[속보] 삼성전자 '총파업 리스크' 털었다... 임금협약 잠정합의안 가결

큰사진보기 ▲20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 김영훈 고용노동부 장관과 손을 맞잡고 있다. 2026.5.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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삼성전자 노사가 마련한 2026년 임금 및 성과급 잠정합의안이 조합원 찬반투표를 최종 통과했다. 이번 합의안 가결로 삼성전자는 최대 현안이었던 노조 총파업 리스크를 털어내게 됐다.삼성전자 노동조합 공동교섭단은 27일 오전 "2026년 임금협약에 대한 잠정합의안 찬반투표가 가결됐다"고 발표했다.이번 투표는 높은 참여율 속에서 이뤄졌다. 전체 투표 재적 조합원 6만 5593명 중 95.5%에 달하는 6만 2616명이 투표에 참여했기 때문이다. 투표 참여자 중에서는 4만 6142명이 찬성표를 던졌다. 73.7%의 찬성률이다.당초 이번 투표를 앞두고 일각에서는 합의안이 부결될 것이라는 우려가 나오기도 했다. 노사의 합의안이 반도체(DS) 부문 성과급 체계에 집중되면서 DX(완제품) 부문 노조가 반대표 결집에 나섰기 때문이다. 하지만 막상 뚜껑을 열어보니 반대율은 26.3%(1만 6474명)에 그쳤다.한편, 공동교섭단은 이날 오전 11시 2026년 임금협약 조인식을 개최하고 합의안을 공식 확정하기로 했다.