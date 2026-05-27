이 대통령, 6월 8일 취임 1주년 기자회견 연다

큰사진보기 ▲시민들이 1월 21일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 집권 2년 차 국정 구상을 밝히는 신년 기자회견을 지켜보고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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이재명 대통령이 6월 8일 취임 1주년 기자회견을 연다.이규연 청와대 홍보소통수석은 27일 브리핑에서 이를 알리면서 "취임 30일, 100일, 신년 기자회견에 이은 네 번째 기자회견으로 국민주권정부의 지난 1년을 되돌아보고 국정 2년 차의 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것"이라고 했다.청와대 영빈관에서 내·외신 기자 160여 명이 참석한 가운데 열리는 이번 기자회견은 약 100분가량 진행될 예정이다. 다만 신년 기자회견 때도 예상했던 시간을 초과해 약 2시간 53분 동안 진행된 바 있어 이번에도 예정된 시간을 넘길 수 있다. 이 대통령은 기자회견에 앞서 취임 1주년 기념사도 발표할 예정이다.▲ 민생·경제 ▲ 정치·외교·안보 ▲ 사회·문화 등 세 분야로 나뉘어 진행되고, 신년 기자회견 때처럼 정해진 각본 없이 대통령과 사회자의 지목을 받은 기자가 자유롭게 질문하면 대통령이 답하는 식으로 진행된다.이번 회견에는 대학언론에서 활동 중인 대학생 2명도 참석한다. 이 수석은 "질문자들은 <시사인> 대학기자상과 지난해 한국언론진흥재단 대학언론상 수상자"라며 "청년 세대의 고민과 주요 화두를 이 대통령에게 직접 질문할 것"이라고 했다. 앞서 회견 때 풀뿌리언론과 전문분야 독립언론, 경제·사회 분야 청년 전문 유튜버를 영상으로 연결해 질문 기회를 부여했던 것과 같은 취지다.이 수석은 취임 1주년 기념사 내용 등과 관련해선 "아직 가늠하기 힘들다. 지난 1년 국정을 평가하고 회고하는 내용이 될 것"이라고만 설명했다. "국정 2년차 방향과 관련해 개각이나 인사 문제가 포함될 수 있냐"는 질문에도 "그것도 아직 가늠하기 어렵다"고 말했다.