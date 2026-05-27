충남 언론사, AI로 '전교조 비방' 이미지 제작 논란...기자 해명 '황당'

큰사진보기 ▲논란이 된 충남 한 언론사의 '인공지능 활용' 사진 ⓒ 해당 언론사 홈페이지 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲해당 언론사 인공지능(AI) 생성 이미지 사진에는 KBS와 YTN 로고도 담겼다. ⓒ 해당 언론사 기사화면 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲논란이 되자 해당 언론사는 사진을 교체했다. 그러나 '전교조 12년 안 된다'는 내용은 그대로 사용됐다. ⓒ 해당 언론사 기사 사진 갈무리 관련사진보기

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충남 지역의 한 언론사가 기사에 사용한 인공지능(AI) 생성 이미지가 '전교조 비방' 논란에 휩싸였다.앞서 지난 25일, 천안에 주소를 둔 한 언론사는 "충남교육감 선거를 앞두고 학부모들 사이에서 '전교조 중심 교육행정 12년을 또다시 연장해도 되는가'라는 우려가 제기되고 있다"고 보도했다. 그러면서 관련 사진으로 '인공지능을 활용한 이미지'를 올렸다.해당 사진에는 학부모들이 '전교조 12년 더 이상 안 된다... 충남교육 학부모'라는 현수막을 들고 충남교육청을 연상시키는 건물 앞에 서서 기자회견을 하는 듯한 장면이 담겼다. 실제로 해당 사진에는 KBS와 YTN 등의 언론사 로고와 천막도 등장한다.해당 보도에 대해 전교조 충남지부는 "전교조에 대한 비방"이라며 법적 조치를 예고했다.전교조 충남지부는 27일 입장문을 내고 "해당 기사에는 인공지능을 활용해 전교조를 비방하는 내용의 현수막을 든 학부모 사진이 사용됐다"며 "KBS·YTN 등 실제 언론사가 배경으로 등장해 해당 게시물의 정보 왜곡 정도는 매우 심각한 수준"이라며 고발 조치를 검토하겠다는 입장을 밝혔다.인공지능을 이용한 '이미지 왜곡' 논란이 불거지자, 해당 언론사는 논란이 된 사진을 다른 이미지 사진으로 교체했다. 하지만 교체된 사진에도 학부모들이 '전교조 12년 안 된다'라는 문구가 적힌 손팻말을 들고 있는 모습이 담겼다.전교조 충남지부 관계자는 "논란이 일자 해당 언론사가 사진을 바꾼 것 같다. 하지만 전교조에 대한 일방적 비방 문구는 그대로다"라며 "인공지능으로 만들어낸 '가짜 정보'를 활용해 전교조를 비판한 것 자체가 문제이다. (해당 언론사에 대한) 고발 조치를 검토하고 있다"고 말했다.이어 "공직선거법에 따르면 누구든지 선거일 전 90일부터 선거일까지 인공지능 기술을 이용해 만든 실제와 구분하기 어려운 이미지를 제작, 편집, 유포, 상영, 게시하여서는 안된다"라며 "사실이 아닌 기사(이미지)를 올린 것에 대해 선거관리위원회의 강력한 조사가 필요하다"라고 주장했다.해당 기사를 작성한 A 기자는 25일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "'전교조 12년 안 된다'는 내용은 학부모들을 만나 이야기하는 과정에서 나온 것이다. 사진을 쓸 수 없어서 학부모들의 말을 기반으로 인공지능 이미지를 만든 것"이라고 해명했다.KBS와 YTN 로고가 사진에 들어간 것과 관련해서도 A 기자는 "그건 미처 확인하지 못했다"라고 답했다. '고의가 아니라는 뜻인가'라는 질문에도 "그렇다"라고 답변했다.한편 <오마이뉴스>는 충남선거관리위원회에 해당 이미지가 공직선거법(제82조의8, 딥페이크 영상 등을 이용한 선거운동 금지) 위반인지 여부를 문의했다.공직선거법은 선거일 전 90일부터 선거일까지 선거운동을 목적으로 인공지능 기술 등을 이용해 실제와 구분하기 어려운 가상의 음향·이미지·영상 등을 제작·편집·유포·게시하는 행위를 금지하고 있다.충남 선관위 관계자는 "이미 발생한 사안에 대해서는 조사팀에서 다루어야 하는 사안이다"라면서도 "선거법 82조의 8을 적용하려면, 기본적으로 선거운동이 목적이라는 전제가 필요하다. 해당 이미지만 가지고는 딥페이크를 이용한 선거운동으로 단정짓기 어렵다"라고 말했다.다만 이 관계자는 "단체(전교조)에 대한 명예훼손이나 다른 법 적용과는 별개로한 해석이다"라고 덧붙였다.