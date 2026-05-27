충북녹색전환포럼 '10대 녹색전환 정책과제' 제안

큰사진보기 ▲충북지역 환경활동가와 전문가들로 구성된 '충북녹색전환포럼'(이하 녹색포럼)이 제9회 지방선거를 앞두고 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 ‘2026 충북지역 녹색전환 10대 정책과제’를 제안했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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충북지역 환경활동가와 전문가들로 구성된 '충북녹색전환포럼'(아래 녹색포럼)이 제9회 지방선거를 앞두고 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 '2026 충북지역 녹색전환 10대 정책과제'를 제안했다.27일 녹색포럼은 충북도지사, 충북교육감, 도내 시·군 단체장 후보자 및 각 정당을 대상으로 10대정책과제를 발표했다.이들은 ▲ 대한민국 녹색특별도로서 충청북도의 위상 확립 ▲ 탄소중립 목표 달성을 위한 이행체계 구축 ▲ 지역환경교육센터 설치 및 생애주기별 환경교육 제공 ▲ 외부 폐기물 반입 억제 및 순환경제 구축 ▲ 유역 통합물관리 확대와 물 권리 확보 ▲ 지역 먹거리 순환체계 및 지속가능한 농업 강화 ▲ 지역에너지 전환과 이익공유형 재생에너지 확대 ▲ 생태계 보전·복원과 탄소흡수원 확대 ▲ 대중교통 활성화와 녹색교통체계 구축 ▲ 녹색전환 시민실천활동 지원 및 거버넌스 제도화 등 10개 과제를 제시했다.녹색포럼은 앞으로 각 후보자에게 과제를 전달한 뒤 공약 반영 여부를 도민들에게 공개할 예정이다.아울러 민선 9기 출범 이후에도 충북도와 각 시·군의 이행 과정을 모니터링하며 지속적인 정책 대응을 이어가겠다는 방침이다.선거 이후인 오는 7월에는 충청북도 탄소중립실천협의회와 연계하여 '민선 9기 녹색전환 정책 실현 방안' 및 '충북지역 순환경제 활성화 방안'을 주제로 한 대규모 라운드테이블 토론회를 개최한다.이 토론회는 전문가와 활동가는 물론 충북도민이라면 누구나 참여해 실천 방안을 모니터링할 수 있는 열린 광장으로 꾸며진다.충북녹색전환포럼 관계자는 "폭염, 폭우, 대형 산불 등 기후 재난이 이미 일상이 된 상황에서 녹색전환은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라며, "이번 제9회 지방선거가 충북지역이 녹색전환 정책을 본격화하는 중대한 분수령이 되기를 기대한다"고 강조했다.