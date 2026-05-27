생전 처음으로 5·18 가짜뉴스를 신고해 봤습니다

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큰사진보기 ▲5·18 특별법 제8조에서는 "신문, 잡지, 방송, 그 밖에 출판물 또는 정보통신망을 이용하거나 집회, 기자회견 등에서 5·18민주화운동에 대한 허위의 사실을 유포한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다"고 명시하고 있다. ⓒ 법제처 국가법령정보센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲곧바로 해당 게시물의 수많은 공유 흔적과 본문 내용을 꼼꼼하게 캡처했다. 그리고 평생 처음으로 5·18 기념재단의 5·18 왜곡 제보 게시판의 문을 두드렸다. 휴대전화 인증 절차를 거치고 게시판에 접속하자 신선한 충격과 함께 깊은 울림을 받았다. 나 혼자만의 외로운 싸움이 아닐까 했던 우려는 기우에 불과했다. ⓒ 5·18 기념재단 누리집 갈무리 관련사진보기

SNS의 알고리즘이란 참 요상하다. 어떨 때는 이미 내가 본 게시글들만 보이게 하더니 또 다른 날은 내가 보기 싫은 게시글들만 보이게 한다.오늘(27일) 아침이 그랬다. 페이스북을 켜자마자 '스타벅스에 좌파들이 없다'며 커피 인증샷을 올리는 게시글, 저열한 문구로 정치인들을 욕하는 게시글을 보여줘 눈살을 찌푸리게 했다. 그러던 중 한 탈북민 출신 인사의 글이 눈에 띄었다.해당 인사는 5·18 광주민주화운동을 두고 "나의 군 복무 시절 소대장이었던 000 대위와 전우들이 함께 침투하여 수행했던 사변"이었다며 "광주 5·18은 엄밀히 말하면 피는 북한 군인들이 흘리고 호사는 공짜로 광주인들이 누리는 격"이라고 주장했다.또한 "하루이틀이나 한두달의 노력으로는 광주 시민들이 운전할 수 있는 것이 절대로 될 수 없다. 그 시절의 탱크운전은 나의 동지들"이라며 "광주는 무고하게 피를 흘린 북한의 수백의 원혼들을 욕되게 하지 말라"고도 했다.평소 올린 게시글들을 살펴보니 정치적 이야기를 하지 않는 인물이었다. 다만, TV 방송과 유튜브 방송에서 자신의 북한 시절 이야기를 전한 이력이 있는 듯했다. 그래서일까? 해당 게시물은 150회가 넘는 공유와 함께 '탈북자가 말하는 5·18의 진실'로 일파만파 퍼져나갔다.하지만 북한이 5·18 민주화운동에 개입했다는 주장은 이미 진작에 논파된 사실이다. 우리 정부는 물론, 북한에서도 인정하지 않고 당시 미국 CIA 기밀문서 어디에서도 북한의 개입은 없다고 천명했다.광주 시민들이 아닌 북한군이 탱크를 몰았다는 것 또한 있을 수 없는 일이다. 왜냐하면 5·18 민주화운동에서 시민군이 운용한 차량은 탱크가 아닌 장갑차였기 때문이다. 또한 이미 군 복무 시절 장갑차를 몰아본 시민군들이 장갑차를 운용한 건 당연한 일이다.수백 명의 북한군이 투입했다고 주장했지만 휴전선은 물론이고, 광주전남 일대에 포진한 진압군의 촘촘한 경계를 뚫고 그들이 어떻게 들어왔고, 또 어떻게 나갔는지는 지금까지 누구도 합리적인 설명을 내놓은 적이 없다.이처럼 앞뒤가 맞지 않는 조잡한 유언비어임에도 불구하고 '유명 탈북민의 증언'이라는 탈을 쓰자마자 수많은 이들이 속아 넘어가고 있었다. 댓글 창은 순식간에 근거 없는 적대감과 혐오로 뒤덮였고, 가짜뉴스는 무서운 속도로 퍼져나갔다.이는 단순히 개인의 비뚤어진 역사관을 SNS에 배설한 해프닝으로 넘길 문제가 아니다. 대한민국 현행법을 정면으로 위반한 명백한 범법 행위이기 때문이다. 해당 인사의 게시글은 '5·18민주화운동 등에 관한 특별법' 제8조(허위사실 유포 금지)를 정면으로 위반하고 있다.5·18 특별법 제8조에서는 "신문, 잡지, 방송, 그 밖에 출판물 또는 정보통신망을 이용하거나 집회, 기자회견 등에서 5·18민주화운동에 대한 허위의 사실을 유포한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다"고 명시하고 있다. 이미 특별법에 따라 북한군 개입설을 유포한 혐의로 처벌받은 이들도 존재한다.스마트폰 화면을 바라보며 번지는 분노를 가라앉혔다. 가만히 앉아 혀를 차는 것만으로는 저 거대한 거짓의 확산을 막을 수 없다는 두려움이 엄습했다. 침묵하는 것은 결론적으로 저들의 왜곡에 동조하는 것과 다름없었다.곧바로 해당 게시물의 수많은 공유 흔적과 본문 내용을 꼼꼼하게 캡쳐했다. 그리고 평생 처음으로 5·18 기념재단의 5·18 왜곡 제보 게시판의 문을 두드렸다. 휴대전화 인증 절차를 거치고 게시판에 접속하자 신선한 충격과 함께 깊은 울림을 받았다. 나 혼자만의 외로운 싸움이 아닐까 했던 우려는 기우에 불과했다.이미 수많은 이들이 온라인 곳곳에 기생하는 악의적인 폄훼 게시물, 유튜브 영상, 조작된 가짜뉴스 이미지들을 직접 채증하여 쉴 새 없이 신고를 접수하고 있었다. 평범한 시민들이 각자의 자리에서 역사 왜곡에 맞서 민주주의의 감시자를 자처하는 현장을 목격한 순간이었다.시민들의 작은 움직임 하나하나가 민주사회의 가장 강력한 방어벽이다. 이러한 작은 모래주머니들이 모여 거대한 거짓의 둑을 막아낼 때, 대한민국 민주주의는 그 어떤 흔들림에도 더욱 공고하고 단단하게 나아갈 것이라 확신하면서 이들의 실천에 동참했다. 부디 빠른 시일 내에 재단 측의 대응이 있길 바라본다.