참여연대, 전공의·전문의 부족 충북대병원 정상화 촉구

큰사진보기 ▲충북대병원 전경. 사진=충북대병원 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북참여자치시민연대가 충북대병원 정상화를 위한 대책 마련을 촉구했다.참여연대는 27일 "충북대병원은 도내 유일의 상급종합병원이자 지역거점 국립대병원으로 중증·응급환자를 책임지는 지역 공공의료의 마지막 안전망"이라며 "의료공백 장기화는 도민의 생명과 안전, 지역 의료체계 전반과 직결된 심각한 문제"라고 밝혔다.참여연대는 "충북대병원 전공의 정원은 192명이지만 실제 근무 인원은 125명 수준에 그치고 있으며, 부족한 인력을 메우기 위해 간호부 인력 56명을 전담간호사로 전환 배치한 상태"라고 설명하며 "20여 명 규모로 운영되던 응급실 역시 현재는 5명의 응급의학과 전문의가 유지하고 있는 것으로 알려졌고, 일부 진료과에서는 응급환자 수용에도 차질을 빚고 있다"고 지적했다.또 내과·외과·소아청소년과 등 필수의료 분야 전문의 공백이 이어지고 있고, 류마티스내과는 전문의조차 없는 상황이라고 주장했다.또 "경영 적자와 누적 채무 증가까지 겹치면서 병원 운영 전반에 대한 우려가 커지고 있다"고 지적했다.참여연대는 "충북은 전국 17개 시·도 가운데 치료 가능 사망률이 가장 높은 지역"이라며 "2023년 기준 충북의 치료 가능 사망률은 인구 10만 명당 49.94명으로 전국 최고 수준"이라고 밝혔다.이어 "충북 인구를 고려하면 매년 약 800명의 도민이 적절한 치료가 제때 이뤄졌다면 예방 가능했을 것으로 추정된다"며 "최근 청주의 한 산모가 상급병원을 찾는 과정에서 부산까지 이송됐지만 결국 태아를 잃은 사건 역시 지역 공공의료 취약성을 보여주는 사례"라고 지적했다.그러면서 정부와 충북도가 충북대병원 정상화를 위해 나서야 한다고 촉구했다. 참여연대는 "현재 충북대병원이 다른 국립대병원보다 회복이 더디고 의료공백과 경영 악화가 동시에 심화되고 있는 원인에 대한 면밀한 점검이 필요하다"며 "개별 병원 문제가 아니라 충북 공공의료체계의 취약성과 국가 공공의료 지원체계를 함께 점검해야 한다"고 말했다.이어 "중앙정부는 응급·필수의료 유지와 의료인력 확보, 공공의료 기능 회복을 위한 실질적인 지원 대책을 마련해야 한다"며 "충북도 역시 지역 공공의료 안전망을 책임지는 광역지방정부로서 의료공백 최소화와 지역 의료체계 안정에 적극 대응해야 한다"고 촉구했다.