"논산 국방산단 힘 싣겠다"… 정청래, 오인환에 "예산·입법 전폭 지원"

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하며 지방선거 승리와 논산 국방국가산단 지원 의지를 밝히고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲오인환 더불어민주당 논산시장 후보가 27일 충남 논산시 자신의 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 논산 국방국가산단 조성과 방산기업 유치 지원 필요성을 설명하며 중앙당 차원의 협력을 요청하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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▲더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장 논산시 전폭지원 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 “논산 시민들께서 오인환 시장을 만들어 주시면 더불어민주당이 논산에 필요한 예산과 법을 적극 지원하지 않겠느냐”며 “적극적으로 지원하겠다”고 말했다. 서준석 관련영상보기

큰사진보기 ▲황명선 더불어민주당 최고위원이 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 논산 국방국가산단 활성화와 KTX 논산훈련소 환승역 추진 필요성을 설명하며 중앙당 차원의 지원을 요청하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 지도부와 지방선거 후보들이 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에 앞서 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴사고 희생자들을 추모하며 묵념하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 현장 중앙선거대책위원회 회의에 참석한 지도부와 충남 지역 지방선거 후보들이 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 필승을 다짐하며 화이팅을 외치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

더불어민주당이 27일 충남 논산에 중앙선거대책위원회를 열고 논산 국방국가산업단지와 지역 현안 지원을 약속하며 오인환 논산시장 후보 지원사격에 나섰다.이날 오전 9시 논산시 오인환 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에는 정청래 총괄상임선대위원장을 비롯해 황명선 최고위원, 이정문 충남도당위원장, 양승조 전 충남지사, 강득구 의원, 조승래 사무총장 등이 참석했다. 민주당 지도부가 지방선거 기간 논산에 집결한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.이날 회의의 핵심은 논산 국방국가산단과 연계한 중앙당 차원의 지원 약속이었다.오인환 후보는 모두발언에서 "논산은 미래 100년 먹거리를 좌우할 중대한 기로에 서 있다"며 "논산 국방국가산단을 대한민국 차세대 고부가가치 안보산업의 핵심 거점으로 만들겠다"고 말했다.이어 "중앙당과 지방정부가 하나로 움직이는 강력한 원팀 추진력이 필수적"이라며 "예산 지원과 입법 지원, 기업 유치를 민주당이 함께 책임져 달라"고 요청했다.특히 오 후보는 국방산단 성공을 위해 ▲ 국방산단 관련 3개 입법의 조속한 처리 ▲ 한화에어로스페이스·현대로템·LIG넥스원 등 방산 대기업 유치 지원 ▲ KTX 논산훈련소 환승역 추진 등을 중앙당에 공식 건의했다.이에 정청래 위원장은 공개 회의석상에서 즉각 화답했다.정 위원장은 "논산 시민들께서 오인환 시장을 만들어 주시면 더불어민주당이 논산에 필요한 예산과 법을 적극 지원하지 않겠느냐"며 "적극적으로 지원하겠다"고 말했다.그러면서 "오인환 시장이 당선돼 대표실로 와서 '논산 시민들에게 이런 선물을 달라'고 하면 반드시 보답하겠다"며 "고마워서라도 은혜를 갚지 않겠느냐"고 말해 현장 참석자들의 박수를 받았다.정 위원장은 또 "6·3 지방선거 이후 예산 편성 시기가 돌아온다"며 국회 예산 심사 과정과 증액 절차를 직접 설명한 뒤 "논산 출신 황명선 최고위원과 논산 출신 조승래 사무총장 등을 잘 활용하라"고 언급하기도 했다.논산 국방산단에 대해서는 "각 부처 단계부터 예산이 반영될 수 있도록 노력하고, 필요하면 국회 증액 과정에서도 챙기겠다"고 밝혔다.황명선 최고위원도 논산 국방국가산단 지원 의지를 거들었다.황 최고위원은 "한병도 원내대표가 논산 국방국가산단 활성화 특별지원단을 원내대표 직속으로 설치하기로 했다"며 "한 원내대표가 단장을 맡고 자신이 부단장을 맡아 지원에 나서기로 했다"고 설명했다.이어 "방산기업이 실제로 논산에 올 수 있도록 법과 제도적 뒷받침이 필요하다"며 "오인환 후보가 당선돼 함께 기업 유치에 나설 수 있도록 힘을 모아달라"고 말했다.정 위원장은 오 후보를 두고 "청와대 행정관과 국회 보좌관, 국가균형발전위원회, 충남도의회 예결위원장까지 지낸 준비된 정책형 정치인"이라고 평가하며 "중앙정부와 지방정부가 손발 맞춰 움직일 수 있는 후보"라고 힘을 실었다.오 후보는 회의 말미 "중앙당이 열어준 승리의 길에 반드시 압도적 승리로 보답하겠다"며 "논산을 대한민국 첨단 방위산업의 메카로 만들겠다"고 말했다.