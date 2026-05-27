수갑 찬 이진숙, '야당 폭주'에 맞서?... 선거공보물 보셨나요

큰사진보기 ▲대구시장에 출마한 김부겸 민주당 후보(왼쪽)와 추경호 국민의힘 후보 공보물 ⓒ 중앙선관위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구 달성군 국회의원 보궐선거에 출마한 이진숙 국민의힘 후보의 공보물 ⓒ 중앙선관위 관련사진보기

큰사진보기 ▲양정무 국민의힘 전북지사 후보, 무소속 김재선 정읍시장 후보, 김현욱 국민연합 경기지사 후보 전과 기록 ⓒ 중앙선관위 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

6·3 지방선거를 앞두고 후보자의 이력과 공약을 담은 선거 공보물이 각 가정에 발송됐습니다. 후보마다 자신의 이력과 정책을 담아낸 공보물은 유권자가 투표 전 최종 결정을 내리는 데 도움을 주는 기본적인 수단입니다. 이번 선거에서 후보들이 발송한 공보물에 어떤 이야기가 담겨 있는지 짚어봤습니다.대구시장에 출마한 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보의 공보물을 살펴보면 두 후보가 내세우는 핵심 전략이 사진을 통해 극명하게 대비됩니다.먼저 김부겸 후보의 공보물에는 이재명 대통령과 함께 찍은 사진이 단 한 장도 없습니다. 이 대통령의 높은 국정 지지율을 적극적으로 이용하는 타 지역 후보들과는 확연히 구분되는 대목입니다. 보수 성향이 짙은 대구의 지역적 특성을 고려한 선거 전략으로 풀이됩니다.특이하게도 김 후보는 '대구를 버리소'라는 문구와 함께 자신의 뼈아픈 낙선 이력을 공보물에 담았습니다. 2012년 19대 총선 40.4% 낙선, 2014년 6대 대구시장 선거 40.3% 낙선, 2016년 20대 총선 62.3% 당선, 2020년 21대 총선 39.3% 낙선 등 과거 득표율을 상세히 적었습니다. 비록 민주당 소속이지만 오랜 기간 대구를 떠나지 않고 버텼다는 점을 유권자에게 호소하기 위한 의도로 보입니다.반면 추경호 후보는 2023년 UAE 순방 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 국내 대기업 총수들과 헬기 안에서 나란히 앉아 찍은 사진을 배치했습니다. 추 후보는 당시 윤석열 정부 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 역임했습니다. 이 사진은 '대기업을 유치해 돈과 사람이 모이는 대구를 만들겠다'는 자신의 핵심 공약을 뒷받침하며 경제통 이미지를 부각하기 위한 것으로 읽힙니다.대구 달성군 보궐선거에 출마한 이진숙 국민의힘 후보는 공보물에 수갑을 차고 푸른색 헝겊으로 두 손을 덮은 사진을 전면 게재하는 파격적인 선택을 했습니다. 이 후보는 해당 사진과 함께 "자유민주주의가 흔들릴 때, 이진숙은 물러서지 않았습니다"라는 문구를 적었습니다.이 전 방송통신위원장은 지난해 10월 직무 정지 기간 중 유튜브 방송에 출연해 특정 정치 집단을 비판하는 등 정치적 중립 의무를 위반한 혐의를 받았습니다. 이후 경찰의 거듭된 출석 요구에 응하지 않다가 결국 체포영장이 발급돼 강제 구인됐습니다. 이어 체포적부심을 청구했고 법원 인용으로 석방된 바 있습니다. 일각에선 당시 경찰의 정당한 출석 요구에 수차례 불응해 체포된 사건을 두고 '자유민주주의 수호'로 과대포장한 것이 아니냐고 지적합니다.눈에 띄는 점은 이 후보 공보물 마지막 페이지에 적힌 문구입니다. 공보물에는 "이진숙은 약속합니다… 야당의 폭주 앞에서 절대 물러서지 않겠습니다"라는 내용이 포함됐습니다. 현재 야당은 국민의힘입니다. 자신이 속한 당을 향해 폭주를 멈추라고 한 셈입니다. 여당(민주당)을 야당으로 잘못 표기한 황당한 오타로 보입니다.후보자는 공직선거법에 따라 선거 출마 시 반드시 자신의 범죄 경력을 선관위에 제출하고 이를 공보물에 명시해야 합니다. MBC 보도에 따르면 기초단체와 광역단체장 선거에 출마한 후보를 전수조사했더니 후보자 10명 중 4명이 전과자인 것으로 집계돼 유권자의 눈살을 찌푸리게 하고 있습니다.가장 많은 전과를 기록한 후보는 김재선 무소속 정읍시장 후보입니다. 김 후보는 무려 12건의 전과 기록을 보유하고 있습니다. 업무방해, 음주운전, 무고, 공직선거법 위반, 상해, 협박, 근로기준법 위반, 업무상 횡령 등 범죄 종류도 다양하며 이를 통해 여러 차례 징역형과 벌금형을 선고받았습니다.김 후보는 공보물 소명서를 통해 "검찰청 범방위원회 위원으로 활동하면서 술자리가 잦다 보니 정읍지청장의 부당한 요구(주점 외상값 전가)를 거절했다는 이유로 무고, 횡령, 배임 등 온갖 굴레를 쓰고 14개월간 억울한 수감 생활을 했다"고 주장했습니다.양정무 국민의힘 전북도지사 후보 역시 근로기준법 및 최저임금법 위반 등으로 9건의 전과 기록을 명시했습니다. 양 후보는 "국산 골프채를 국내 최초로 개발 및 생산했으나 심각한 경영난과 부도를 겪게 됐다"면서 "임금 지급이 일시 지연되었으나 근로자 임금은 모두 지급 완료했다"고 해명했습니다. 하지만 일각에선 2003년부터 2019년까지 16년에 걸쳐 반복적으로 근로기준법을 위반했다는 점에서 단순한 경영난으로 치부하기엔 무리가 있다고 지적합니다.김현욱 국민연합 경기지사 후보는 음주운전과 사기, 공문서 부정 행사, 근로기준법 위반 등의 범죄 경력을 제출했습니다. 특히 김 후보는 2002년과 2005년 연이어 음주운전으로 적발됐으며, 2008년에는 음주 측정 거부, 2014년에는 무면허 운전으로 벌금형을 받았습니다.이에 대해 김 후보는 "음주운전 전과 기록에 대해서는 전적으로 잘못을 인정하고 반성한다"며 "건설회사 운영에 따른 분양 투자 사기 및 변호사법 위반은 억울한 경영상 고충이 있었다"고 말했습니다.화려한 공약과 그럴듯한 포장 뒤에 숨겨진 후보자의 진짜 과거는 공보물 구석 작은 글씨 속에 담겨 있습니다. 유권자의 꼼꼼한 확인과 냉철한 판단이 그 어느 때보다 필요한 시점입니다.