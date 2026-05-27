향후 1~2년 '골든타임'... 정부, 국산 AI반도체 생태계에 재정 집중

큰사진보기 ▲A pile of AI microprocessors, NPU (neural process units) ⓒ omilaev on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 백준호 퓨리오사AI 대표가 12일 서울 강남구 퓨리오사 AI에서 열린 금융위 국내대표 AI 반도체(NPU) 기업 현장방문 및 간담회에서 이억원 금융위원장의 발언을 경청하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 향후 1~2년이 '인공지능(AI) 3대 강국' 도약의 골든타임으로 보고, 독자적 AI 생태계 조성을 위한 재정 지원 확대 방침을 밝혔다. 특히 막대한 전력과 비용이 드는 기존 GPU(그래픽처리장치)의 한계를 극복할 대안으로 국산 NPU(신경망처리장치)를 지목하며, 초기 시장 창출 지원 의지를 강조했다.조용범 기획예산처 예산실장은 27일 서울에 있는 국내 대표 AI 반도체 스타트업인 '퓨리오사AI' 사옥을 방문해 AI 산업 현황을 점검했다.이번 방문은 기획예산처 예산실이 추진 중인 'The 100 현장경청프로젝트'의 96번째 일정이다. 정부는 본격적인 내년도 예산 편성을 앞두고 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 100곳 이상의 정책 현장을 방문하고 있다.이날 조 실장은 간담회에 앞서 퓨리오사AI가 개발한 차세대 제품 시연을 참관하며 국산 NPU 기술개발 현황을 살펴봤다. NPU는 AI 추론에 특화된 반도체다. 현재 AI 반도체 시장은 GPU 중심으로 형성돼 있지만, AI 서비스 확산에 따른 전력 효율성 문제가 커지면서 고효율·저전력 기반의 NPU 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망된다.이어서 국내 AI 반도체 스타트업 대표들과 금융 전문가들이 함께 자리해 산업 동향을 점검하고 '2027년 AI 재정투자 방향'을 논의하는 간담회가 열렸다.백준호 퓨리오사AI 대표는 글로벌 빅테크 기업들이 시장을 주도하는 척박한 환경 속에서 그간 정부가 보여준 지원에 감사를 표했다. 그러면서도 그는 "기술 경쟁력을 갖춘 국내 반도체 기업들이 한 단계 더 도약할 수 있도록 수요 창출 등 (정부의) 적극적인 정책 지원이 필요하다"고 건의했다.이에 대해 조 실장은 "향후 1~2년이 AI 3대 강국 도약의 골든타임"이라며 정부의 강력한 재정 지원 의지를 밝혔다.조 실장은 "올해 9조9천억 원 규모의 AI 예산을 통해 GPU 확충과 AX(AI 전환)를 통한 생산성 향상 등을 밀착 지원하고 있다"면서 "내년에도 독자적인 AI 생태계가 우리 땅에 뿌리내릴 수 있도록 재정을 적극 지원할 계획"이라고 답했다.특히 그는 백 대표의 건의를 의식한 듯 "GPU의 한계를 극복할 대안으로 고효율·저전력 국산 NPU가 부상하고 있는 만큼 정부가 초기시장 창출을 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.또한 단순히 예산을 늘리는 것을 넘어, 재정 집행의 '질적 성장'을 위한 칼날도 예고됐다. AI 예산 규모가 대폭 커진 만큼 방만하게 운영되는 사업은 걸러내겠다는 것이다.조 실장은 "이제는 성과를 극대화하기 위한 질적 성장도 시급하다"며 "AI를 포함한 관련 재정사업 전반을 원점에서 재검토해 소규모·관행적 사업은 과감히 걷어내고, AI 생태계 조성에 효과적인 사업들에 재원이 집중되도록 지출 재구조화를 병행하겠다"고 밝혔다.이날 간담회에 동석한 박태완 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관도 "AI 반도체는 독자 AI 실현의 핵심 기반"이라며 "오늘 만난 기업들은 정부의 연구개발(R&D)지원으로 성장해 더욱 깊은 의미를 가진다"고 말했다. 이어 "오늘 기획처와 함께 경청한 현장의 목소리를 토대로 우리 기업들에게 꼭 필요한 정책을 발굴하고 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.참석자들은 AI 산업 경쟁력 확보를 위해 정부의 적극적 역할이 필하다는 데 공감하면서도, 한정된 재원을 효율적으로 쓰기 위한 지출 재구조화 필요성에 뜻을 같이했다.한편 기획예산처는 이번 간담회에서 나온 현장 의견을 면밀히 검토해 2027년도 예산안 및 국가재정운용계획(2026~2030년) 수립 과정에 적극 반영할 계획이다.