"고용 불안정한 작가들에게도 노동조합 할 권리를"

큰사진보기 ▲작가노동조합 소속 작가들과 연대시민들이 서울 장교동 서울고용노동청 청사 앞에서 작가노조 설립 필증 발급 지연 규탄 기자회견에 임하고 있다. ⓒ 박세영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲작가노동조합 소속 작가들이 설립 필증 발급 지연에 대하여 고용노동청의 면담을 요청하는 공문을 들고 있다. ⓒ 박세영 관련사진보기

작가노동조합(아래 작가노조)은 27일 서울 장교동 서울고용노동청 청사 앞에서 작가노조 설립 필증 발급 지연 규탄 기자회견을 개최했다.2025년 작가노조가 실시한 작가들의 노동조건 실태조사에 따르면, 응답자들의 연평균 작가 노동 소득은 1000만 원에도 미치지 못했다. 같은 실태조사에서는 작가들의 노동 계약에 관한 문제점도 드러났다. 출판이나 저작권 관련 계약서를 작성하지 못한 채 노동을 한 작가들은 응답자의 32%에 달했다. 이러한 작가들의 노동 계약의 특성상, 4대 보험과 같은 사회보험 적용은 여전히 사각지대에 놓여 있는 셈이다. 작가노조는 이러한 실태조사의 결과를 두고 "사회안전망 배제와 불합리한 노동 실태에 대해 작가들이 필요로 하는 것은 노동조합"이라며 불안정한 고용 형태에 놓인 작가들의 노동조합 설립에 대한 필요성을 강조했다.우리나라 법률 상 노동조합의 설립은 허가제가 아닌 신고제이다. 노동조합 설립 신고증은 신고서 접수 후 3일 이내 교부하여야 한다. 하지만 현재 서울고용노동청은 작가노조의 노조 설립 신고가 노동자성과 사용자 종속성이 불분명하다는 이유로 설립 필증을 발급해주지 않고 있는 상황이다. 서울고용노동청은 "프리랜서 노동조합이라 심사가 어려운 상황"이고 작가들의 상황이 "자영업자로 볼 여지가 있다"는 이유로 두 달째 작가노조의 노조 설립 신고증 교부를 미루고 있다.이에 대하여 작가노조 측은 "작가들은 출판사, 언론사, 플랫폼과 계약하고, 산업 속에서 노동의 결과물을 생산하는 엄연한 노동자"라고 밝혔다. 이어, 작가노조는 "출판 계약과 저작권 계약에 있어 작가를 '갑'으로 표기하고 '을'은 사용자를 지칭하지만, 정작 원고료, 인세, 마감일자 등 노동 계약 전반에서 사용자인 '을'의 지시와 통제, 감독하에 진행된다"며 "이는 작가의 노동자성을 보여주는 명백한 증거"라고 밝혔다.