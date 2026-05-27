보문산대책위 "이장우 보물산 프로젝트는 공허한 약속"

큰사진보기 ▲'보문산난개발반대시민대책위원회'가 지난 2월 24일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "시민의견을 묵살해 민주주의를 훼손하고, 보문산의 산림과 생태를 파괴하며, 대전시 재정을 파탄으로 몰고 가는 이장우 대전시장을 강력히 규탄한다"며 '보물산프로젝트' 전면 백지화를 촉구하고 있다(오마이뉴스 자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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보문산난개발반대시민대책위원회(이하 대책위)가 국민의힘 이장우 대전시장 후보의 보문산 개발 공약을 "실현 가능성도, 도시의 지속가능성도 담보하지 못한 공허한 약속"이라고 비판했다.대책위는 27일 성명을 내고 "이장우 후보의 보물산 프로젝트 공약은 시민 삶의 개선, 도시의 지속가능성 확보는 물론 실현 가능성조차 담보되지 않은 공약"이라며 "대전시 재정난을 외면하고 시민 의견을 묵살하는 막무가내식 개발 공약을 규탄한다"고 밝혔다.대책위에 따르면 이 후보는 보문산에 대전 전체를 조망할 수 있는 전망타워와 2.4km 케이블카, 1.3km 모노레일을 설치하고, 오월드 재창조 사업과 자연휴양림 2곳, 제2수목원 조성 등을 공약하고 있다.이에 대해 대책위는 "이 사업이 공약대로 진행된다면 보문산 녹지 산림의 절반이 사라질 지경"이라며 "보문산 대부분은 자연녹지지역이자 공원녹지지역으로, 도심 확장을 억제하기 위해 보전에 가치를 두고 보호해야 하는 지역"이라고 지적했다.이어 "250m를 넘는 초고층 전망타워와 케이블카, 모노레일 등의 시설물 난립은 보문산의 산림과 야생생물 서식지를 극단적으로 훼손하고, 결과적으로 도시의 지속가능성을 해치게 된다"고 주장했다.대책위는 관광 효과에 대해서도 의문을 제기했다. 이들은 "케이블카나 전망대 같은 대형 시설물 중심의 개발은 관광 영역에 있어서도 전망이 어둡다"며 "현재 운영 중인 전국 40여 개 케이블카 중 대부분이 적자를 면치 못하고 있다"고 밝혔다.또한 오월드 재창조 사업과 관련해서도 "뽀롱이와 늑구 탈출 사례로 공영동물원 오월드의 열악한 환경에 대한 국민적 우려가 큰 상황에서, 늑대사파리 옆 글램핑장 설치 등이 포함된 오월드 재창조 사업은 괴기스럽기까지 하다"고 비판했다.대책위는 특히 보물산 프로젝트에 투입될 것으로 예상되는 7000억 원 규모의 예산 문제를 지적하며 "이 예산은 전부 대전시와 대전도시공사에 부채로 남게 된다"고 주장했다.이들은 "실행 가능하지도 않고, 실행되어서도 안 되는 보물산 프로젝트를 통해 시민 삶의 어떤 부분이 개선되고 도시의 지속가능성이 확보된다는 말인가"라며 "보문산 개발은 민선4기 때부터 시장 후보들의 단골 공약으로 등장했지만, 지나친 개발 계획은 예산 확보와 환경 훼손 문제로 반복적으로 좌초됐다"고 밝혔다.이어 "지역 주민들과 시민들은 헛되게 남발되는 공약에 기대와 실망을 반복하며 피로감과 스트레스에 시달리고 있다"고 덧붙였다.대책위는 기존 보운대 부지에 이미 지상고 18m의 큰나무전망대가 준공돼 이전보다 나아진 조망을 확보했다는 점도 언급했다. 이들은 "이는 민선7기 허태정 전 시장 당시부터 추진된 보문산관광활성화 사업의 일환이며, 당시 갈등은 있었지만 주민·행정·시민사회·전문가·언론 등이 참여한 민관공동위원회 합의 결과"라고 설명했다.그러면서 "민선8기 이장우 전 시장은 시민 의견을 묵살한 채 대규모 개발 계획으로 전환했다"며 "그러나 민간자본 유치에 두 차례나 실패하면서 임기 내에 삽도 뜨지 못한 사업을, 대규모 시비와 부채를 들여 2030년까지 완료하겠다고 공약하고 있다. 그야말로 잃어버린 4년"이라고 비판했다.대책위는 "기후위기 시대 민선9기 대전시는 도시 에너지 자립률을 높이고, 녹지 보전과 확대를 통해 도시의 생명력을 강화해야 한다"며 "시설물 설치 위주의 난개발이 아니라 대전 도시의 가치를 높일 수 있는, 시민이 중심이 되는 진짜 약속이 필요하다"고 촉구했다.