'전쟁은 절대 안 돼' 손자들과 함께 건넌 DMZ 하늘길

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큰사진보기 ▲DMZ 스테이션DMZ 스테이션 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲캠프그리브스 입구캠프그리브스 입구 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲다큐멘타관다큐멘타관 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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'고맙다, 나의 손자들아. 너희도 오늘 무언가를 느꼈겠지? 전쟁은 어떤 이유에서건 절대로 일어나선 안 되는 거란다. 그러기 위해선 우리가 힘을 길러야겠지. 건강하고 씩씩하게 잘 자라서, 우리 겨레의 숙원인 평화 통일을 너희 세대에서는 꼭 이루어주길 바란다. 다 자라지 못한 너희에게 이런 무거운 숙제를 남겨 미안하구나.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

이제 곧 호국 보훈의 달, 6월이다. 마침 어린 손자들에게 특별한 경험을 시켜주고 싶다는 마음으로 지난 21일, 파주 임진각으로 향했다. 목적지는 임진강을 건너 민간인통제구역으로 들어가는 '파주 임진각 평화 곤돌라', 그리고 그 너머에 있는 옛 미군기지 '캠프그리브스'였다. 나 역시 처음 가보는 길이라 설렘과 긴장이 교차했다. 아이들과 함께하는 길이라 간단한 간식거리를 챙기면서도, '민통선'이라는 단어가 주는 무게감이 온몸으로 전해졌다.임진각에 도착해 가장 먼저 마주한 것은 '보안서약서' 작성이었다. 이곳은 차량으로는 방문할 수 없고 오직 하늘길, 즉 케이블카를 통해서만 갈 수 있는 민간인 출입통제구역이기 때문이다. 일행 중 한 명의 신분증을 제시하고 서약서를 쓰며, 우리가 지금 분단의 최전선으로 향하고 있음을 실감했다.우리는 일반 캐빈과 캠프그리브스 관람이 모두 가능한 통합권을 구매했다. 사실 캠프그리브스가 어떤 곳인지 구체적으로 모르는 상태였지만, "언제 또 와보겠나, 들어간 김에 볼 수 있는 건 다 보자"는 마음이었다. 혹여 어린 손자들이 힘들어하면 언제든 돌아올 마음이었다.평일이라 다행히 승강장은 한산했다. 유모차를 그대로 실을 수 있는 일반 캐빈에 탑승했다. 기저귀며 간식 가방까지 짐이 한 보따리인 데다, 둘째는 아직 오래 걷지 못하는 아기여서 유모차 반입이 안 됐다면 감히 엄두도 내지 못했을 터였다.문이 닫히고 곤돌라가 미끄러지듯 공중으로 떠올랐다. 곤돌라 아래로 자유의 다리와 독개다리 등 임진각의 전경이 한눈에 들어왔고, 잔잔히 흐르는 임진강이 발밑을 지났다. 강을 건너 도착한 제2전망대 주변에는 평화정, 평화등대 같은 상징적인 공간들과 함께 우리나라 육군 34개 사단의 마크가 그려진 '밀리터리 스트리트'가 조성되어 있었다.철책을 따라 조금 더 걸어가니 드디어 캠프그리브스가 모습을 드러냈다. 1953년부터 2004년까지 미군이 주둔했던 국내에서 가장 오래된 미군 기지 중 한 곳이다. 미군 시설의 원형이 그대로 보존된 이곳이 전시관으로 쓰이고 있다는 사실도 놀라웠지만, 내가 아주 흥미롭게 보았던 KBS 드라마 <태양의 후예> 촬영지가 바로 여기였다는 사실에 반가움이 앞섰다.과거 미군들이 사용하던 볼링장을 리뉴얼해 만든 '갤러리 그리브스'에 들어섰을 때, 가슴 한구석이 아릿해져 왔다. 한국전쟁에 참전했던 학도병, 해외 파병 용사, 종군 기자들의 이야기가 전시되어 있었다. 