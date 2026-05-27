재생의료기관 지정 내세워 '가짜 홍보'... 불법 광고 246건 적발

큰사진보기 ▲거짓·과대 광고 예시 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲거짓·과대 광고 예시 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

AD

첨단재생의료와 무관한 일반 시술을 마치 안전성이 검증된 재생의료인 것처럼 속여 광고한 의료기관들이 대거 적발됐다.보건복지부는 27일 블로그와 유튜브, 인스타그램 등 온라인 매체를 대상으로 '재생의료 관련 거짓·과대광고 모니터링(점검)'을 실시한 결과, 법 위반 소지가 있는 63개 의료기관의 광고 246건을 적발해 지방자치단체에 행정조치를 요청했다고 밝혔다. 모니터링 기간은 지난 2025년 7월부터 11월까지 5개월간 실시됐다.이번에 적발된 광고는 주로 의료기관이 '재생의료기관 지정 사실'을 앞세워 첨단재생의료와 무관한 시술을 홍보함으로써 소비자를 오인하게 만든 사례들이다. 대표적으로 '무릎 골관절염 주사' 같은 신의료기술을 마치 고도의 첨단재생의료 시술인 것처럼 허위 광고하는 방식이다.현행 제도상 첨단재생의료는 재생의료기관으로 지정된 곳 중에서도 별도의 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회'의 승인을 받은 임상연구나 치료계획에 의해서만 제한적으로 시행할 수 있다. 지정받지 않은 일반 의료기관은 물론, 지정된 재생의료기관이라도 승인받지 않은 시술을 하는 것은 엄연한 불법이다. 이를 첨단재생의료인 것처럼 광고하는 행위 역시 불법이다.복지부에 따르면 이번에 적발된 246건 가운데 대부분인 236건(96%)이 재생의료기관에서 발생했다. 기관 유형별로는 의원급이 36곳(66%)으로 가장 많았고, 병원 12곳(22%), 종합병원 5곳(10%), 상급종합병원 1곳(2%) 순이었다. 지정받지 않은 일반 의료기관도 포함됐다.의료법상 이러한 거짓·과대광고는 명백한 처벌 대상이다. 적발 시 위반 행위에 따라 시정명령이나 경고, 최대 업무정지 2개월의 행정처분이 내려질 수 있다. 아울러 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금 등 형사처벌도 가능하다.다만 복지부는 이번에 적발된 의료기관에 대해 고발이나 강한 처벌보다는 관할 보건소를 통한 '행정지도' 중심으로 조치해 줄 것을 지자체에 요청했다.이에 대해 복지부는 "첨단재생의료 제도가 시행 초기 단계인 점을 고려했다"고 설명했다. 즉각적인 강력 처벌보다는 지자체와 보건소를 통한 행정지도 중심의 조치를 우선 요청했다는 것이다.김현숙 복지부 첨단의료지원관은 "첨단재생의료는 환자의 미충족 의료수요에 대응할 수 있는 중요한 수단"이라며 "정부는 제도 안착을 위해 노력하고 있고, 이 과정에서 소비자 피해를 선제적으로 차단할 필요가 있다"고 강조했다.이어 그는 "앞으로도 불법 광고 모니터링을 지속적으로 추진해 올바른 의료질서를 확립하고 국민 건강을 보호하겠다"고 덧붙였다.