민주당과 진보당 사이에 불필요한 오해와 갈등이 있었던 것도 사실이지만 저는 이번 협의의 과정이 두 당 사이의 신뢰를 더욱 단단히 하는 전화위복의 계기가 될 것이라 믿는다"며 "지난 오해를 넘어, 시민 중심의 민주도시 울산 건설을 위한 진정한 동지로서 함께 나아가기를 희망한다"고 밝혔다.
또한 "쉽지 않은 과정임에도 우리 민주당과 진보당 그리고 조국혁신당 동지들은 하나의 힘으로 뭉치기 위해 뼈를 깎는 노력을 더하고 있다"며 "우리의 시민을 향한 이 충정이 꼭 결실을 맺을 수 있도록 더 뜨겁게 손을 맞잡아야 한다"고 강조했다.
끝으로 김 후보는 "6월 3일 지방선거 승리는 울산 시민의 민의를 바르게 담아낼 때 비로소 완성된다"며 "또한, 선거 이후 변화의 힘을 얻기 위해서도 범민주진영의 단일화는 필요하다"고 밝혔다.
이어 "그렇기에 저는 '단독 승리가 가능하더라도 단일화를 해야 한다'고 주장해 왔다"며 "민의를 바로 받들고 실천하는 길, 우리 민주당과 우당인 진보당 그리고 조국혁신당이 함께 걷겠다"고 덧붙였다.