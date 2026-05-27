YTN 노조가 2년째 유진의 무가치함과 싸우는 이유

YTN이 1년째 쟁의 중이라고 하면 주변에서 놀라는 경우가 많다. 서운하지만 전면 파업이 아니다 보니 밖에선 잘 모를 수 있다. YTN 노조는 지난 1년 8차례 게릴라식으로 파업하면서 유진 자본의 영구 장악 시도에 맞서고 있다. 매일 아침 방송미디어통신위원회(방미통위)가 있는 정부과천청사, 유진그룹이 있는 여의도, 남산 서울타워 등을 오가며 피케팅도 이어가고 있다. 그동안 수십 번의 집회와 선전전 그리고 4백 명 가까운 구성원들의 실명 성명도 쏟아졌다.
YTN 30년 역사에서 4번째 큰 싸움을 맞는 YTN 노조(지부장 전준형)가 질기고 독한 투쟁을 위해 택한 '슬기로운 쟁의' 전략이다. 과거 낙하산 사장이나 정치 권력을 상대로 경영진 한 명 바꾸는 것이 아닌 대주주 자본 권력과 싸움이다. 법원 판단이나 방미통위 행정 처분까지 나와야 하니 단기간에 끝나기 어려운 힘든 싸움이다. 무엇보다 자신의 이권에 밝은 자본 권력은 영악하다. 과거 검사에 뇌물을 주고 유죄 선고를 받은 유진 총수 일가에 무슨 저널리즘 인식을 기대하겠나. 오직 YTN을 정치권 로비나 오너 일가 신분 상승 도구로 삼기 위해 때론 극우 인사로, 때론 범진보 진영으로 얼굴을 바꾸는 놀라운 변신술을 보여주고 있다. 결국 민주주의를 위협하는 도구로 전락할 위험이 크다.
9년 해직 사태로 일군 공정방송 제도를 쓰레기통에
3249일, YTN 해직 기자들이 전원 복직까지 걸린 시간이다. 햇수로 9년이다. 복직 투쟁이지만 공정방송 제도화를 위한 긴 싸움의 여정이기도 했다. 상식 대 몰상식, 정의와 불의가 충돌하는 혼돈 속에서 모두가 무가치함과 싸웠던 시기이기도 하다. 영화 <그들이 없는 7년>을 보면 당시 MB 정권이 공영 방송을 장악하기 위해 얼마나 집요했고, YTN과 MBC에서 얼마나 힘들게 싸워 왔는지 보여준다.
'너희는 회사원이야!' 라며 후배들의 목을 치고 양지를 찾아 다니는 기회주의자들의 민낯을 보며 개인적으로 기자를 계속해야 하는지 실존적 문제를 고심했던 시기이기도 하다. 혼자였으면 결코 버티지 못했을 것이다. 포기하지 않고 기다리는 동료들과 비를 맞으며 거리에서 싸우고, 끝 모르게 이어지는 법정을 오가고, 또 400km를 걸으며 길 위에 반성문을 쓰면서 9년을 버텼다. 이 시기 탄생한 뉴스타파 등 독립 언론의 가능성도 체험했던 소중한 시기이기도 하다.
결국 전원 복직은 힘들거라던 우려와 달리, 기다려 준 동료들과 믿고 버티고 싸워 이겼다. 무엇보다 YTN은 해직자 전원 복직 즈음에 사장추천제와 보도국장 임면동의제를 제도화했다. 어느 누가 와도 최소한의 공정방송 제도는 유지할 것으로 믿었다. 하지만 이 믿음은 무도한 유진 자본에 YTN이 사영화되면서 한순간에 깨졌다.
'유진 강점기' 2년, 반복된 YTN 잔혹사
YTN이 유진의 손에 넘어간 이후 모든 것이 2008년 이전으로 돌아갔다. 18년 전 해직 사태에 책임 있는 배석규-김백이 악몽처럼 돌아오자 어렵게 만든 단체협상은 깨지고, 공정방송 제도는 모두 쓰레기통으로 처박혔다. 2008년처럼 권력 비판 보도가 막히고 돌발영상은 망가졌고, 저항이나 비판하면 무더기 징계 보복으로 돌아왔다.
유진과 함께 돌아온 김백은 윤석열 정권에 충성을 맹세하듯 김건희 검증 보도 사과를 녹화해 공익광고(SB) 사이에 기습적으로 방송하는 폭거를 저지르기도 했다. 무기력하게 지켜봐야 했던 뉴스룸 PD들은 나라 잃은 백성처럼 목놓아 울었다고 한다. 김건희 보도와 명품 가방 영상은 YTN 화면에서 사라졌고, 굵직한 특종을 내놓던 탐사보도도 찾아보기 어려워졌다. 외압을 막아야 할 사회부장이 후배 기사를 칼질하고 김건희 이름 대신 '정치적 민감 사건'으로 분칠했다. 방송통신심의위원회(방심위) 의견 진술에 출석해서는 후배 기사에 징계를 자청하기도 했다니 분노가 쏟아졌다.
윤석열 내란 시기 YTN의 보도는 더욱 무기력할 수밖에 없었다. 타사 특종이 쏟아지는 동안 최소한의 기계적 균형 보도만 강조됐다. YTN이 30년 힘들게 쌓은 '신뢰도 1위'를 내주고, '따옴표 1위' 언론사란 불명예가 씌워졌다. 지난해 2월 이종혁 교수 발표에 따르면 YTN의 사실상 '내란 동조 성향' 기사는 239건에 달했다. 전체 조사 대상 내란 성향 관련 기사 845건의 30%에 달한다니 심각한 수준이다. 따옴표 속 내란 세력의 근거 없는 발언이 속보 등으로 전해졌다니 보도채널이 공적 역할을 다하지 못할 때 민주주의에 어떤 해악을 끼칠 수 있는지 역설적으로 보여주는 사례이다.
