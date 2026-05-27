정은경 복지장관 "호스피스, 삶 전체 지원하는 필수 의료"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 27일 대전 중구 충남대학교병원에서 열린 호스피스 병동 현장 방문 및 전문가 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"호스피스는 마지막까지 환자와 가족의 삶 전체를 지원하는 필수적인 의료서비스입니다."

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 27일 대전 중구 충남대학교병원을 방문해 병원 관계자들과 호스피스 병동을 둘러보고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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27일 정은경 보건복지부 장관의 말이다. 그는 초고령사회 진입으로 존엄한 마무리에 대한 사회적 관심이 커지는 가운데 호스피스 현장을 찾아 국가 차원의 지원 강화를 약속했다.정 장관은 이날 오전 10시 충청 지역 권역별호스피스센터인 대전 충남대학교병원을 방문해 호스피스 사업 운영 현황을 점검했다. 또 현장 의료진과의 간담회를 통해 구체적인 제도 개선 방안을 모색했다.현재 정부는 암, 후천성면역결핍증, 만성폐쇄성호흡기질환, 만성간경화, 만성호흡부전 등 호스피스 대상 환자와 가족의 삶의 질 향상을 위해 전문기관을 지정·지원하고 있다. 올해 4월 기준 전국적으로 입원형(103곳), 가정형(40곳), 자문형(45곳) 등 모두 193곳의 호스피스전문기관이 운영 중이다.정 장관이 이번에 찾은 충남대학교병원은 입원형·가정형·자문형 호스피스를 모두 운영하며 충청 권역의 핵심 거점 역할을 맡고 있다.우선 정 장관은 병원 쪽으로부터 사업 현황을 보고 받은 뒤, 어려운 여건 속에서도 호스피스 환자의 진료와 돌봄을 전담하고 있는 의료진들에게 깊은 감사를 전했다. 이어 진행된 전문가 간담회에서는 호스피스 외연 확대를 위한 기반시설(인프라) 구축과 일선 현장의 애로사항 등 실질적인 정책 지원 방향에 대한 깊이 있는 논의가 오갔다.정 장관은 호스피스 병동 내 병실과 가족실, 상담실 등 주요 시설도 직접 둘러봤다. 현장 의료진들은 환자의 통증 조절을 위한 전문 의료서비스뿐만 아니라 환자와 가족들이 겪는 우울·불안을 해소하기 위한 심리적 지원, 영적 돌봄의 중요성을 설명했다.이에 정 장관은 현장 종사자들의 격려하면서 "정부는 현장의 목소리를 반영해 호스피스 서비스의 질을 높이고, 적기에 서비스를 이용할 수 있도록 인프라 확충과 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.이어 구체적인 후속 대책도 제시했다. 정 장관은 "호스피스 환자 연계 지원과 체계적인 관리를 위해 올해 하반기에 호스피스종합정보시스템을 고도화할 것"이라며 "호스피스 제공인력 교육 과정도 확대 운영해 현장의 전문성과 역량을 한층 더 강화하겠다"고 밝혔다.