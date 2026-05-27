수행에 가까운 치열한 작업, 보태니컬아트

의왕시 왕곡동, 오래된 소나무가 길을 지키는 '솔고개' 너머에는 시간이 멈춘 듯한 왕림마을이 있습니다. 그 마을 어귀에 1960년대에 지어져 반세기 넘는 세월을 묵묵히 버텨온 낡은 구옥 한 채가 '그린캔버스'라는 이름으로 새 숨을 몰아쉬고 있습니다. 이곳의 전시 기획자로 예술이 어떻게 마을의 표정을 바꾸는지 기록해 보려 합니다.

큰사진보기 ▲꽃이 주는 선물 표지 ⓒ 그림정원 관련사진보기

AD

오는 6월 2일(화)부터 28일(일)까지 한 달간 한국보태니컬아트 협동조합(KBAC) 소속 5인 작가(정수정·박은희·송상아·윤정원·최나래)의 <꽃이 주는 선물> 출간 2쇄 기념 원화전이 경기도 의왕시 왕곡동 구옥 문화공간 '그린캔버스'에서 열립니다.보태니컬아트는 언뜻 보기에 화려하고 예쁜 꽃 그림 같지만, 실상은 수행(修行)에 가까운 치열한 작업입니다. 작가들은 움직이지 않는 식물 앞에 수십, 수백 시간 동안 멈춰 섭니다. 루페를 들이대고 잎의 미세한 솜털 하나, 시들어가는 꽃잎의 가느다란 주름 하나까지 눈에 담습니다.단순히 상상으로 표현하는 것이 아니라, 식물이 싹을 틔우고 꽃을 피우고 시들어 흙으로 돌아가는 전 생애를 온전히 관찰하고 기록해야 하기에 작업 과정의 고충은 필설로 다하기 어렵습니다. 연필과 붓을 쥔 손가락에 굳은살이 박이고, 밤샘 작업으로 눈이 침침해져도 작가들이 캔버스를 떠나지 못하는 이유는 단 하나입니다. 식물이 지닌 숭고한 생명력을 단 1mm의 거짓도 없이 정직하게 담아내겠다는 '자세' 때문입니다.그렇게 다섯 작가가 오랜 시간 끈질기게 붙잡아 둔 초록의 숨결이 도서출판 '그림정원'을 통해 <꽃이 주는 선물>이라는 컬러링북으로 세상에 나왔고, 출간 130일 만에 2쇄를 찍는 경사를 맞았습니다. 이번 전시는 그 땀방울이 고스란히 맺힌 원화들을 눈앞에서 직접 마주할 수 있는 시간입니다.이번 전시가 그린캔버스에서 열리는 것은 결코 우연이 아닙니다. 매년 그린캔버스 정원에서 피어나는 양귀비, 해바라기, 아이리스 같은 꽃들은 어쩌면 조만간 회색 콘크리트 아래로 영영 묻혀 사라질지 모르는 이 땅의 서정(抒情)을 대변합니다.개발의 바람에 상처받은 동네 주민들과 문화적으로 소외된 이웃들에게 잠시나마 예술로 따뜻한 위안을 드리는 것이 이번 전시의 가장 큰 목적입니다. 환경을 훼손하고 사람을 내쫓는 난개발에 맞서, 생명의 소중함을 아름답게 웅변하는 그린캔버스만의 우아한 저항 방식이기도 합니다.전시의 대미를 장식할 특별한 시간도 마련됩니다. 전시 마지막 날인 6월 28일(일)에는 관람객들이 작가들과 직접 만나 작업의 고충과 식물이 주는 위로에 대해 이야기 나누는 '북토크' 그리고 직접 보태니컬아트를 경험해보는 '원데이 클래스'가 진행됩니다.환경을 생각하는 세밀화 작가의 마음을 나누고자 한다면, 이번 6월에는 의왕 솔고개 마을을 찾아가 보길 권합니다. 60년 된 오래된 나무 서까래 아래에서, 다섯 작가가 밤새워 길어 올린 초록빛 온기가 당신의 지친 마음을 다정하게 안아줄 것입니다(본 전시는 관람료 5000원으로 운영되며, 지역 문화 예술인들의 창작 지원과 구옥 유지에 전액 사용됩니다).