특히 학도병 이우근의 '부치지 못한 편지' 앞에 멈춰 섰을 때 결국 눈시울이 붉어졌다. "어머니, 괴로워하는 저를 위해 기도해 주십시오"로 시작하는 빛바랜 고백 속에는 전쟁 당시 겨우 열대여섯 살이었을 어린 소년이 느꼈을 극심한 두려움과 어머니에 대한 사무치는 그리움이 그대로 묻어있었다.또 한 명, 종군 기자 마거릿 히긴스의 이야기도 발길을 붙잡았다. 6.25 전쟁 발발 이틀 만에 한국으로 건너와 여성 최초로 퓰리처상을 수상한 그녀. "화장품 대신 먼지와 진흙을 얼굴에 덮어쓴 여자", "이브닝드레스보다 미군 전투복이 더 어울리는 여자"라는 수식어가 그녀의 삶을 대변하고 있었다. 평화로운 고국의 행복을 뒤로 하고 이 참혹한 전쟁터에 기꺼이 뛰어들게 만든 힘은 무엇이었을까. 그녀의 용기와 평화 정신 앞에 숙연해질 뿐이었다.이어지는 전시관들은 저마다 독특한 역사적 흔적을 품고 있었다. 과거 화장실과 샤워실로 쓰이던 벽돌 건물(다큐멘타 2관)에는 주한미군의 빛바랜 사진들이 걸려 있었고, 작전실과 통신실을 재현한 공간(다큐멘타 3관)에서는 당시의 긴박함이 고스란히 전해졌다. 과거 독신 하사관 숙소였던 독특한 구조의 '스튜디오 BEQ'는 현재 중립국감독위원회(NNSC) 국가들의 전시관으로 활용되고 있었다.관람 중간, 과거 차량 정비고를 리모델링해 만든 '카페 그리브스'에서 시원한 커피를 마시며 잠시 다리를 쉬어갔다. 민통선 안 삼엄한 군사기지 한복판에서 아이들과 카페에 앉아 여유를 즐기고 있다는 사실 자체가 묘한 감동으로 다가왔다. 가장 인상 깊었던 곳 중 하나는 단연 '탄약고'였다. 과거 미군 부대에 탄약을 보급하던 이 삼엄한 공간이 지금은 아름다운 창작 예술 공간으로 탈바꿈해 있었다.바닥의 선을 따라 걸으면 분단의 어둠에서 밝은 평화의 에너지로 나아가는 듯한 이승근 작가의 프로젝션 맵핑 작품(이 선을 넘지 마시오), 그리고 미군 군용 텐트와 낙하산을 해체하고 재조합해 군사적 긴장의 공간을 새로운 생명의 서식지로 변화시킨 연진영 작가의 설치 작품(주름진 서식지)은 분단 국가의 아픔을 예술로 승화 시키며 깊은 울림을 주었다.만약 이곳을 보지 않고 곤돌라만 타고 홀라당 돌아갔다면 얼마나 후회했을까. 볼거리도 많았을 뿐더러, 한국전쟁의 역사를 되짚어보며 평화와 안보의 소중함을 뼈저리게 느끼게 해 준 소중한 시간이었다. 무엇보다 고마운 것은 우리 두 손자였다. 걷다가 다리가 아프다고 보챌 법도 한데, 큰 손자는 끝까지 씩씩하게 제 발로 걸어주었고, 둘째 손자도 유모차 위에서 지루해 하지 않고 할머니의 발걸음을 맞춰주었다. 순조롭게 관람을 마치고 돌아오는 길, 유모차를 밀며 속으로 아이들에게 가만히 말을 건넸다.다가오는 6월, 호국보훈의 달을 맞아 아이들의 손을 잡고, 혹은 부모님의 손을 잡고 파주 임진각 평화 곤돌라를 타보길 권한다. 하늘길을 건너 마주하는 평화의 가치가 가슴 속에 경건한 이정표 하나를 세워줄 것이다.<운영 안내>- 임진각 평화 곤돌라 : 연중무휴 운영- 캠프그리브스 : 매주 월요일 및 명절 당일 휴무<방문 시 필수 주의 사항>- 신분증 필수 : 민통선 출입 지역이므로 탑승자 중 최소 1명은 반드시 실물 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)을 소지해야 한다.- 사진 촬영 제한: 경계시설물(철책, 초소, 군부대 및 감시 장비 등)에 대한 사진 촬영 및 SNS 유포는 군사기지법에 의해 엄격히 금지된다(지정된 전시 공간 및 포토존 내 촬영은 가능).- 반려동물 탑승 불가 : 민통선 내 반려동물 출입이 금지되어 있어 곤돌라 탑승은 안된다.- 유모차 및 휠체어 : 유모차, 일반·전동 휠체어 모두 '일반 캐빈'을 통해 편리하게 탑승 및 이동이 가능하다.- 현장 예매 가능 : 사전 예약은 20인 이상 단체만 가능하며, 개인 관람객은 현장 매표소에서 쉽게 티켓을 구매할 수 있다. (온라인 예매 시 당일 현장 매표소에서 지류 티켓으로 교환 필수)