여수상의, 석유화학 위기 근로자 등에 지원금 지급

큰사진보기 ▲전남 여수상공회의소가 석유화학 위기 근로자에 대한 지원사업으로 1차 지원금 총 21억 4400만 원을 지급한다고 27일 밝혔다. ⓒ 여수상공회의소 관련사진보기

AD

전남 여수상공회의소는 석유화학 위기 근로자에 대한 지원사업으로 1차 지원금 총 21억 4400만 원을 지급한다고 27일 밝혔다.이번 지원사업은 고용노동부·전라남도·여수시가 추진하는 '지역·산업 맞춤형 일자리지원사업'의 일환으로 ▲석유화학산업 근로자 안심패키지 ▲화물운수종사자 안심패키지 ▲위기근로자 새출발 희망사업 등으로 구성됐다.1차 지급 대상은 3개 사업 총 4288명으로, 이들에게는 1인당 50만 원의 지원금이 지급된다. 사업별 지급 인원은 근로자 안심패키지 2802명, 화물운수종사자 안심패키지 419명, 위기근로자 새출발 희망사업 1067명이다.여수상의는 근로자 안심패키지 1698명, 화물운수종사자 안심패키지 581명, 위기근로자 새출발 희망사업 433명 등 잔여 대상 근로자에 대한 추가 지급도 이르면 6월 중 완료한다는 계획이다.아울러 추가로 20억 원의 예산을 확보해 근로자 안심패키지 2차 사업을 추진할 예정이며, 위기근로자 새출발 희망 2차 사업도 순차적으로 진행할 방침이다.한문선 회장은 "석유화학 업황 부진과 고용불안이 장기화되는 어려운 상황 속에서 이번 지원사업이 위기근로자들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "지원금이 하루라도 빨리 지급될 수 있도록 임직원 모두가 야간 연장근무까지 해나가며 최선을 다해왔다"고 말했다. 이어 "앞으로도 지역 근로자들의 고용안정과 생활 지원을 위해 적극 노력하겠다"고 밝혔다.