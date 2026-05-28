"밀어줄게요" 땅만 보던 러너의 시선이 바뀌는 순간

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큰사진보기 ▲참가자들이 원을 만들고 소개하거나 준비 운동하는 사진 ⓒ 유채운 관련사진보기

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"요즘 사람들은 강변을 달리면 물결을 보고, 공원을 지나면 나무와 하늘을 보듯이 경치를 보고 뛴다고 하잖아요. 저희 같은 휠체어 러너들은 오직 땅만 보고 가요. 바퀴가 걸릴 만한 홈은 없는지, 갑자기 턱이 나오지는 않는지, 길이 한쪽으로 기울어져 있지는 않은지 계속 살펴야 하거든요."

큰사진보기 ▲휠체어 러너와 비장애인 러너가 같은 길 위를 나란히 달리는 뒷모습 ⓒ 장석찬 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 저널리즘 블로그에도 실립니다.

서울 용산 서빙고동의 용산공원 장교숙소 5단지. 주말이면 산책 나온 사람들과 사진을 찍는 연인들이 천천히 오가는 공간이다. 이국적인 건물 사이로 바람이 불고, 운동복 차림의 사람들이 하나둘 모이기 시작했다. 지난 23일, 이곳에서는 장애인과 비장애인이 함께 달리는 배리어프리 러닝 크루 '배프런'의 정기 러닝이 열렸다.처음 분위기는 여느 러닝 크루와 크게 다르지 않았다. 참가자들은 드레싱룸에 모여 짐을 내려놓고 물을 마시며 인사를 나눴다. 누군가는 러닝화를 고쳐 신었고, 누군가는 휠체어 바퀴 상태를 확인했다. 서로의 안부를 묻는 말과 가벼운 농담도 오갔다.하지만 밖으로 나와 원을 만들자 분위기가 조금 달라졌다. 참가자들은 이름과 사는 지역, 평소 운동 상태를 나눴고, 장애 당사자는 자신의 장애 유형과 달릴 때 조심해야 할 점을 덧붙였다. 처음에는 조금 낯설게 느껴질 수 있는 풍경이었다. 그러나 곧 이해할 수 있었다. 이 모임은 누가 더 빨리 뛰는지를 겨루는 자리가 아니었다.페이스가 맞는 사람끼리 발을 맞추고, 모두가 안전하게 달릴 수 있도록 서로의 상태를 먼저 확인하는 시간이었다.준비 운동도 달랐다. 비장애인 참가자들이 다리와 허리를 풀 때, 휠체어 러너들은 팔과 어깨를 중심으로 몸을 풀었다. 시각장애인 러너와 함께 달릴 가이드 러너는 가이드 끈을 손에 맞게 조였다. 몸을 푸는 방식은 달랐지만, 웃음과 농담이 이어지는 모습은 평범한 주말 러닝 모임 같았다.이날 러닝은 속도나 페이스를 나누는 대신 '40분'이라는 시간을 정해두고, 각자 원하는 만큼 자유롭게 달리는 방식으로 진행됐다. 한 바퀴 800m 코스 위에서 시각장애인 러너는 가이드 러너와 함께 달렸고, 휠체어 러너와 비장애인 러너들도 나란히 움직였다. 지칠 때면 서두르지 않고 걸었고, 다시 달릴 수 있을 때 각자의 레이스를 이어갔다.러닝을 마친 뒤 휠체어 러너 이도일씨와 이야기를 나눴다. 그는 휠체어 러너의 시선을 이렇게 설명했다.같은 길을 달려도 누군가는 풍경을 보고, 누군가는 땅을 본다. 비장애인 러너에게는 가볍게 몸을 푸는 길이었지만, 휠체어 러너에게는 바퀴가 빠질 틈과 갑작스러운 턱, 미세한 경사를 계속 살펴야 하는 길이었다.