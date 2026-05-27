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사회

26.05.27 11:20최종 업데이트 26.05.27 11:20

충북녹색전환포럼 '10대 녹색전환 정책과제' 제안

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충북지역 환경활동가와 전문가들로 구성된 '충북녹색전환포럼'(이하 녹색포럼)이 제9회 지방선거를 앞두고 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 ‘2026 충북지역 녹색전환 10대 정책과제’를 제안했다.
충북지역 환경활동가와 전문가들로 구성된 '충북녹색전환포럼'(이하 녹색포럼)이 제9회 지방선거를 앞두고 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 ‘2026 충북지역 녹색전환 10대 정책과제’를 제안했다. ⓒ 충북인뉴스
ⓒ 충북인뉴스

충북지역 환경활동가와 전문가들로 구성된 '충북녹색전환포럼'(아래 녹색포럼)이 제9회 지방선거를 앞두고 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 '2026 충북지역 녹색전환 10대 정책과제'를 제안했다.

27일 녹색포럼은 충북도지사, 충북교육감, 도내 시·군 단체장 후보자 및 각 정당을 대상으로 10대정책과제를 발표했다.

이들은 ▲ 대한민국 녹색특별도로서 충청북도의 위상 확립 ▲ 탄소중립 목표 달성을 위한 이행체계 구축 ▲ 지역환경교육센터 설치 및 생애주기별 환경교육 제공 ▲ 외부 폐기물 반입 억제 및 순환경제 구축 ▲ 유역 통합물관리 확대와 물 권리 확보 ▲ 지역 먹거리 순환체계 및 지속가능한 농업 강화 ▲ 지역에너지 전환과 이익공유형 재생에너지 확대 ▲ 생태계 보전·복원과 탄소흡수원 확대 ▲ 대중교통 활성화와 녹색교통체계 구축 ▲ 녹색전환 시민실천활동 지원 및 거버넌스 제도화 등 10개 과제를 제시했다.

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녹색포럼은 앞으로 각 후보자에게 과제를 전달한 뒤 공약 반영 여부를 도민들에게 공개할 예정이다.

아울러 민선 9기 출범 이후에도 충북도와 각 시·군의 이행 과정을 모니터링하며 지속적인 정책 대응을 이어가겠다는 방침이다.

7월 '순환경제 활성화' 도민 라운드테이블 개최

선거 이후인 오는 7월에는 충청북도 탄소중립실천협의회와 연계하여 '민선 9기 녹색전환 정책 실현 방안' 및 '충북지역 순환경제 활성화 방안'을 주제로 한 대규모 라운드테이블 토론회를 개최한다.

이 토론회는 전문가와 활동가는 물론 충북도민이라면 누구나 참여해 실천 방안을 모니터링할 수 있는 열린 광장으로 꾸며진다.

충북녹색전환포럼 관계자는 "폭염, 폭우, 대형 산불 등 기후 재난이 이미 일상이 된 상황에서 녹색전환은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라며, "이번 제9회 지방선거가 충북지역이 녹색전환 정책을 본격화하는 중대한 분수령이 되기를 기대한다"고 강조했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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