이 대통령, 6월 8일 취임 1주년 기자회견 연다

이재명 대통령이 6월 8일 취임 1주년 기자회견을 연다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 27일 브리핑에서 이를 알리면서 "취임 30일, 100일, 신년 기자회견에 이은 네 번째 기자회견으로 국민주권정부의 지난 1년을 되돌아보고 국정 2년 차의 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것"이라고 했다.
청와대 영빈관에서 내·외신 기자 160여 명이 참석한 가운데 열리는 이번 기자회견은 약 100분가량 진행될 예정이다. 다만 신년 기자회견 때도 예상했던 시간을 초과해 약 2시간 53분 동안 진행된 바 있어 이번에도 예정된 시간을 넘길 수 있다. 이 대통령은 기자회견에 앞서 취임 1주년 기념사도 발표할 예정이다.
▲ 민생·경제 ▲ 정치·외교·안보 ▲ 사회·문화 등 세 분야로 나뉘어 진행되고, 신년 기자회견 때처럼 정해진 각본 없이 대통령과 사회자의 지목을 받은 기자가 자유롭게 질문하면 대통령이 답하는 식으로 진행된다.
이번 회견에는 대학언론에서 활동 중인 대학생 2명도 참석한다. 이 수석은 "질문자들은 <시사인> 대학기자상과 지난해 한국언론진흥재단 대학언론상 수상자"라며 "청년 세대의 고민과 주요 화두를 이 대통령에게 직접 질문할 것"이라고 했다. 앞서 회견 때 풀뿌리언론과 전문분야 독립언론, 경제·사회 분야 청년 전문 유튜버를 영상으로 연결해 질문 기회를 부여했던 것과 같은 취지다.
이 수석은 취임 1주년 기념사 내용 등과 관련해선 "아직 가늠하기 힘들다. 지난 1년 국정을 평가하고 회고하는 내용이 될 것"이라고만 설명했다. "국정 2년차 방향과 관련해 개각이나 인사 문제가 포함될 수 있냐"는 질문에도 "그것도 아직 가늠하기 어렵다"고 말했다.