도일씨가 잠시 고개를 들어 주변을 볼 수 있는 순간도 있다. 함께 달리는 비장애인 러너가 "밀어줄게요"라며 뒤에서 휠체어를 밀어줄 때다. 그 짧은 구간에서야 그는 비로소 고개를 들고 주변을 눈에 담는다고 했다. 누군가 잠깐 바퀴 앞의 길을 대신 맡아줄 때, 러닝은 '땅을 살피는 일'에서 '풍경을 누리는 일'이 된다.그 말을 듣고 다시 코스를 걸어보면, 조금 전까지 보이지 않던 것들이 눈에 들어온다. 보도블록 사이의 홈, 한쪽으로 살짝 기운 길, 휠체어 바퀴가 지나갈 때 덜컹거리던 낮은 턱이다. 혼자 걸을 때는 배경이던 바닥이, 누군가에게는 계속 판단해야 하는 정보였다.이야기가 마라톤 대회로 이어지자 도일씨는 "장애인에게 대회는 출발선에서 시작되지 않는다"고 말했다. 집을 나서는 순간부터 이미 시작된다는 뜻이었다. 그는 보통 약속 시간 두세 시간 전부터 장애인 콜택시를 예약한다고 했다. 차가 제시간에 오면 다행이지만, 너무 빨리 오면 준비가 덜 된 채 서둘러야 하고, 늦게 오면 약속에 늦을까 마음이 급해진다.콜택시가 여의치 않을 때는 일반 대형 택시를 부르기도 한다. 하지만 휠체어를 실을 수 있는지, 기사가 얼마나 도와줄 수 있는지는 그때의 상황에 맡겨야 한다. 도일 씨는 이를 "기사님의 친절도에 따른 랜덤"이라고 표현했다.지하철을 타는 일도 간단하지 않다. 이동 경로를 짤 때는 엘리베이터 위치와 대기 시간, 환승 동선까지 계산해야 한다. 과거에는 지하철 승강장과 열차 사이의 틈에 휠체어 바퀴가 걸려 그대로 뒤로 넘어진 적도 있었다고 했다. 그는 "이런 일은 휠체어 사용자들에게 특별한 사고가 아니다"라고 말했다. 이동은 단순히 목적지에 닿는 과정이 아니라, 위험을 예상하고 온몸으로 피해 가야 하는 일이었다.대회장 안에서도 기준은 대부분 비장애인의 몸에 맞춰져 있었다. 준비 운동이 다리 중심으로 진행되면 휠체어 러너는 동작을 따라 하기 어렵다. 급수대 높이가 맞지 않으면 물 한 모금 먹는 일도 쉽지 않다. 포토존이나 시상대에 경사로가 없으면 완주 뒤 사진 한 장조차 포기해야 한다. 참가할 수 있다는 것과 불편 없이 함께 뛸 수 있다는 것은 다른 문제였다.그날 '배프런'에서 함께 달리며 가장 오래 기억에 남은 것은 러닝의 속도가 아니었다. 같은 길 위에 서 있어도, 각자 전혀 다른 방식으로 길을 지나고 있다는 사실이었다. 누군가에게는 아무렇지 않은 일상의 공간이, 다른 누군가에게는 온 신경을 곤두세우고 지나야 하는 지면이었다.함께 달린다는 것은 단순히 같은 출발선에 세워두는 일이 아니었다. 누군가의 속도를 기다려주고, 잠깐 휠체어를 밀어주고, 함께 길을 살피는 일이었다. '배프런'의 러닝이 끝난 뒤에도 용산공원의 길은 여전히 같은 길이었다. 다만 그 길을 보는 기준이 달라졌다.한편, '배프런' 정기 러닝은 월 1회, 주로 셋째 주나 넷째 주 토요일에 열린다. 참여를 원하는 사람은 러닝 일주일 전 배프런 인스타그램 계정(@bf_run)에 올라오는 공지를 확인해 문의하거나, 기존 크루원의 초대를 통해 함께할 수 있다. 참여 대상은 스스로 신체 활동이 가능한 장애 청년과 비장애 청년이다. 다만 별도의 전담 가이드 러너를 배정해 운영하는 방식은 아니기 때문에, 시각장애 청년이 처음 참여할 경우 함께 활동할 수 있는 지인과 동행이 가능한지 등을 사전에 확인하고 있다.