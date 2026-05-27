YS의 '해양 강국' 계승 선언한 이 대통령 "부산 비롯한 동남권서 실현"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.5.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 귀항 보고를 한 해양대 실습생들을 격려하고 있다. 2026.5.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.5.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 "국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꾸셨던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당기겠다"고 밝혔다. 또한 부산을 비롯한 동남권을 '남부 해양수도권'으로 육성하고 부산에서 본격적인 해양수산부 시대를 활짝 열어젖히겠다고 말했다.바다의 날은 1996년 유엔 해양법 협약 가입 기념과 함께 바다가 갖는 경제·환경·역사·문화적 가치와 중요성을 국민에게 알리고 해양·수산 분야 종사자 자긍심을 높이기 위해 지정된 법정기념일이다.특히 김영삼 전 대통령은 부산항 신선대부두에서 열린 제1회 바다의 날 기념식에서 "우리나라가 21세기 세계중심국가가 되기 위해서는 먼저 해양대국이 되어야 한다고 믿는다"며 해양수산부 신설을 확정한 바 있다.이 대통령은 30년 뒤 해수부 이전을 기념하여 부산에서 열린 올해 바다의 날 기념식에서 김영삼 전 대통령의 '해양 강국' 비전을 계승하겠다고 선언한 것이다.이 대통령은 "세계를 향해 힘차게 출범한 '대한민국호'의 출발점은 바로 이곳 바다였다"며 "산업화 시대 파독 광부와 간호사들의 헌신처럼 우리 선원들과 해양수산 종사자들의 묵묵한 발자취 역시 대한민국 산업화 역사에 당당히 새겨져야 할 위대한 업적"이라고 했다.이어 "1996년 김영삼 정부의 해수부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 우리 대한민국을 해양강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명이었다"며 "그로부터 30년이 흐른 지금, 이제 바다는 단순한 물류와 산업의 공간을 넘어 국가의 생존과 미래를 좌우하는 최전선이 됐다"고 짚었다.이 대통령은 "글로벌 통상질서와 공급망이 재편되는 이 불확실성의 시대에 세계 경제의 핏줄인 바다의 안전과 주도권은 그 어느 때보다 중요해졌다"며 김영삼 전 대통령의 뜻을 잇겠다고 했다."유라시아와 인도·태평양을 잇는 중심축이 돼 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호"하고, "모두가 바다를 함께 누리고 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양질서를 주도해 나가겠다"고 선언했다.이를 위한 구체적인 약속도 뒤따랐다. 이 대통령은 "정부는 해운산업이 단순한 물류산업이 아니라 국가의 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심산업이라는 인식 아래 우리 해운·항만사업을 국가전략산업으로 육성해 나갈 것"이라며 "우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 구축하겠다"고 했다.또 "해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상보험과 선박금융, 해운 법률서비스 산업도 폭넓게 육성하여 우리 해운산업의 기초체력을 키우겠다"며 "유능한 선원 양성에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.아울러 원양 실습을 무사히 마치고 이날 기념식에 참석한 한국해양대학교 학생들을 "가장 오래된 바닷길을 넘어 가장 새로운 미래를 열어갈 해운산업의 미래,북극항로 시대의 주역"이라 부르면서, "정부는 선배 해운인들의 도전 정신과 청년 해양인들의 패기를 하나로 모아 우리 해운산업이 세계의 바다를 호령할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.무엇보다 이 대통령은 부산·울산·경남, 즉 동남권을 대한민국의 '남부 해양수도권'으로 구축하고, "바다를 통해 세계를 잇고, 평화의 길을 열고, 공동번영의 터전을 만드는 진정한 해양강국의 비전'을 이곳 동남권에서 실현하겠다고 말했다.이 대통령은 "'남부 해양수도권'을 육성하는 것은 단순한 지역개발 사업이 아니다"며 "대한민국이 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략이자 해양강국의 비전을 일자리와 지역의 활력으로 직결시키는 균형성장 전략"이라고 강조했다.또한 동남권의 역량을 "태평양과 유라시아를 잇는 거대한 관문, 세계적인 기업을 보유한 종합 산업의 거점, 대한민국 첨단 제조업의 든든한 심장"이라 칭하면서 "정부는 이 압도적인 잠재력을 바탕으로 부산을 비롯한 동남권을 가능성과 기회가 넘치는 새로운 경제권으로 연결하겠다"고 했다.구체적으론 "항만과 공한, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 '해양 경제권'으로 키워내겠다"고 밝혔다.특히 "(부산에) 해운기업 관련 공공기관은 물론, 입법이 완료된 해사법원을 조속히 설립하고 국회 논의가 끝나는 대로 동남권투자공사까지 모두 집적된 해양클러스터를 신속히 완성하겠다"고 약속했다.이 대통령은 최근 해수부 부산 이전 후 한국해양대학교를 비롯한 부산 지역 대학 경쟁률이 사상 최고치를 기록한 점을 언급하면서 "바다에서 대한민국의 미래를 발견하고 새로운 기회를 찾기 위해 바다를 선택한 청년 여러분의 기대에 정부가 반드시 부응하겠다"고 약속했다.아울러 "부산을 명실상부한 대한민국 해양수도로, 동남권을 '남부 해양수도권'으로 육성하여 국가균형발전을 완성하겠다"며 "진정한 해양강국 대한민국으로 향하는 이 길에 전국 모든 해양수산인 여러분과 동남권 시민 여러분께서 언제나 함께 해주시리라 믿는다"고 말했다.