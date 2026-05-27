'부산 유네스코 세계유산위 개최 준비' 이 대통령 "지역 경제 활력으로도 이어지게"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 부산 해운대구에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 발언하고 있다. 한국이 의장국인 제48차 세계유산위원회는 오는 7월 부산에서 열린다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 27일 부산 해운대구에서 열린 '제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회'에서 "대한민국의 국격이 걸려 있다는 막중한 책임감을 가지고 남은 기간 준비에 총력을 기울여 주시길 부탁드린다"고 했다.이 대통령은 "제48차 유네스코 세계유산위원회 개최는 대한민국의 선진적인 문화 역량과 글로벌 리더십을 세계 무대에 선보이는 중요한 계기"라며 이같이 당부했다.이 대통령은 먼저 세계 유산 분야의 최대 행사인 유네스코 세계유산위원회를 부산에서 열게 된 것이 매우 뜻깊다고 짚었다. 한국전쟁 기간 '피난 수도'이자 '국제원조의 관문'이었지만 지금은 "세계적인 해양도시"로 도약한 부산이야말로 "대한민국의 성공 경험과 도약의 서사를 세계와 공유하는 최적의 장소"라고 했다.또한 이번 위원회 개최를 통해 "대한민국의 유산, 이른바 'K-헤리티지'의 진면목을 널리 알리게 되길 기대한다"라며 "글로벌 문화를 주도하는 K-컬처의 원동력은 누가 뭐라 해도 K-헤리티지"라고 강조했다.아울러 "기후위기, 지정학적 위험, 개발의 소용돌이 속에서 인류 공동의 유산을 온전하게 지켜내기 위한 국제사회의 연대와 협력을 우리 대한민국이 앞장서서 이끌어 내야겠다"고도 덧붙였다.무엇보다 이 대통령은 모두 한마음으로 위원회 개최를 준비하면서 이를 지역 경제 활력 제고로도 연결시킬 수 있게 하라고 주문했다.이와 관련 이 대통령은 "우리나라가 1988년 세계유산협약에 가입한 이후 38년 만에 국내에서 처음 개최하는 유네스코 세계유산위원회인 만큼 성공적인 개최를 위해서 꼼꼼하면서도 주도 면밀한 준비가 필요하겠다"라고 "성공적인 개최를 위해서 몇 가지 당부 말씀을 드리겠다"고 했다.이 대통령은 먼저 "첫째는 안전하고 쾌적한 국제회의가 돼야 한다"라며 "무려 196개국 대표단과 전문가들이 불편을 겪지 않도록 교통과 숙박, 치안 등 모든 분야에서 철저한 준비가 반드시 필요하다"고 말했다.이어 "유관 기관 간의 원팀이 돼서 협력해야 되겠다"라며 "긴밀하게 소통해서 어떤 돌발 상황에도 긴밀하게 대응하는 현장 중심의 대응 체계를 갖춰야 되겠다"고 했다.마지막으론 "위원회 개최가 지역 경제 활력으로 이어질 수 있게 해야 되겠다"라고 주문했다. 이 대통령은 "매력적인 문화 행사 또 연계 관광 프로그램 등을 사전에 꼼꼼하게 기획해서 이번 기회에 부산 또는 이 인근 지역이 외국인 관광객들로 북적일 수 있게 했으면 좋겠다"라고 당부했다.이 대통령은 "부산은 (6월 예정된) BTS 공연 관련 숙박비 바가지 때문에 이미지가 안 좋아지고 있는데 개선을 해야겠다"며 외국인 관광객 등에 대한 바가지 요금 대책도 주문했다.이에 김경덕 부산시장 권한대행은 "청소년수련소 등 공공숙박시설을 개방해 약 800명 정도를 수용하고 '공정숙박 운동'에 사찰, 교회, 성당까지 참여해 수백명 (규모로) 신청을 받고 있다"며 "(BTS 공연까지) 남은 2주 동안 더 확산시켜 그런 (바가지요금 우려) 부분을 불식시키려 한다"고 보고했다.이 대통령은 "물론 유네스코 세계유산위원회 행사 자체는 외부 손님이 그렇게 집중되진 않을 것 같아서 그땐 문제가 될 것 같진 않다"라며 "앞으로 대규모 행사를 유치하거나 할 때 숙박비 바가지 얘기가 다시 나오면 부산 전체에 대한 이미지가 나빠질 것 같으니 대비를 잘 하시라"고 당부했다.또 "(BTS 공연 관련 숙박비 바가지 논란 때문에 ) 부산에서 사먹지 말자, 소비하지 말자는 운동을 한다면서요? 그거 얼마나 치명적인가. 민폐다. 그런 (바가지 씌운) 업체들 명단 공개 이런 것도 하면 좋겠다"고 말했다.한편, 제48회 유네스코 세계유산위원회는 오는 7월 13일부터 29일까지 부산 해운대 벡스코 일원에서 열린다. 유네스코 사무총장과 196개 협약국 대표단 등 국내외 관계자 3000여 명이 참석할 예정이다.부산시는 본회의 기간 벡스코 제1전시장에서 'K-헤리티지 하우스' 부산특별관을 운영해 부산의 대표 문화유산과 관광 자원을 소개하고 '피란수도 부산' 유산의 세계 유산 등재 추진에도 속도를 내겠다는 계획이다.