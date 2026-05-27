대전송전탑대책위 "환경부, 보여주기식 주민 만남 중단하라"

큰사진보기 ▲대전·세종·공주·금산·청주 옥산 등 '신계룡-북천안 345kV 송전선로 건설 반대 충청권 주민대책위원회'가 지난 4월 13일 송전선로 건설 입지선정위원회 회의가 열리는 대전 DCC 앞에서 기자회견과 집회를 열고, 주민 동의 없는 송전선로 노선 심의를 즉각 중단하라고 촉구하고 있다(오마이뉴스 자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전지역 송전탑 반대 주민·시민사회단체들이 환경부의 송전선로 관련 주민 간담회 추진을 두고 "보여주기식 주민 만남"이라며 강하게 반발하고 나섰다.대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위원회는 27일 성명을 내 "환경부는 입지선정위원회 뒤에 숨은 일방행정을 멈추고, 주민 참여 기반의 사회적 공론화 절차를 다시 시작하라"고 촉구했다.대책위에 따르면, 김성환 환경부 장관은 이날 오후 3시 30분 국립대전현충원에서 송전선로 입지선정위원회 일부 위원 3명과 간담회를 추진한 것으로 알려졌다.이에 대해 대책위는 "환경부가 초고압 송전선로 입지선정 절차를 1개월간 중단하겠다고 발표한 이후 처음으로 이뤄지는 주민 접촉"이라면서도 "이번 만남은 주민 의견 수렴이라는 이름을 내세우고 있지만, 실제로는 전국 및 지역 대책위와 어떠한 협의도 없이 추진된 일방적이고 행정편의주의적인 절차에 불과하다"고 비판했다. 이어 "우리는 이번 만남을 결코 정상적인 주민 의견 수렴 과정으로 인정할 수 없다"고 밝혔다.대책위는 그동안 전국대책위와 지역 주민들이 입지선정위원회 구성 이전부터 문제를 제기해 왔다고 설명했다.이들은 "주민 대표성조차 확보되지 않은 구성 방식, 정보 비공개, 비민주적 운영, 일방적 회의 진행 등 입지선정위원회는 시작부터 절차적 정당성을 상실한 구조였다"고 주장했다.그러면서 "환경부는 이러한 근본 문제를 해결하기는커녕 기존 입지선정위원회 틀 안에서 일부 위원만 만나 지역 여론을 청취하겠다는 태도를 보이고 있다"며 "이는 주민 의견 수렴이 아니라 이미 정해진 송전선로 건설 계획을 정당화하기 위한 형식적 절차에 불과하다"고 지적했다.대책위는 특히 환경부가 '절차 중단'을 선언한 뒤에도 주민 의견 수렴 방식과 사회적 논의 원칙에 대해 주민대책위 및 전국대책위와 협의하지 않았다고 비판했다.이들은 "절차를 중단했다면 우선 중단 이후의 절차 설계부터 주민들과 논의하는 것이 최소한의 민주주의 원칙"이라며 "주민 의견 수렴은 행정기관이 편한 상대를 골라 만나는 방식으로 이뤄져서는 안 된다"고 강조했다.대책위는 송전선로 문제를 특정 지역의 민원이 아닌 국가 에너지 정책과 수도권 집중 산업정책이 결합된 전국적 갈등 사안으로 규정했다.이들은 "주민 간 갈등이 첨예한 상황일수록 더욱 투명하고 공개적이며 대표성을 갖춘 공론화 구조가 필요하다"며 "환경부가 일부 위원들과의 만남을 통해 지역 의견을 수렴했다고 주장하는 것은 주민 여론 왜곡이며 갈등을 더욱 증폭시키는 행위일 뿐"이라고 밝혔다.또한 "송전선로 필요성, 경과지 선정 기준, 대안 검토 여부, 전력 수급 전망, 분산에너지 가능성 등 핵심 정보조차 제대로 공개되지 않고 있다"며 "정보 비대칭 상태에서의 의견 수렴은 민주주의가 아니라 통보"라고 비판했다.이어 "백지화를 제외한 의견 수렴은 결론이 정해진 형식적 절차일 뿐"이라며 "주민 희생을 전제로 한 수도권 집중 개발 정책을 유지한 채 주민 설득만 반복하는 것은 더 이상 용납될 수 없다"고 주장했다.대책위는 "기후위기 시대에 필요한 것은 초장거리 초고압 송전망 확대가 아니라 지역에서 생산하고 지역에서 소비하는 분산에너지 체계로의 전환"이라며 "지금과 같은 중앙집중형 전력정책은 지역 희생과 사회적 갈등만 확대할 뿐"이라고 강조했다.대책위는 환경부가 발표한 '1개월 절차 중단'에 대해서도 의구심을 나타냈다.이들은 "주민 의견 수렴을 위한 진정성 있는 조치가 아니라 지방선거 기간의 정치적 부담과 여론 악화를 회피하기 위한 꼼수가 아닌지 의심을 거둘 수 없다"며 "정치적 중립성과 공공성을 지켜야 할 환경부 장관이 주민 갈등 문제의 근본적 해결이 아니라 선거 시기를 고려한 정치적 행보를 하고 있는 것으로 보인다"고 비판했다.그러면서 환경부에 ▲입지선정위원회를 주민 대표기구인 것처럼 활용하는 행태 중단 ▲전국대책위와 지역 주민대책위가 참여하는 공식 협의체 구성 ▲정보 공개와 독립적 검증을 전제로 한 공론화 절차 보장 ▲용인 반도체 국가산단 재검토와 송전선로 백지화를 포함한 모든 가능성을 열어둔 논의 등을 요구했다.대책위는 김성환 환경부 장관을 향해서도 "보여주기식 간담회를 중단하고, 전국대책위와 지역 주민대책위의 동의를 기반으로 한 공식 공론화 절차에 나서라"며 "주민을 두려워해 제대로 만나지도 못하면서 주민 의견 수렴을 말할 자격은 없다"고 비판했다.끝으로 이들은 "환경부가 지금과 같은 꼼수 행정과 일방통행식 절차를 계속 강행한다면 김성환 환경부 장관 퇴진을 포함한 강력한 전국 공동투쟁에 나설 것"이라고 경고했다.