유진 강점기 2년간 보도는 엉망이 됐고, 힘든 싸움이 이어졌지만 성과도 적지 않았다. 윤석열 내란 이후 부정선거를 팩트 체크 해보라며 내란 동조 세력을 편들던 김백은 결국 떠났고, 김건희의 "YTN에 복수할 거야" 서늘한 육성도 공개되면서 사영화 배경도 드러나고 있다. 무엇보다 민영화 과정에서 방송통신위원회(방통위)의 무리수가 법원 판결을 통해 뒤집혔다. 지난해 11월 법원은 유진그룹을 YTN 대주주로 변경해 준 방통위 결정이 위법하다고 명쾌하게 판단했다. 지난 1월엔 단체협상에 명시된 임면동의제를 무시한 보도국장과 본부장 임명은 무효라는 판결도 나왔다. 이제 운명의 6월, 방미통위의 시간이 다가오고 있다.
넘치는 승인 취소 사유... 방통위 속인 편법 유상 증자로 경영권 찬탈
유진을 YTN 대주주로 승인해 준 방통위의 절차적 하자는 법원에서 명쾌하게 드러났고, 무엇보다 유진의 승인 조건 위반에 주목할 필요가 있다. 방통위는 2024년 2월 유진이엔티의 YTN 최다액출자자 변경승인을 의결하면서 △YTN 대표이사 사외이사와 감사를 유진이엔티(특수관계자 포함)와 무관한 독립적인 자로 선임할 것 △유진이엔티(특수관계자 포함)의 보도와 편성에 개입하지 않을 것 등을 조건으로 부과한 바 있다.
내란 기간을 틈타 방통위가 내건 유진 관련자 사외이사 선임 금지 조항을 정면으로 위반한 YTN 이사회는 유진에서 단돈 2백억 원을 받고 YTN 지분을 10% 가까이 늘려주는 유상증자를 결정했다. 2023년 마사회가 YTN 주식 9.52%를 매각하고 유진에서 받은 대금이 984억 원이다. 불과 5분의 1 가격의 헐값에 유진이 YTN 경영권을 사실상 찬탈해 간 것이다. 왜냐하면 유상증자 당시 한국인삼공사와 우리은행, 미래에셋생명 등 공기업과 정부 우호 지분이 35%나 되는 상황에서 대선이 끝나면 유진이 경영권을 뺏길 것을 우려했기 때문이다.
내란을 틈타 명백한 경영상 목적이 없는 상황에서 '제3자 유상증자'는 상법상 주주 평등 원칙에도 어긋나고, 경영권 강화 목적의 유상증자는 상법 취지에도 어긋난다. 특히, 유상증자 대금 200억 원 가운데 상당 금액을 아직 사용도 하지 않은 점을 고려하면 사실상 YTN의 경영권을 찬탈할 목적의 유상증자라는 것이 명백하게 드러난 것이다. 이 과정에서 당시 방통위 의견도 묻지 않아 속일 의도도 엿보인다. 방송법 규제를 받는 보도채널 특수성을 감안해서도 현장 조사와 대주주 자격 정지 결정이 시급한 이유이다.
유경선 총수 아들의 YTN 이사회에 무단 참석한 정황도 드러났다. 유경선 유진그룹 회장의 아들 유석훈 유진기업 사장이 YTN 이사회에 수차례 참석했다는 증언이 지난해 국정감사에서 공개됐다. 권한도 없는 유진 오너 아들이 YTN 이사회에 참석했다면 경영 활동이나 다름없고, 이는 조건부 변경 승인을 정면으로 위반한 것이다. 권한 없는 개인이 최대주주 오너 아들이란 이유로 회의에 참석한 행위가 비상식적이고, 유진 스스로 약속했던 소유와 경영 분리의 원칙을 정면 위반한 것이란 지적이다. 특히 유진 이익과 관련된 안건을 의결하는 이사회에 참여했다면, 상법상 업무집행지시자로서 주주 충실의무 위반으로 당시 YTN 이사들과 법적 책임을 져야 할 것이다.
유진 이후 YTN, 우리의 빛나는 이야기를 준비하며
"유진 매각 이전 과거의 YTN은 압도적으로 공적으로 유익했나?"
최근 국회에서 열린 학계와 시민사회단체의 'YTN 정상화를 위한 공적 소유 구조' 논의에서 나온 질문이다. 유진 이후 YTN은 어떠해야 하는지, 시청자가 느끼지 못한다면 우리가 얼마나 더 노력해야 하는지 충고 어린 통찰과 제언이라고 생각한다.
이제 YTN에서 유진의 시간은 끝나간다. 방미통위의 결정의 순간이 다가오고 있다. 시간이 걸렸지만 이번에도 우린 승리할 것이다. 유진 퇴출 이후 그리고 공적 소유 재편이라는 새로운 출발을 준비해야 한다.
최근 드라마 '모자무싸'(모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다) 주인공 대사를 빌려 우리의 다짐을 실어본다.
"결국 너희는 백기를 들게 될 것이다. 그리고 우린, 무가치함의 끝에서 빛나는 진실을 건져 올릴 것이다. 우리의 빛나는 이야기를 기대하셔도 좋아."
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